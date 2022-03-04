Swap nedir? Swap izi ne demek? Tıpta Swap testi ile ilgili merak edilenler

Swap testi nedir, sorusu Müge Anlı başta olmak üzere cinayetlerin aydınlatıldığı gündüz kuşağı programları ile gündeme geliyor. Suçluların kısa sürede ortaya çıkmasında oldukça etkili bir yöntem olan swap barut izi, kan izi ve diğer izlerin tamamına verilen isim olarak biliniyor.
Kriminoloji alanında da kullanılan swap, İngilizce değiş tokuş ya da değiştirmek anlamına gelir. Swap, suç olaylarında şüphelilerden pamuklu çubuk, yapışkan bantlar ve çeşitli numune alma araçları ile alınır. Yapılan bu işleme ise Swap izi denir. Swap izi genel olarak kan izi, barut izi ve çeşitli izleri içerisinde barındırır.
Barut disk, plaka, granül, çubuk, küresel, yassılaşmış küresel şekilde olabilir. Özellikle küresel yapıdaki barutlar atış sırasında metrelerce uzağa gidebilir, yakın mesafelerde giysinin yapısına da bağlı olarak birkaç kat giysiyi geçip cilt üzerinde kalabilir . Atış artıklarının, ateş eden elde kalmasını etkileyen faktörler şunlardır:
•Silahın tipi, çapı
•Kapsülün yapısı
•Barutun yapısı
•Atış sonrası faaliyetler
•Kişinin hangi elini kullandığı
•Ortamın fiziksel durumu ( sıcaklık, rüzgar, nem oranı)
•Atışın çıplak elle yapılıp yapılmadığı
Ateşli silah kullanımı sırasında silahtan çıkan barut ve çeşitli kimyasal maddeler silahı ateşleyenin üzerinde izler bırakır. Bu izler görülemeyecek kadar küçüktür ve özel olarak alınarak incelenmesi gerekir. Ayrıca ateşli silah herhangi bir canlıya ateş edilmişse kan ve DNA örnekleri de bulunabilir. Kriminoloji bilim dalında kullanılan swap izi, suçluların yakalanmasına yardımcı olurken mahkemelerde birincil delil olarak kullanılabilir.