Uzmanlar swap ile ilgili detayları paylaştı: Swap nedir? Swap anlaşması ne demek?

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı



Swap finansal anlamda ele aldığımızda, finansal piyasalarda yapılan değiş tokuş işlemine verilen addır. Bu değiş tokuşa konu olan enstrüman; faiz oranı, para, varlık ya da borç olabilir. Şu anda yurt içi ekonomi gündemimizde yer almakta olan swap işlemi ise, TL’nin diğer bir yabancı ülke para birimi ile karşılıklı değişiminin yapılması konusudur.



Bu işlem kapsamında; karşılıklı anlaşma yapılacak bir ülke ile belirli bir süreliğine, mutabık kalınacak bir kontrat dahilinde Türk Lirası verilerek karşılığında o ülkenin yerel para biriminin alınması söz konusudur. Türkiye bu swap anlaşması ile elindeki TL’leri verecek ve karşılığında ise o ülkenin yerel para birimini alacaktır. Ardından o ülkeden aldığı para birimini ABD dolarına çevirerek bunu kısa vadeli dış borç ödemelerinde ya da rezerv politikasını güçlendirmekte kullanacaktır. Direkt olarak, ABD ile bir swap anlaşması yapılamadığı için şu anda böyle bir ara formül bulunması gündemdedir.



Swap işlemi sonucunda ülkenin rezerv formasyonunda bir iyileşme gündeme geleceği için ve uluslararası piyasalarda da swap anlaşması yapılabildiğine dair de bir kredibilite söz konusu olacağı için TL’nin başta ABD doları ve Euro karşısında değerinin yükselmesini bekleriz. Ancak bu yöntem ile TL’nin değerinin yükseltilmesi çok sürdürülebilir bir durum değildir. TL’nin değerinin yükselmesi, gündemdeki mevcut makro ekonomik risklerimiz ve fiyat istikrarsızlığı devam ettiği müddetçe sınırlı bir süre için mümkün olacaktır diyebiliriz.



