Swap nedir? Swap anlaÅŸmasÄ± ne demek? Uzmanlardan swap açÄ±klamasÄ±
Swap anlaÅŸmasÄ± gÃ¼ndemde yer alÄ±yor. TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± ile Katar Merkez BankasÄ± arasÄ±nda yapÄ±lan swap anlaÅŸmasÄ± yapÄ±lan dÃ¼zenleme ile uzatÄ±lmasÄ±na karar verildi. Peki, swap nedir? Swap anlaÅŸmasÄ± ne demek? Ä°ÅŸte kÄ±saca, Ã¼lke para biriminin baÅŸka bir yabancÄ± Ã¼lke para birimi ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak deÄŸiÅŸiminin yapÄ±lmasÄ± olarak tanÄ±mlanan swap hakkÄ±nda bilgiler
Swap nedir, ne demek sorusu merak edilen konulardan biri oldu. Swap iÅŸlemleri, kÄ±sa zaman iÃ§erisinde; en Ã§ok kullanÄ±mda olan finans iÅŸlemlerinden birisi haline geldi. Swap anlaÅŸmalarÄ± ile ilgili detaylarÄ±, Biz Finansal DanÄ±ÅŸmanlÄ±k Kurucu OrtaÄŸÄ± Murat Ã–zsoy ve Gedik YatÄ±rÄ±m YatÄ±rÄ±m DanÄ±ÅŸmanÄ± Eda KaradaÄŸ hurriyet.com.tr'ye aÃ§Ä±kladÄ±.Â
SWAP NEDÄ°R?
Swap kÄ±saca, Ã¼lke para biriminin baÅŸka bir yabancÄ± Ã¼lke para birimi ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak deÄŸiÅŸiminin yapÄ±lmasÄ± olarak tanÄ±mlanabilir. Â
Murat Ã–zsoy â€“ Biz Finansal DanÄ±ÅŸmanlÄ±k Kurucu OrtaÄŸÄ±
Swap finansal anlamda ele aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, finansal piyasalarda yapÄ±lan deÄŸiÅŸ tokuÅŸ iÅŸlemine verilen addÄ±r. Bu deÄŸiÅŸ tokuÅŸa konu olan enstrÃ¼man; faiz oranÄ±, para, varlÄ±k ya da borÃ§ olabilir. Åžu anda yurt iÃ§i ekonomi gÃ¼ndemimizde yer almakta olan swap iÅŸlemi ise, TLâ€™nin diÄŸer bir yabancÄ± Ã¼lke para birimi ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± deÄŸiÅŸiminin yapÄ±lmasÄ± konusudur.
Bu iÅŸlem kapsamÄ±nda; karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸma yapÄ±lacak bir Ã¼lke ile belirli bir sÃ¼reliÄŸine, mutabÄ±k kalÄ±nacak bir kontrat dahilinde TÃ¼rk LirasÄ± verilerek karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda o Ã¼lkenin yerel para biriminin alÄ±nmasÄ± sÃ¶z konusudur. TÃ¼rkiye bu swap anlaÅŸmasÄ± ile elindeki TLâ€™leri verecek ve karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ise o Ã¼lkenin yerel para birimini alacaktÄ±r. ArdÄ±ndan o Ã¼lkeden aldÄ±ÄŸÄ± para birimini ABD dolarÄ±na Ã§evirerek bunu kÄ±sa vadeli dÄ±ÅŸ borÃ§ Ã¶demelerinde ya da rezerv politikasÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmekte kullanacaktÄ±r. Direkt olarak, ABD ile bir swap anlaÅŸmasÄ± yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ÅŸu anda bÃ¶yle bir ara formÃ¼l bulunmasÄ± gÃ¼ndemdedir.
Swap iÅŸlemi sonucunda Ã¼lkenin rezerv formasyonunda bir iyileÅŸme gÃ¼ndeme geleceÄŸi iÃ§in ve uluslararasÄ± piyasalarda da swap anlaÅŸmasÄ± yapÄ±labildiÄŸine dair de bir kredibilite sÃ¶z konusu olacaÄŸÄ± iÃ§in TLâ€™nin baÅŸta ABD dolarÄ± ve Euro karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸerinin yÃ¼kselmesini bekleriz. Ancak bu yÃ¶ntem ile TLâ€™nin deÄŸerinin yÃ¼kseltilmesi Ã§ok sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir durum deÄŸildir. TLâ€™nin deÄŸerinin yÃ¼kselmesi, gÃ¼ndemdeki mevcut makro ekonomik risklerimiz ve fiyat istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± devam ettiÄŸi mÃ¼ddetÃ§e sÄ±nÄ±rlÄ± bir sÃ¼re iÃ§in mÃ¼mkÃ¼n olacaktÄ±r diyebiliriz.
Murat Ã–zsoy â€“ Biz Finansal DanÄ±ÅŸmanlÄ±k Kurucu OrtaÄŸÄ±
Swap finansal anlamda ele aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, finansal piyasalarda yapÄ±lan deÄŸiÅŸ tokuÅŸ iÅŸlemine verilen addÄ±r. Bu deÄŸiÅŸ tokuÅŸa konu olan enstrÃ¼man; faiz oranÄ±, para, varlÄ±k ya da borÃ§ olabilir. Åžu anda yurt iÃ§i ekonomi gÃ¼ndemimizde yer almakta olan swap iÅŸlemi ise, TLâ€™nin diÄŸer bir yabancÄ± Ã¼lke para birimi ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± deÄŸiÅŸiminin yapÄ±lmasÄ± konusudur.
Bu iÅŸlem kapsamÄ±nda; karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸma yapÄ±lacak bir Ã¼lke ile belirli bir sÃ¼reliÄŸine, mutabÄ±k kalÄ±nacak bir kontrat dahilinde TÃ¼rk LirasÄ± verilerek karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda o Ã¼lkenin yerel para biriminin alÄ±nmasÄ± sÃ¶z konusudur. TÃ¼rkiye bu swap anlaÅŸmasÄ± ile elindeki TLâ€™leri verecek ve karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ise o Ã¼lkenin yerel para birimini alacaktÄ±r. ArdÄ±ndan o Ã¼lkeden aldÄ±ÄŸÄ± para birimini ABD dolarÄ±na Ã§evirerek bunu kÄ±sa vadeli dÄ±ÅŸ borÃ§ Ã¶demelerinde ya da rezerv politikasÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmekte kullanacaktÄ±r. Direkt olarak, ABD ile bir swap anlaÅŸmasÄ± yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ÅŸu anda bÃ¶yle bir ara formÃ¼l bulunmasÄ± gÃ¼ndemdedir.
Swap iÅŸlemi sonucunda Ã¼lkenin rezerv formasyonunda bir iyileÅŸme gÃ¼ndeme geleceÄŸi iÃ§in ve uluslararasÄ± piyasalarda da swap anlaÅŸmasÄ± yapÄ±labildiÄŸine dair de bir kredibilite sÃ¶z konusu olacaÄŸÄ± iÃ§in TLâ€™nin baÅŸta ABD dolarÄ± ve Euro karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸerinin yÃ¼kselmesini bekleriz. Ancak bu yÃ¶ntem ile TLâ€™nin deÄŸerinin yÃ¼kseltilmesi Ã§ok sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir durum deÄŸildir. TLâ€™nin deÄŸerinin yÃ¼kselmesi, gÃ¼ndemdeki mevcut makro ekonomik risklerimiz ve fiyat istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± devam ettiÄŸi mÃ¼ddetÃ§e sÄ±nÄ±rlÄ± bir sÃ¼re iÃ§in mÃ¼mkÃ¼n olacaktÄ±r diyebiliriz.
Eda KaradaÄŸ â€“ Gedik YatÄ±rÄ±m YatÄ±rÄ±m DanÄ±ÅŸmanÄ±
Piyasalarda, TÃ¼rkiyeâ€™nin baÅŸka Ã¼lkelerle olan swap anlaÅŸmalarÄ± yakÄ±ndan izleniyor. Bu hafta TCMB BaÅŸkanÄ± Åžahap KavcÄ±oÄŸlu yeni anlaÅŸmalarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± mÃ¼jdesini de verdi. Yeni anlaÅŸmalar TL varlÄ±klar Ã¼zerinde sÄ±nÄ±rlÄ± pozitif bir algÄ± yaratÄ±nca, kurlarda da geri Ã§ekilmeleri destekliyor. Peki bu haberler Ã¶nem arz ederken, swap nedir neden buna ihtiyaÃ§ duyulur. Biraz buna bakmak gerekiyor.SÃ¶zlÃ¼k anlamÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, swap, takas anlamÄ±na geliyor. Bir diÄŸer anlamda, deÄŸiÅŸ-tokuÅŸ olarak ifade edilebilir. KÃ¼resel anlamda likidite krizi yaÅŸanÄ±lan 2000â€™li yÄ±llarÄ±n sonunda swap hattÄ± uygulamasÄ± artmaya baÅŸladÄ±. BÃ¶ylelikle, merkez bankalarÄ± kendi para birimlerini diÄŸer bankalara vererek, yabancÄ± para birimini alabiliyorlar. TÃ¼rkiyeâ€™de en son Ã‡in ile swap anlaÅŸma haberinin ardÄ±ndan dÃ¶rt banka ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade ediliyor.
SalgÄ±n nedeniyle geliÅŸmekte olan Ã¼lkelerin dÃ¶viz gelirlerinde azalma meydana geldi. Bu azalmayÄ± Ã¶nlemek iÃ§in dÄ±ÅŸ finansmana ihtiyaÃ§ bulunuyor. Bu anlaÅŸmalar bu aÃ§Ä±dan fayda saÄŸlayabiliyor. Swap anlaÅŸmasÄ±nÄ±n bir diÄŸer faydasÄ± olarak, dÃ¶viz kurlarÄ±nda yaÅŸanan oynaklÄ±k sonucu Ã§Ä±kacak risklerin etkisini azaltmak olarak da ifade edilebilir.
Piyasalarda, TÃ¼rkiyeâ€™nin baÅŸka Ã¼lkelerle olan swap anlaÅŸmalarÄ± yakÄ±ndan izleniyor. Bu hafta TCMB BaÅŸkanÄ± Åžahap KavcÄ±oÄŸlu yeni anlaÅŸmalarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± mÃ¼jdesini de verdi. Yeni anlaÅŸmalar TL varlÄ±klar Ã¼zerinde sÄ±nÄ±rlÄ± pozitif bir algÄ± yaratÄ±nca, kurlarda da geri Ã§ekilmeleri destekliyor. Peki bu haberler Ã¶nem arz ederken, swap nedir neden buna ihtiyaÃ§ duyulur. Biraz buna bakmak gerekiyor.SÃ¶zlÃ¼k anlamÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, swap, takas anlamÄ±na geliyor. Bir diÄŸer anlamda, deÄŸiÅŸ-tokuÅŸ olarak ifade edilebilir. KÃ¼resel anlamda likidite krizi yaÅŸanÄ±lan 2000â€™li yÄ±llarÄ±n sonunda swap hattÄ± uygulamasÄ± artmaya baÅŸladÄ±. BÃ¶ylelikle, merkez bankalarÄ± kendi para birimlerini diÄŸer bankalara vererek, yabancÄ± para birimini alabiliyorlar. TÃ¼rkiyeâ€™de en son Ã‡in ile swap anlaÅŸma haberinin ardÄ±ndan dÃ¶rt banka ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade ediliyor.
SalgÄ±n nedeniyle geliÅŸmekte olan Ã¼lkelerin dÃ¶viz gelirlerinde azalma meydana geldi. Bu azalmayÄ± Ã¶nlemek iÃ§in dÄ±ÅŸ finansmana ihtiyaÃ§ bulunuyor. Bu anlaÅŸmalar bu aÃ§Ä±dan fayda saÄŸlayabiliyor. Swap anlaÅŸmasÄ±nÄ±n bir diÄŸer faydasÄ± olarak, dÃ¶viz kurlarÄ±nda yaÅŸanan oynaklÄ±k sonucu Ã§Ä±kacak risklerin etkisini azaltmak olarak da ifade edilebilir.