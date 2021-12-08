SWAP NEDÄ°R?

Swap kÄ±saca, Ã¼lke para biriminin baÅŸka bir yabancÄ± Ã¼lke para birimi ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak deÄŸiÅŸiminin yapÄ±lmasÄ± olarak tanÄ±mlanabilir. Â



Murat Ã–zsoy â€“ Biz Finansal DanÄ±ÅŸmanlÄ±k Kurucu OrtaÄŸÄ±



Swap finansal anlamda ele aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, finansal piyasalarda yapÄ±lan deÄŸiÅŸ tokuÅŸ iÅŸlemine verilen addÄ±r. Bu deÄŸiÅŸ tokuÅŸa konu olan enstrÃ¼man; faiz oranÄ±, para, varlÄ±k ya da borÃ§ olabilir. Åžu anda yurt iÃ§i ekonomi gÃ¼ndemimizde yer almakta olan swap iÅŸlemi ise, TLâ€™nin diÄŸer bir yabancÄ± Ã¼lke para birimi ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± deÄŸiÅŸiminin yapÄ±lmasÄ± konusudur.



Bu iÅŸlem kapsamÄ±nda; karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸma yapÄ±lacak bir Ã¼lke ile belirli bir sÃ¼reliÄŸine, mutabÄ±k kalÄ±nacak bir kontrat dahilinde TÃ¼rk LirasÄ± verilerek karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda o Ã¼lkenin yerel para biriminin alÄ±nmasÄ± sÃ¶z konusudur. TÃ¼rkiye bu swap anlaÅŸmasÄ± ile elindeki TLâ€™leri verecek ve karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ise o Ã¼lkenin yerel para birimini alacaktÄ±r. ArdÄ±ndan o Ã¼lkeden aldÄ±ÄŸÄ± para birimini ABD dolarÄ±na Ã§evirerek bunu kÄ±sa vadeli dÄ±ÅŸ borÃ§ Ã¶demelerinde ya da rezerv politikasÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmekte kullanacaktÄ±r. Direkt olarak, ABD ile bir swap anlaÅŸmasÄ± yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ÅŸu anda bÃ¶yle bir ara formÃ¼l bulunmasÄ± gÃ¼ndemdedir.



Swap iÅŸlemi sonucunda Ã¼lkenin rezerv formasyonunda bir iyileÅŸme gÃ¼ndeme geleceÄŸi iÃ§in ve uluslararasÄ± piyasalarda da swap anlaÅŸmasÄ± yapÄ±labildiÄŸine dair de bir kredibilite sÃ¶z konusu olacaÄŸÄ± iÃ§in TLâ€™nin baÅŸta ABD dolarÄ± ve Euro karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸerinin yÃ¼kselmesini bekleriz. Ancak bu yÃ¶ntem ile TLâ€™nin deÄŸerinin yÃ¼kseltilmesi Ã§ok sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir durum deÄŸildir. TLâ€™nin deÄŸerinin yÃ¼kselmesi, gÃ¼ndemdeki mevcut makro ekonomik risklerimiz ve fiyat istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± devam ettiÄŸi mÃ¼ddetÃ§e sÄ±nÄ±rlÄ± bir sÃ¼re iÃ§in mÃ¼mkÃ¼n olacaktÄ±r diyebiliriz.