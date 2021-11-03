‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

Atatürk’ün Gençliği Hitabesi’ni de ezberletmişti. Türk kültürünü o kadar benimsemiştim ki, ergenlik çağıma geldiğimde ‘Alman değilim’ derdim hep. Annem de ‘Ben acaba hata mı yaptım? Fazla mı Türk kültürünü size yükledim’ derdi.