Survivor'ın sms birincisi Ayşe Yüksel kimdir? Üç kez arka arkaya birinci oldu

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya geldi. Halen üniversite öğrencisi olan Yüksel, 2. sınıfta eğitimini sürdürüyor. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde lisans yapıyor. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendiğini de aktarıyor.