Survivor'ın sms birincisi Ayşe Yüksel kimdir? Üç kez arka arkaya birinci oldu
Survivor 2021 sezonunun son zamanlarda en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Ayşe Yüksel oldu. Sözleriyle ve yaşadığı tartışmalarıyla adından söz ettiren Ayşe Yüksel, sosyal medyada da çok konuşuluyor. Ayşe Yüksel, Survivor tarihinde 3 hafta üst üste sms birincisi olan ilk ve tek kadın yarışmacı. Peki, Survivor Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında?
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Survivor Türkiye 2021'de 10. haftanın 2 dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımında Aleyna Çalışkan, Hanzade ve Yunus Emre eleme adayı olmuştu. Sms birincisi Ayşe Yüksel'in ismini verdiği Yunus Emre elenen isim oldu. Bu gelişme ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, Ayşe Yüksel'i desteklerken bazıları tepki gösterdi. Peki, üç haftadır sms birincisi olarak dikkatleri üzerine çeken Ayşe Yüksel kimdir?
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Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya geldi. Halen üniversite öğrencisi olan Yüksel, 2. sınıfta eğitimini sürdürüyor. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde lisans yapıyor. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendiğini de aktarıyor.
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Ayşe Yüksel, voleybol, basketbol, tenis, yüzme, futbol gibi pek çok farklı dalda deneyime sahip. Uzun süredir tenis ile ilgilendiğini belirten Ayşe Yüksel, Instagram hesabından da tenis kortlarında çekilen fotoğraflarını sık sık paylaşıyor.