Survivor'dan elenen Berna Keklikler kimdir, sevgilisi kim?

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸma programlarÄ± ile adÄ±nÄ± duyuran Berna Keklikler, Ã¶nce TV 8 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan GÃ¶z6 yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. GÃ¶z6 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda birinci olduktan sonra Erdi Ãœnver ile birlikte Survivor'a gitmeye hak kazanan Berna Keklikler, Survivor'Ä±n 2017 kadrosunda yer almÄ±ÅŸtÄ±.
Almanya doÄŸumlu olan Berna Keklikler, Ä°stanbulâ€™da yaÅŸamakta. Ekonomi eÄŸitimi alan Berna Keklikler, Almanyaâ€™da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmasÄ±, Miss Turkuaz Germanyâ€™iyi kazandÄ±. FÄ±tness, crunch ve yÃ¼zme sporlarÄ±yla ilgilenmekte olan Berna Keklikler, oyunculukÂ ve modellik ile uÄŸraÅŸÄ±yor.
Sinemaya dÃ¼ÅŸkÃ¼n bir insan olduÄŸunu ifade eden Berna Kekklikler, baÅŸta bale, buz pateni, yÃ¼zme, veleybol olmak Ã¼zere pek Ã§ok spor dalÄ± ile ilgilendiÄŸini ve haftanÄ±n her gÃ¼nÃ¼ mutlaka spor yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.Â
Gilmher Croes 7 Temmuz 1993 tarihinde Karayip Deniziâ€™nin gÃ¼neyinde bulunan Arubaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Oranjestad'da dÃ¼nyaya geldi. Arubaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Oranjestadâ€™da bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve Aruba Ãœniversitesiâ€™ne girdi. Model olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ve Facebookâ€™ta komedi skeÃ§ videolarÄ± yaptÄ±.