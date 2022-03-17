Survivor'dan elenen Berna Keklikler kimdir, sevgilisi kim?

Sinemaya dÃ¼ÅŸkÃ¼n bir insan olduÄŸunu ifade eden Berna Kekklikler, baÅŸta bale, buz pateni, yÃ¼zme, veleybol olmak Ã¼zere pek Ã§ok spor dalÄ± ile ilgilendiÄŸini ve haftanÄ±n her gÃ¼nÃ¼ mutlaka spor yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.Â