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Survivor'dan elenen Berna Keklikler kimdir, sevgilisi kim?

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Survivor SMS sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re 16 Mart tarihli bÃ¶lÃ¼mde elenen isim Berna Keklikler oldu. GÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamayan Berna Keklikler, "Ä°nanÄ±lmaz gÃ¼zel bir tecrÃ¼beydi benim iÃ§in... Evrim'e de teÅŸekkÃ¼r ederim. Elimden geleni yaptÄ±m, sayÄ±larÄ±mÄ± alamadÄ±m ama mÃ¼cadelemi verdiÄŸim iÃ§in iÃ§im rahat. TeÅŸekkÃ¼r ederim." dedi. Peki, Survivor'dan elenen Berna Keklikler kimdir, sevgilisi kim?

1/4Survivordan elenen Berna Keklikler kimdir, sevgilisi kim

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸma programlarÄ± ile adÄ±nÄ± duyuran Berna Keklikler, Ã¶nce TV 8 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan GÃ¶z6 yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. GÃ¶z6 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda birinci olduktan sonra Erdi Ãœnver ile birlikte Survivor'a gitmeye hak kazanan Berna Keklikler, Survivor'Ä±n 2017 kadrosunda yer almÄ±ÅŸtÄ±.

2/4SURVÄ°VOR BERNA KEKLÄ°KLER KÄ°MDÄ°R

SURVÄ°VOR BERNA KEKLÄ°KLER KÄ°MDÄ°R?

Almanya doÄŸumlu olan Berna Keklikler, Ä°stanbulâ€™da yaÅŸamakta. Ekonomi eÄŸitimi alan Berna Keklikler, Almanyaâ€™da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmasÄ±, Miss Turkuaz Germanyâ€™iyi kazandÄ±. FÄ±tness, crunch ve yÃ¼zme sporlarÄ±yla ilgilenmekte olan Berna Keklikler, oyunculukÂ  ve modellik ile uÄŸraÅŸÄ±yor.

3/4Survivordan elenen Berna Keklikler kimdir, sevgilisi kim

Sinemaya dÃ¼ÅŸkÃ¼n bir insan olduÄŸunu ifade eden Berna Kekklikler, baÅŸta bale, buz pateni, yÃ¼zme, veleybol olmak Ã¼zere pek Ã§ok spor dalÄ± ile ilgilendiÄŸini ve haftanÄ±n her gÃ¼nÃ¼ mutlaka spor yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.Â

4/4BERNA KEKLÄ°KLERÄ°N SEVGÄ°LÄ°SÄ° HAKKINDA

BERNA KEKLÄ°KLERÄ°N SEVGÄ°LÄ°SÄ° HAKKINDA

Gilmher Croes 7 Temmuz 1993 tarihinde Karayip Deniziâ€™nin gÃ¼neyinde bulunan Arubaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Oranjestad'da dÃ¼nyaya geldi. Arubaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Oranjestadâ€™da bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve Aruba Ãœniversitesiâ€™ne girdi. Model olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ve Facebookâ€™ta komedi skeÃ§ videolarÄ± yaptÄ±.

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