Survivor'da yeni takımlar belli oldu: Survivor 2020 takım kaptanları kim oldu? Survivor 118. yeni bölüm fragmanı
Survivor'da takım kaptanları kimler oldu? Survivor yeni takımları yarışmanın 24 Haziran akşamı ekranlara gelen 117. bölümünde belli oldu. Büyük final öncesi takımların yeniden kurulduğu Survivor'da mavi ve kırmızı takım kaptanları takımlarına yeni yarışmacıları seçti. Cemal Can ve Sercan'ın performansının göz doldurduğu kaptanlık oyununun ardından oynanan erzak ödülünü kırmızı takım kazandı. Son bölümün ardından Survivor 118. bölüm fragmanında araba ödülü dikkat çekti. İşte, Survivor 2020 yeni takımlar ve son bölüm özeti.
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Büyük finale haftalar kala Survivor 2020 yeni bir kaptanlık oyunu mücadelesiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Sercan ve Cemal Can'ın bir hafta sonra yeniden kaptan olduğu Survivor'un son bölümünde Sercan, Yasin, Elif, Barış, Berkan, Nisa ve Cemal Can performansı nefesleri kesti. Sercan'ın takımına 3 yarışmacı seçilirken, Cemal Can'ın kurduğu takıma Berkan yeniden dahil oldu.
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SURVİVOR'DA TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da kaptanlık mücadelesi için yarışmacılar parkurda karşı karşıya geldi. Evrim'in elenmesinden sonra 7 kişi kalan yarışmacılar kaptanlığı kazanmak için mücadele verdi.
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Kırmızı takımın kaptanı olmaya hak kazanan Sercan kendisine yakın olan ve başarılı olduğuna inandığı isimleri takımına seçti. Sercan 53 saniyeyle kırmızı takıma kaptan oldu.
Bireysel kaptanlık oyununda 49 saniyede atışları tamamlayan Cemal Can mavi takım kaptanı olarak daha önce kurduğu takımı yeniden bir araya getirdi.
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SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMA GEÇTİ?
Takım kaptanları seçilen Sercan ve Cemal Can konseyde yeni takımları belirledi.
Kırmızı takım kaptanı olan Sercan Elif ve Yasin'i takıma aldı. Mavi takım kaptanı olan Cemal Can ise, Nisa, Berkan ve Barış'ı seçti.
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SURVİVOR'DA ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Yeni takımların kurulmasının ardından Survivor'da erzak ödülü mücadelesi yaşandı. Survivor'un 117. bölümünde Sercan ve Cemal Can'ın kaptanlıklarıyla kurulan takımlar, erzak ödülünü almak için karşı karşıya geldi.
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Oynanan kaptanlık oyunun 9 9 ilerlerken oyun bayrak yarışına kaldı. Sercan Elif ve Cemal Can Nisa karşılaşmasının yaşandığı bayrak yarışının galibi kırmızı takım oldu.
Böylece Sercan'ın kaptanı olduğu kırmızı takım 10'a 9 skorla ödülün sahibi oldu.
Survivor'un ekranlara gelen son bölümü sonrası 118. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'un 25 Haziran Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yeni bölüm fragmanında araba ödülü heyecanının yaşanması dikkat çekti. İşte, Survivor 118. bölüm fragmanı;