Survivor'da yeni takımlar belli oldu: Survivor 2020 takım kaptanları kim oldu? Survivor 118. yeni bölüm fragmanı

Kırmızı takımın kaptanı olmaya hak kazanan Sercan kendisine yakın olan ve başarılı olduğuna inandığı isimleri takımına seçti. Sercan 53 saniyeyle kırmızı takıma kaptan oldu.



Bireysel kaptanlık oyununda 49 saniyede atışları tamamlayan Cemal Can mavi takım kaptanı olarak daha önce kurduğu takımı yeniden bir araya getirdi.