Survivor'da yeni dönem başladı... Berkan ve Yunus Emre aynı takımda! İşte dün akşam yaşananlar...
Ünlüler ve Gönüllüler'in mücadele ettiği Survivor'da yeni dönem başladı. Cemal Can ve Sercan'ın kaptanlığında 5'er kişiden oluşan Mavi ve Kırmızı takım belirlendi. İşte Survivor'da dün akşam yaşananlar...
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Survivor 2020'de finale sayılı günler kaldı. Heyecanın her geçen gün biraz daha arttığı yarışmada yeni dönem dün akşam başladı.
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Bugüne kadar ünlüler ve gönüllüler olarak yarışan takımlar yeniden belirlendi. Mavi takımın kaptanlığını Cemal Can yaparken, kırmızı takımın kaptanı da Sercan Yıldırım oldu.
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Sercan Yıldırım takımına Yunus Emre Özden, Berkan Karabulut, Barış Murat Yağcı ve Elif Yıldırım Gören'i aldı.
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Cemal Can ise takımını Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik, Yasin Obuz, Ardahan Uzkanbaş olarak oluşturdu.
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Daha önce bir çok kez karşı karşıya gelen Berkan ile Yunus Emre yeni eşleşmelerde aynı takımda yer aldı.
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Yunus Emre bu durumla ilgili şunları söyledi:
"Benim sinirim saman alevi gibidir. Berkan'ın da sesi çok gür çıkıyor. Yine bir örnek vereceğim yanlış olacak ama normal hayatımla karşılaştığım zaman gerildim. Ama Berkan'ı gerçekten seviyorum. Unutamayacağım bir şey yok. Başarılara koşacağımıza inanıyorum"
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Berkan ise Yunus Emre için "Katılıyorum Yunus Emre'ye. Biz onunla tartışırken Yasin ile Barış diyodu, anlaşıyor musunuz anlaşıyor musunuz diye. Geldiğimizden beri ayrı takımlardaydık, şimdi aynı takımlardayız. Takımlara bakıyorum, bence herkes heyecanlıdır. Ünlüler takımına geldim çok güzel bir başlangıç yaptım. Gönüllüler takımında kendimi buldum. Berkan olarak kendimi gösterdim. Mert abi, Ersin abi hareketliyim diye 'dur oğlum' diyordu. İnşallah bunda da bir hayır vardır. Herkesin gönlü rahat olsun alevler içinde bir hafta bizi bekliyor." diye konuştu.
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Survivor'da salı akşamı yapılan konseye Evrim ve Barış arasındaki gerilim damga vurmuştu. Evrim, bir dönem arasından su sızmayan Barış ile ilgili sert konuştu.
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"Sakat oynamadı yine SMS 1.'si oldu, Yasinle kavga etti yine 1. dokunulmazlıklarda oynamadı eminim yine SMS'te 1. olurdu. Ne bu rahatlık ya. Şu saatten sonra iş başladı performansa. Hadi bir performans göster de erkekleri birbirine düşür ya. Sıfır performans, sıfır."
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Barış ise Evrim için "Bir saat geçirseniz nasıl bir karakteri olduğunu anlarsınız. İnsanları nasıl çıldırtabileceğini, nasıl delirtebileceğini yara neredeyse oraya nasıl parmak basılır onu çok iyi yapan bir karakter kendisi" ifadelerini kullandı.