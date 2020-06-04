Survivor'da yeni dönem başladı... Berkan ve Yunus Emre aynı takımda! İşte dün akşam yaşananlar...

Berkan ise Yunus Emre için "Katılıyorum Yunus Emre'ye. Biz onunla tartışırken Yasin ile Barış diyodu, anlaşıyor musunuz anlaşıyor musunuz diye. Geldiğimizden beri ayrı takımlardaydık, şimdi aynı takımlardayız. Takımlara bakıyorum, bence herkes heyecanlıdır. Ünlüler takımına geldim çok güzel bir başlangıç yaptım. Gönüllüler takımında kendimi buldum. Berkan olarak kendimi gösterdim. Mert abi, Ersin abi hareketliyim diye 'dur oğlum' diyordu. İnşallah bunda da bir hayır vardır. Herkesin gönlü rahat olsun alevler içinde bir hafta bizi bekliyor." diye konuştu.