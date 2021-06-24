Televizyon Haber Giriş: 24 Haziran 2021 - 00:44 | 24 Haziran 2021 - 00:44

Survivor'da yarı finalist kim oldu, 23 Haziran yarı final oyununu kim kazandı? Survivor'da 2. yarı finalisti belli oldu!

Survivor'da yarı finalist kim oldu sorusu çarşamba akşamı belli oldu. 2021 sezonunun şampiyonunun belirlenmesine günler kala 3 yarışmacı finalist olmak için parkura çıktı. Survivor 2021'in 23 Haziran tarihli 127. bölümünde final oyunu, heyecan dolu anlara sahne olurken, parkurda rakiplerini mağlup eden yarışmacı kolyeyi alarak perşembe günkü yarı final koltuğuna oturmayı garantiledi. Diğer 2 yarışmacı da gecenin sonunda ada konseyinde SMS oylamasına çıktı. Survivor'da ilk yarı finalist İsmail olmuştu. Peki, Survivor'da 2. yarı finalist kim oldu? İşte, Survivor yarı finale gitmeyi kazanan isimler ve son bölümün özeti.