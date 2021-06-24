Survivor'da yarı finalist kim oldu, 23 Haziran yarı final oyununu kim kazandı? Survivor'da 2. yarı finalisti belli oldu!
Survivor'da yarı finalist kim oldu sorusu çarşamba akşamı belli oldu. 2021 sezonunun şampiyonunun belirlenmesine günler kala 3 yarışmacı finalist olmak için parkura çıktı. Survivor 2021'in 23 Haziran tarihli 127. bölümünde final oyunu, heyecan dolu anlara sahne olurken, parkurda rakiplerini mağlup eden yarışmacı kolyeyi alarak perşembe günkü yarı final koltuğuna oturmayı garantiledi. Diğer 2 yarışmacı da gecenin sonunda ada konseyinde SMS oylamasına çıktı. Survivor'da ilk yarı finalist İsmail olmuştu. Peki, Survivor'da 2. yarı finalist kim oldu? İşte, Survivor yarı finale gitmeyi kazanan isimler ve son bölümün özeti.
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Survivor'da yarı finale kalan 2. isim yarışmanın 23 Haziran akşamı Tv8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde netlik kazandı. İsmail'in performans oyunu ile ilk finalist olduğu yarışmada, diğer 3 isim parkurda kıyasıya mücadele verdi. Ayşe, Poyraz ve Aleyna'nın mücadelesine sahne olan yarışta gecenin kazananı Ayşe oldu. Böylece Ayşe ve İsmail yarı finale kalırken, Poyraz ve Aleyna SMS oylamasına çıktı.
SMS oylama sonuçları 24 Haziran Perşembe akşamı belli olacak. İstanbul'da yapılacak olan yarı final gecesinde oy sonuçları ile bir isim veda edecek.
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YARI FİNALE KİMLER KALDI?
Ocak ayında macerasına başlayan Survivor'da artık sona yaklaşıldı. Her geçen saniye heyecan artarken yarışmacılar sezonun kader oyununa çıktı. Yarı finale kalabilmek için Ayşe, Aleyna ve Poyraz zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Üç kişi arasında oynanan final oyununda yarışmacılara beş can verildi. Oyunda beş sayıyı bulan isimler final etabında yeniden karşı karşıya geldi. Poyraz ilk turu geçemeyerek oyundan elendi.
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Finale çıkan Ayşe ve Aleyna arasında on sayıyı yapan yarışmacının yarı finali kazanacağı açıklandı. Atışlarda Aleyna'ya üstün gelen Ayşe skoru 9'a getirirken Aleyna ise çok sayıda sayı kaybetti. Üst üste sayı kaybeden Aleyna oyunu rakibi Ayşe'ye kaptırdı. Final anında Ayşe 9 sayı üstünlüğü ile yarı final oyununu kazanan isim oldu. Böylece Survivor'da yarı finale kalan yarışmacılar İsmail ve Ayşe oldu.
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SURVİVOR'DA ELEME NE ZAMAN?
Survivor'da yarı final heyecanı 24 Haziran Perşembe akşamı yaşanacak. Ada konseyinde salı akşamı Acun Ilıcalı final ve yarı finalin detaylarını açıkladı. Ilıcalı şunları söyledi;
"Yarın yine finalle ilgili bir oyun oynayacaksınız. İsmail artık oyun oynamayacak, direkt olarak İstanbul'daki koltuğuna oturacak ve performans oyununun karşılığını alacak. Kalan üç yarışmacı yarın oyuna çıkacak. Beşer canla oyun oynayacaksınız, birbirinizle oyun oynamaya başlayacaksınız. Beşe kalan ilk yarışmacı finale kalacak. Daha sonra on olan kazanır şeklinde bir mücadeleye çıkacaksınız...
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Yani yarı final koltuğuna birinci oturacak ilk isim İsmail, ikinci oturacak ismi bu üçlü oyun belirleyecek. Üçüncü ve dördüncü oturacak isimler yarın akşam oylamaya çıkmış olacak ve sonucunu İstanbul'da açıklayacağız. Böylece canlı yayında yapacağımız İstanbul'daki yarı finalin hemen başında bir veda olacak, sonunda da bir veda olacak ve iki yarışmacımız büyük finale çıkacak."
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SURVİVOR'DA FİNAL NE ZAMAN?
Survivor'da perşembe akşamı yapılacak olan yarı finalin ardından final heyecanı cuma akşamı yaşanacak. Cuma akşamı en fazla oya sahip olan yarışmacı "Survivor 2021 şampiyonu’ unvanını alarak kupayı kaldıracak.