Survivor'da voleybol maçını kim kazandı? 18 Mart Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu
Survivor'da kazanan takım perşembe akşamı belli oldu. Ödül ve voleybol maçı heyecanı ile ekranlara gelen Survivor 2021'de takımlar yiyecek kazanmak için zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Zorlu parkurda ipi göğüsleyen takım gecenin sonunda Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusunu yanıta kavuştururken, kaybeden takım yemek ödülünden mahrum kalmanın üzüntüsünü yaşadı. Voleybol maçı ile ekranlara damga vuran Survivor 2021'in 18 Mart tarihli 50. bölümünde maçın galibi Acun Medya ekibi oldu. İsmail ve Dora arasında yaşanan tartışma tansiyonun yükselmesine neden oldu. İşte, Survivor ödül oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor 2021'de bu kez ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyunu ve voleybol maçı için parkura geldi. Tv8 ekranlarında haftanın belirli günleri yayınlanan Survivor 2021'in 18 Mart tarihli son bölümünde parkurda rakibini mağlup eden gönüllüler takımı et ve makarna ödülüne kavuşmanın sevincini yaşadı. İrem Kanan ve Acun Ilıcalı'nın yer aldığı voleybol maçında ise Acun Medya'yı tutan yarışmacılar ödülden faydalandı. Bu haftanın kaptanları ise Batuhan ve Dora oldu.
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SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ünlüler ile Gönüllüler takımı ödül oyunu için nefes kesen anları ekranlara getirdi. Ödül, oyun öncesi biftek, fırında makarna, patates salatası içeren yemek olarak açıklandı. Deniz üzerine kurulan parkurda zipline, denge tahtası gibi engellerden kurtulmaya çalışan yarışmacılar kazanmak için ter döktü. Birleşme partisine doğru rekabetin arttığı yarışmada kıran kırana mücadeleyi 10-6 skorla gönüllüler takımı kazandı. Survivor'da gönüllüler takımı ödülü kazanırken ünlüler takımı ise büyük üzüntü yaşadı. Diğer yandan İsmail ve Dora arasında çıkar tartışma gerilime sebep oldu.
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İSMAİL VE DORA ARASINDA TARTIŞMA
Survivor'da ödül oyununun oynandığı sırada Dora ile İsmail arasında tezahürat nedeniyle tartışma çıktı. İsmail gönüllülerin yarışmacılara yakın bir şekilde bağırmasını saygısızlık olarak tanımlarken Dora'ya da uyarıda bulundu. Dora ise rakip takım yarışmacısına tezahüratta sorun olmadığını ve mesafe ile ilgili problem olduğunu söyledi.
Poyraz ve Çağrı'nın da araya girmesi ile olay konuşarak çözüldü. Kısa süreli sözlü tartışmanın ardından yarışmacılar yerlerine geçti ve parkurda oyun yeniden başladı.
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TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU
Her hafta perşembe akşamları belirlenen Survivor kaptanları yarışmacıların oyları ile seçildi. Geçen hafta olduğu gibi ünlüler takımı bu hafta da Batuhan'ı takım kaptanı seçti. Gönüllüler ise Dora'yı kaptanlığa getirdi.
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VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?
Heyecanlı anlara neden olan Survivor volaybol maçında Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Berkay'a karşı Acun Ilıcalı İrem Kanan ve Hanzade takım oluşturdu. Nefes kesen anlara sahne olan Survivor'da ilk set 19-17 olarak tamamlandı. Son sette ise 21-18 ile Acun Medya maçın galibi oldu.
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Voleybol maçında Acun Medya'yı destekleyen yarışmacılar böylece ödülden faydalanma şansı kazandı.