Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler oldu? İşte son bölümde yaşananlar

Acun Ilıcalı'dan yarışmacılara güzel bir haber geldi. Ilıcalı, "Birleşmeye kadar yarışmacılar sürgün adasına gitmeyecek" dedi.



SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?



Haftanın son dokunulmazlık oyunu geride kaldı. Öte yandan oyunun kazananalara; karnıyarık, yoğurt, pilav yemeğinin yanı sıra hediye çeki de verildi.



Oynanan zorlu parkurun sonunda kazanan Ünlüler Takımı oldu.



Gönüllülerde dokunulmaz olan Seda ile Anıl oldu. Ünlülerde ise Nagihan ile Parviz dokunulmaz olmaya hak kazandı.



