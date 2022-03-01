Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler oldu? İşte son bölümde yaşananlar

Survivor All Star'da haftanın 3. dokunulmazlık oyunu kıran kırana mücadelelere sahne olurken, eleme potasına kimin gittiği ve dokunulmazlık oyununun detayları, yarışmanın son bölümünü canlı takip edemeyen hayranlarca sorgulanıyor. İşte, Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyununun ardından yaşananlar...
Acun Ilıcalı'dan yarışmacılara güzel bir haber geldi. Ilıcalı, "Birleşmeye kadar yarışmacılar sürgün adasına gitmeyecek" dedi.
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Haftanın son dokunulmazlık oyunu geride kaldı. Öte yandan oyunun kazananalara; karnıyarık, yoğurt, pilav yemeğinin yanı sıra hediye çeki de verildi.
Oynanan zorlu parkurun sonunda kazanan Ünlüler Takımı oldu.
Gönüllülerde dokunulmaz olan Seda ile Anıl oldu. Ünlülerde ise Nagihan ile Parviz dokunulmaz olmaya hak kazandı.
Survivor yarışmasında haftanın ilk eleme adayı Evrim, ikincisi ise Aşkım olmuştu.
Bu gece yani 28 Şubat'taki son bölümde ise oy çokluğu ile üçüncü gitme aday Yasin olarak belirlendi.
Seda ise dördüncü aday olarak Gökhan'ın adını verdi.