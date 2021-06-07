Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel aileleriyle görüştü! Acun Ilıcalı'dan Zuhal Kalaycıoğlu açıklaması

Bir kez daha söylüyorum siz bana emanetsiniz, size gelen bir zarar falan yok. Sosyal medyaya kalsaydı, ben burada oturuyor olmazdım zaten. Twitter dediğin konu iki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti. Halkın sevgisinden daha değerli bir şey yok. Siz sevgi kazandınız nereden mi biliyorum gelen SMS’lerden biliyorum.