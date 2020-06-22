Survivor'da tansiyon yükseldi

SURVIVOR 2020 ÇEYREK FİNAL ELEME SİSTEMİ NASIL OLACAK? Survivor 2020’de çeyrek finale kalan sekiz yarışmacı, haftanın üç günü dokunulmazlık oyunu oynayacak. Bu oyunların her birinden dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, akşamında bir isim söyleyecek ve eleme adayı çıkaracak. Bu şekilde 3 eleme adayı arasında, daha önce yapılan toplu sms oylamasına göre, en az oyu alan yarışmacı Survivor 2020’ye veda edecek. Oylama sonuçları, son dörtlüye kadar geçerli olacak.