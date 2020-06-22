Survivor'da tansiyon yükseldi

Dün akşam ekrana gelen Survivor 2020 yarışmasında heyecan dolu anlar yaşandı. Büyük finale sayılı günler kala yarışmacılar 2. dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Çok çekişmeli geçen yarışmada dokunulmazlığı kazanan Sercan oldu. Ada konseyinde SMS'e çıkacak ikinci ismi belirleyen Sercan, tercihini Nisa'dan yana kullandı. Evrim ile potaya giren Nisa, isminin çıkacağına şaşırmadığını söyledi. Oyun öncesi seremonide konuşan Evrim, Berkan ve Yasin arasında gergin anlar yaşandı. İşte Survivor 2020'de öne çıkanlar...
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Survivor’da haftanın 2. eleme adayı dün akşamı belli oldu. Dört buçuk ay süren mücadele sonunda Survivor 2020’de çeyrek finale kalmayı başaran Evrim, Yasin, Nisa, Cemal Can, Elif, Barış, Berkan ve Sercan arasında bireysel dokunulmazlık rekabeti başladı.
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SURVIVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da çeyrek final ile birlikte değişen eleme sistemine göre dokunulmazlık için bireysel mücadele veren yarışmacılar, parkuru en iyi derecede tamamlamaya çalıştı.
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Survivor yeni bölümde sekiz çeyrek finalist, ikinci dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. İlk olarak sıralama için yarışmacılar teker teker pistte zamanla yarıştı. Burada oluşan performans sıralaması sonrasında Berkan – Evrim, Elif – Barış, Cemal – Sercan, Nisa – Yasin eşleşmesi ortaya çıktı. Bu turu geçenler Berkan, Barış, Yasin ve Sercan oldu. Berkan – Barış, Yasin – Sercan eşleşmeleri dokunulmazlık oyununda yarı finali oynadılar.
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Survivor 2020’de dokunulmazlık oyunu finalinde ise Sercan – Barış eşleşmesi çıktı. Heyecan dolu mücadele sonunda Survivor’da dokunulmazlığı kazanan isim Sercan oldu.
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SURVIVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan Cemal Can’ın ada konseyinde söylediği isim Evrim olmuştu. Survivor 114. bölümde ada konseyi haftanın 2. eleme adayını belirlemek için toplandı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, ada konseyinde eleme adayı olarak Nisa’nın ismini verdi.
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ELEME ADAYI NİSA: İNTİKAM İÇİN YAPTI
Sercan'ın eleme adayı olarak ismini açıklamasından sonra konuşan Nisa, "Bu 8 yarışmacı arasında eleme potasına girmeyen tek kişi bendim. 4,5 aydan sonra bunu yaşadım ve mutlu oldum. Sercan'ın ilk fırsatta benim ismimi söyleyeceğini biliyordum. İntikam için yaptı diye düşünüyorum. Evrim ile de bu potaya girdiğim için mutluyum" dedi.
Survivor 2020’de çeyrek finale kalan sekiz yarışmacı, haftanın üç günü dokunulmazlık oyunu oynayacak. Bu oyunların her birinden dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, akşamında bir isim söyleyecek ve eleme adayı çıkaracak. Bu şekilde 3 eleme adayı arasında, daha önce yapılan toplu sms oylamasına göre, en az oyu alan yarışmacı Survivor 2020’ye veda edecek. Oylama sonuçları, son dörtlüye kadar geçerli olacak.
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Berkan, Evrim ve Yasin arasında tansiyon yükseldi
Evrim, eleme adayı olmasına sevinen, adada birçok kişiye dert olduğunu söyledi. Berkan, Evrim’in aday olması sonrasında 'güzel bir hafta bizi bekliyor' dedi. Son olarak söz alan Yasin ise Evrim’le bir derdi olmadığını, istese daha önce Evrim’i adadan gönderebileceğini, Evrim’in kendisi ile diğer kalanları ayrı kefeye koyduğunu söyleyerek tepki gösterdi.