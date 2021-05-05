Survivor'da takımlar karıştı: Survivor 2021'de kim hangi takıma geçti? İşte kırmızı ve mavi takımlar
Survivor yeni takımları belli oldu. Adım adım büyük finale giden Survivor 2021'in 5 Mayıs Çarşamba akşamı ekranlara gelen 85. bölümünde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları yer değiştirdi. Çeyrek finalden önce kurulan takımları Survivor özel konseyinde açıklayan Acun Ilıcalı, izleyenlerin de anket sonuçlarına göre karar verildiğini bildirdi. 6 yarışmacı mavi, 5 yarışmacı kırmızı takımda yer alırken, Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu aynı takıma girmesi dikkat çekti. İşte, Survivor 2021 takımları ve özel konseyde yaşananlar...
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Şampiyonluk için geri sayımın devam ettiği Survivor Ünlüler Gönüllüler özel konsey ile ekranlara geldi. Yarışmacıların eşitlenmesi adına Melis'in elenmesinden sonra Survivor'da yeni takımlar kuruldu. Ekran başındaki izleyenlerin de oylarına göre yapılan dağılımda, Steven, Poyraz, Dora mavi takımda kaldı. Batuhan, İsmail Balaban kırmızı takımda yer alırken karşı takımdan üç isim bu takıma geçti.
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ÖZEL KONSEYDE TAKIMLAR KURULDU
Survivor özel konseyinde Acun Ilıcalı yarışmacı dağılımından öne açıklamalarda bulundu. Ilıcalı yarışmacılara, "Kiminle aynı takıma olmak istersin, kiminle olmak istemezsin" diyerek özel bir soru yöneltti. Bu soru karşısında oldukça şaşıran yarışmacılardan ilginç cevaplar geldi.
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Aleyna Kalaycıoğlu Ayşe ile rakip takımda olarak yarışmak istediğini söylerken, Aleyna Çalışkan ile aynı takımda kalmak istediğini söyledi. Ayşe de buna karşılık Aleyna Kalaycıoğlu ile karşı takımlarda yarışmak istediğini belirtti.
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SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMA GEÇTİ?
Acun Ilıcalı, yarışmacı dağılımı açıklamadan önce, ''Seyircilerimizin fikirlerini göz önüne alarak dört dörtlük takımlar kurduk.'' dedi. Takımlar şu şekilde kuruldu;