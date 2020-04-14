Survivor’da takımlar değişecek mi? Survivor 2020’de yeni takımlar nasıl olacak?

Survivor 2020 ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Her geçen hafta zorluk derecesinin arttığı Survivor zaman zaman yapılan değişikliklerle gündeme geliyor. Survivor'ın 46.bölüm fragmanı yine bir değişiklik beklentisi oluşturdu. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın "Her şey iyi güzl de takımlar ne olacak?" sorusu ardından tahmin istemesi soru işaretlerine neden oldu. Aynı zamanda Gönüller takımında yarışan Yasin'in "gitmek istemiyorum" cümlesi takımların değişeceğinin sinyallerini verdi.