Survivor’da takımlar değişecek mi? Survivor 2020’de yeni takımlar nasıl olacak?
Survivor 2020’nin 46. Bölüm fragmanında ada konseyi kafalarda soru işareti bıraktı. Birleşme partisinin ardından yapılan ilk ada konseyine dair ipuçları veren Survivor yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı’nın sözleri takımların değişebileceği gibi iddialara neden oldu. ‘Survivor’da takımlar değişecek mi? Survivor 2020’de yeni takımlar nasıl olacak?’ sorusu bu akşam yanıt bulacak.
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Survivor 2020 ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Her geçen hafta zorluk derecesinin arttığı Survivor zaman zaman yapılan değişikliklerle gündeme geliyor. Survivor'ın 46.bölüm fragmanı yine bir değişiklik beklentisi oluşturdu. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın "Her şey iyi güzl de takımlar ne olacak?" sorusu ardından tahmin istemesi soru işaretlerine neden oldu. Aynı zamanda Gönüller takımında yarışan Yasin'in "gitmek istemiyorum" cümlesi takımların değişeceğinin sinyallerini verdi.
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SURVİVOR TAKIMLARINDA SON DURUM
Ünlüler Takımı: Ersin Korkut, Aycan Yanaş, Elif Gören, Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Sercan Yıldırım,Gizem Birdal, Ezgi Hocaoğlu
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Survivor 2020'de takımların nasıl şekilleneceği 46. bölümde belli olacak.