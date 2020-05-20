Survivor'da şoke eden veda... Konsey buz kesti!

Mert, elenmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:



"Şaşırmadım desem yalan olur. Hepimiz SMS'te aynı durumdayız. Bir hafta önce üst sıraya çıkan bir hafta sonra elenebiliyor. Bunu defalarca gördük burada, yaşadık. Açıkcası bu hafta böyle bir şey olacağını düşünmüyordum. Burada adımın yazılması da bireysel olan bir şey değil, tamamen denk geldim ve potaya çıktım. Daha önce de defalarca çıkmıştım."