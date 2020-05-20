Survivor'da şoke eden veda... Konsey buz kesti!

Ünlüler ile Gönüllüler'in kıyasıya mücadele ettiği Survivor'da dün akşam eleme heyecanı vardı. Haftalardır SMS birincisi olan ve takipçilerinin finale kesin gözüyle baktığı Mert Öcal, yarışmaya veda etti. Mert Öcal'ın elenmesi her iki takımı da şoke etti. 1982 doğumlu Mert Öcal 'Yarışmaya iyi başlamıştım ama buraya kadarmış' dedi.
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Ünlüler ile Gönüllüler'in mücadele ettiği Survivor'da dün akşam eleme konseyi vardı.
Ünlüler takımında Mert ve Aycan eleme adayı olarak belirlenmişti. SMS'te birinci olan Elif, üçüncü aday olarak Sercan'ın adını söyledi.
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Gönüllüler takımında ise yapılan oylama sonucu potaya giren ilk isim Yasin olmuştu. SMS'te birinci çıkan Barış, Cemal Can'ın adını verdi.
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Aycan-Mert-Sercan-Yasin ve Cemal Can'ın eleme adayı olduğu gecede, Acun Ilıcalı'nın açıkladığı isim iki takımda da şok etkisi yarattı.
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Haftalardır SMS birincisi olan ve takipçilerinin finale kesin gözüyle baktığı Mert, yarışmaya veda etti.
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Mert, elenmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:
"Şaşırmadım desem yalan olur. Hepimiz SMS'te aynı durumdayız. Bir hafta önce üst sıraya çıkan bir hafta sonra elenebiliyor. Bunu defalarca gördük burada, yaşadık. Açıkcası bu hafta böyle bir şey olacağını düşünmüyordum. Burada adımın yazılması da bireysel olan bir şey değil, tamamen denk geldim ve potaya çıktım. Daha önce de defalarca çıkmıştım."
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"Herkesin bir süresi var. Demek ki bizim Survivor'daki süremiz bugün sona eriyor. Finale gider miydim onu bilemiyorum ama 'en azından bayramı deviririm' gözüyle bakıyordum. Açıkcası o açıdan biraz şaşırdım. Biraz erken bir gidiş oldu benim için. Elendiğim için kendimle alakalı daha fazla söyleyeceğim bir şey olamaz."
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"Buradan bütün arkadaşlarıma, eğer bir hatam olduysa 3 aydır kusura bakmasınlar...Hepsini çok seviyorum. Hepsinin hakkında hayırlısı olsun. Bunca zamandır bizimle ilgilendiğiniz için, hep yanımızda olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum."
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"Beni destekleyen herkese binlerce kez teşekkür. Çok keyifli bir serüvendi benim için... Survivor'a gelmem biraz tesadüf oldu. Böyle bir teklif geldiğinde beni çok heyecanlandırdı. İyi başlamıştık, iyi gidiyorduk ama buraya kadarmış."
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"Survivor'da olduğum için çok mutlu oldum. Bu kadar insan tanıdım, en başta sizi tanıdım. İzleyenler beni tanıdı. Hem size, izleyenlere, destekleyenlere, arkadaşlarıma binlerce kez teşekkür ediyorum."
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Acun Ilıcalı da Mert'in elenmesiyle duyduğu üzüntüyü anlattı:
"Benim için de sürpriz bir ayrılık oldu bu. Değişik bir hafta, değişik oylama, değişik adaylar... Ve sonuç da değişik oldu. Tabii ki görüşeceğiz. Bence de daha gidebilirdin. Aranızda oynanan bireysel yarışın şampiyonusun. Yaşın daha ileride ama bunu uzun süre hiç hissettirmedin."
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"Son dönemde dediğin gibi mental yorgunlukla bence performansın biraz düştü ama Survivor'a başarılı bir yarışmacı olarak veda ediyorsun. Çok önemli oyunlar kazandın. Çok güzel günlerin oldu. Düşündüğüm zaman bizim de çok anımız oldu. Üzgünüm açık söyleyeyim. Benim için üzücü bir eleme oldu. Yapacak bir şey yok..."