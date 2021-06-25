Survivor'da şampiyon kim olacak? Survivor 2021'de büyük final heyecanı!
Ocak ayında başlayan Survivor için final günü artık geldi. Televizyonseverlerin ilgiyle takip ettiği Survivor 2021’de bu akşam şampiyon belli olacak. Yarışmanın sıkı takipçileri finale kalan isimlerden hangisinin şampiyonluk için ipi göğüsleyeceğini sorguluyor. Survivor'da şampiyon kim olacak?
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Bu gece Survivor büyük finalinde İsmail Balaban ve Poyraz arasında şampiyonluk için SMS oylaması yapılacak. Bu oylamanın sonucunu Acun Ilıcalı, canlı yayında açıklayacak. Canlı yayında açıklanacak oylamanın sonucuna göre Survivor 2021 birincisi, şampiyonu belli olacak. İşte, Survivor 2021'de büyük final heyecanı hakkında son gelişmeler...
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Survivor’da şampiyon bu akşam belli olacak. Ocak ayında Dominik Cumhuriyeti’nde başlayan ve yaklaşık altı ay süren mücadele sonunda final koltuğuna oturan iki isim belli oldu.
Survivor 2021 finalistleri İsmail Balaban ile Poyraz arasında 25 Haziran Cuma büyük finalinde yapılacak oylama sonucunda kazanan belli olacak.
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CANLI YAYIN
Ünlüler takımından İsmail Balaban ile Gönüllüler takımından Poyraz, bu akşam Survivor 129. bölümde şampiyon olmak için karşı karşıya gelecek.
Galataport’ta yapılacak canlı yayında iki yarışmacı için oylama yapılacak.
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SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?
Survivor'un 129. final bölümü bu akşam 20:00'da başlayacak. Yapılan oylamnın ardından sonuçların gece yarısına doğru belli olması ve şampiyonun netleşmesi bekleniyor.