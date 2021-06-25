Survivor'da şampiyon kim olacak? Survivor 2021'de büyük final heyecanı!

Survivor’da şampiyon bu akşam belli olacak. Ocak ayında Dominik Cumhuriyeti’nde başlayan ve yaklaşık altı ay süren mücadele sonunda final koltuğuna oturan iki isim belli oldu.



Survivor 2021 finalistleri İsmail Balaban ile Poyraz arasında 25 Haziran Cuma büyük finalinde yapılacak oylama sonucunda kazanan belli olacak.



