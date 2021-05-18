Survivor'da oyun sonu tansiyon yükseldi! Acun Ilıcalı'ya sarılıp ağladı....
Survivor 2021'de dün akşam aile ödülünün ikinci etabı oynandı. Ailelerinden iki kişiyi görmek için büyük mücadele veren yarışmacılar zaman zaman duygusal anlar yaşadı. İlk oyunu kazanan mavi takım büyük bir avantajla parkura çıktı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor'da kazanan takım belli oldu. İşte yaşananlar...
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Survivor 2021'de dün akşam "Aile Ödülü" oyunu duygusal anların yaşanmasına neden oldu. İki aşamalı oynanan oyun öncesinde Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları, ailelerinden bir kişiyle kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
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Survivor'da aylardır ailelerinden uzak kalan yarışmacılar, en anlamlı ödül olan 'aile ödülü' oyununda iki gün boyunca mücadele etti. Finali Dominik'ten canlı olarak yayınlanan ödül oyununun kazananı mavi takım oldu.
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Oyunu kazanan mavi takım yarışmacıları, aileleriyle yemek yeme şansı elde etti. Kaybeden kırmızı takım ise aileleriyle 3'er dakikalık görüşme yapacak.
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OYUN SONU GERGİNLİK
Büyük ödülü kazanmanın mutluluğunu yaşayan mavi takım yarışmacıları sevincini abartınca kırımızı takım yarışmacılarından uyarı geldi. Kısa süre gerginlik yaşayan grup Acun Ilıcalı'nın araya girmesiyle sakinleşti.
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HERKESİ ETKİLEDİ
Survivor'da iki etaptan oluşan aile ödülü oyunu öncesinde yarışmacıları, Dominik'e gelen aileleriyle kısa bir görüşme yapma şansı elde etmişti. Kırmızı takımdan Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi Cansu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile buluştuğu anlar herkesi etkilemişti. Cansu'nun, ablası Aleyna'yla kavuştuğu anlarda yaşadığı mutluluk izleyenleri duygulandırmıştı.
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ACUN ILICALI'DAN OYUNU KAYBEDEN ALEYNA'YA BÜYÜK JEST
Acun Ilıcalı ise canlı yayında, Survivor'da oyunu kaybeden kırmızı takım yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun ödülden tam olarak yararlanacağını açıkladı.
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Aleyna'nın kardeşi Cansu'nun hayal kırıklığı yaşamasına gönlünün razı olmayacağını söyleyen Ilıcalı, "Aileleriyle 3'er dakikalık görüşme süresi vereceğiz kırmızı takıma. Ancak Aleyna'nın durumundaki fark şu. Aleyna'ya bir istisna yapacağız. Pırlanta gibi bir genç kızımız var. Genç kızımız Cansu'nun buraya kadar gelip de hayallerine kavuşamamasına gönlüm razı olmaz. Bu jestimizi sevgili Cansu için yapıyoruz. Cansu buraya zor şartlarda ve ablasını sayıklaya sayıklaya geldi. Kendi inisiyatifimi kullanarak ödülden tam yararlanma hakkı veriyorum Aleyna'ya. Aranızdaki sevgi beni çok etkiledi" dedi.
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Acun Ilıcalı'nın jesti karşısında ise Aleyna Kalaycıoğlu sevinç gözyaşlarına boğuldu. Aleyna, Ilıcalı'ya da sarılarak teşekkür etti.
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CANSU'NUN GEÇİRDİĞİ KAZAYI ANLATMIŞTI
Aleyna, kardeşi Cansu Kalaycıoğlu’nun yaşadığı kazayı geçtiğimiz bölümlerde şu ifadelerle anlatmıştı; "Acun Bey'in Meryem'e sakatlıktan ötürü devam edemeyeceksin dediğinde aklıma kardeşim geldi. Sekiz yıl önce başımıza talihsiz bir olay geldi ve kardeşim yüzde 100 engelli. Cansu'yu düşündüm. Cansu'yu hatırladıkça kötü oldum."
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"Benim kardeşim yürüyüp konuşabilecekti, abla diyebilecek. Şu an diyemiyor. Ben buna kader demek istemiyorum. Bu kader değil, büyük bir olay. Benim annem hayatını bıraktı, kardeşime bakıyor. Beni okutmaya çalışıyor. Allah herkesin yanında olsun. Allah herkese sağlık versin. Ben şu an buradaysam sağlıklı olduğum için buradayım."