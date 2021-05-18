Survivor'da oyun sonu tansiyon yükseldi! Acun Ilıcalı'ya sarılıp ağladı....

Aleyna'nın kardeşi Cansu'nun hayal kırıklığı yaşamasına gönlünün razı olmayacağını söyleyen Ilıcalı, "Aileleriyle 3'er dakikalık görüşme süresi vereceğiz kırmızı takıma. Ancak Aleyna'nın durumundaki fark şu. Aleyna'ya bir istisna yapacağız. Pırlanta gibi bir genç kızımız var. Genç kızımız Cansu'nun buraya kadar gelip de hayallerine kavuşamamasına gönlüm razı olmaz. Bu jestimizi sevgili Cansu için yapıyoruz. Cansu buraya zor şartlarda ve ablasını sayıklaya sayıklaya geldi. Kendi inisiyatifimi kullanarak ödülden tam yararlanma hakkı veriyorum Aleyna'ya. Aranızdaki sevgi beni çok etkiledi" dedi.