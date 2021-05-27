Survivor’da ödülü kim kazandı? İşte 26 Mayıs Survivor market ve anlat bakalım oyununu kazanan takım
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kıran kırana yarışın ardından belli oldu. Aylardır Domonik’te mücadele eden yarışmacılar market ve ödül oyununu kazanmak için parkurda adeta canını dişine taktı. Survivor 2021'in 26 Mayıs tarihli 103. bölümünde anlat bakalım ödülünü mavi takım kazanırken; market ödülünü kazanan takım ise kamp alanına bir haftalık erzağını götürdü. Market oyunu öncesi Batuhan ve Poyraz arasında seremonide yaşanan gerginlik geceye damga vurdu. Peki, Survivor’da ödülü kim kazandı? İşte, 26 Mayıs Survivor ödül oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananların özeti.
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Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 çarşamba akşamı yeni bir ödül oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Market oyunu öncesinde ödülü kazanan takımın kebap yiyeceği açıklandı. Heyecan dolu anların yaşandığı Survivor 2021'in 26 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan bölümünde mavi takım market ve anlat bakalım ödülünün sahibi oldu. Öte yandan yarışmanın son bölümünde bireysel challenge eşleşmeleri de kesinleşti.
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SURVİVOR'DA MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftalık erzak paketini kazanmak için parkurda karşı karşıya geldi. Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyununda Murat Ceylan ödülün kebap ve yiyecek paketi olduğunu duyurdu. Hız ve atışların önem arz ettiği oyunda mavi takım rakibine göz açtırmadı.
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Mavi takım yarışmacılarının performansı göz doldururken Ayşe'nin son atışı oyunun kaderini belirledi. Rakibine üstün gelen Ayşe market oyununu takımına kazandırdı. Böylece bu haftanın market oyununu mavi takım kazandı.
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ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Yarışmacıların eğlenceli anlar yaşadığı anlat bakalımda takımlar en fazla kelimeyi tahmin etmeye çalıştı. Oyun öncesi en çok kelime bilenin jelibon yiyeceği açıklandı.
Hem komik hem de stresli anların yaşandığı oyunda kazanan mavi takım oldu. Mavi takım gecenin iki ödülünü de alırken, kırmızı takım adasına eli boş döndü.
Bu hafta gerçekleşen oylamada ise haftanın kaptanları Aleyna Çalışkan ve Ayşe seçildi.
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POYRAZ VE BATUHAN ARASINDA GERGİNLİK
Market oyunu öncesinde Batuhan ve Poyraz arasında seremonide gerilim dolu anlar yaşandı. Taktik ve stratejiye yönelik konuşmaların yaşandığı anlarda Batuhan mavi takımın kötü strateji uyguladığını ve Poyraz'ın takımı korumak istemediğini söyledi. Poyraz ise farklı bir durum algılanmaması gerektiğini söyleyerek "Kişi kendinden bilir işi" dedi. Poyraz kişisel çıkar olmadığını söyleyerek, yaptıklarını stratejinin kötü olduğunu belirtti.
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BİREYSEL CHALLENGE EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!
Survivor'da yapılacak olan bireysel challenge eşleşmeleri belli oldu. Seyirci oyları baz alınarak yapılan eşleşmeler şöyle;