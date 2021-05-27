Survivor’da ödülü kim kazandı? İşte 26 Mayıs Survivor market ve anlat bakalım oyununu kazanan takım

ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? Yarışmacıların eğlenceli anlar yaşadığı anlat bakalımda takımlar en fazla kelimeyi tahmin etmeye çalıştı. Oyun öncesi en çok kelime bilenin jelibon yiyeceği açıklandı.



Hem komik hem de stresli anların yaşandığı oyunda kazanan mavi takım oldu. Mavi takım gecenin iki ödülünü de alırken, kırmızı takım adasına eli boş döndü.



Bu hafta gerçekleşen oylamada ise haftanın kaptanları Aleyna Çalışkan ve Ayşe seçildi.