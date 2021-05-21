Survivor’da ödülü kim kazandı? 20 Mayıs Survivor market ve hafıza oyununu kazanan takım belli oldu!
Survivor ödülü kazanan takım market ve hafıza oyunu sonrası belli oldu. Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri gerçekleşen Survivor 2021'in 20 Mayıs'ta ekranlara gelen 98. bölümünde kazanmak için mücadele veren kırmızı ve mavi takım parkurda adeta canını dişine taktı. Engellerin bulunduğu zorlu parkurda ipi göğüsleyen takım haftalık erzak paketinin sahibi olurken; hafıza oyununun sonunda mavi takım mutlu sona ulaştı. Kıran kırana yarışın yaşandığı gecede yine İsmail ve mavi takım yarışmacıları arasında tansiyon yükseldi. Peki, Survivor’da ödülü kim kazandı? İşte, Survivor'da kazanan takım.
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Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in 20. haftasında yarışmacılar erzak ve hafıza oyununu kazanmak için parkura çıktı. Avantaj etabından oluşan erzak oyununda ödül hamburger, patates kızartması ve market erzağı olarak açıklandı. Hafıza oyununun ödülü ise akşam yemeği ve tablet olarak duyuruldu. Zorlu anların yaşandığı market oyununda kazanan mavi takım oldu.
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ÖDÜLÜ KAZANAN BELLİ OLDU
Survivor'da yarışmacılar market oyunu için ilk olarak avantaj yarışında ter döktü. Kırmızı takımda Aleyna Kalaycıoğlu ile İsmail Balaban avantaj parkurunda yer alırken, mavi takımın tercihi Poyraz ve Merve Aydın oldu. Avantajın sahibi bayrak yaşında mavi takım oldu.
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Diğer etapta ise bu kez ödül için yeniden yarışmacılar parkura geldi. Ada şartları için önemli olan market oyununda heyecan hız kesmeden devam etti. Haftalık erzak paketi için bu sezon ilk defa oynayacakları bir parkura çıkan yarışmacılar oldukça zorlandı. 5-2 üstünlüğü yakalayan Mavi takım gecenin sonunda ipi göğüsledi. Mavi takım ile Kırmızı takım arasındaki karşılaşma sonrası skoru 10'a 8 yapan mavi takım ödülü almaya hak kazandı.
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HAFIZA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Hafıza ödül oyunu için yarışmacılardan birer isim parkura geldi. Yarışmacılar bu oyunda bara asılı kalarak karşılarına çıkan sembolleri ezberlemeye çalıştı. Sonrasında ise yarışmacılar panoda ezberlediği sembolleri masada aynı şekilde dizmek için uğraştı.
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Hafızalarında kalan sembolleri kusursuz şekilde dizmek için çaba gösteren takımlar, bu oyunda oldukça zorlandı. En hızlı biten karşılaşmasında Aleyna Çalışkan, Dora'ya karşı oyunu kaybetti. Başa baş giden oyunda Mavi takım 9-6 üstünlük yakarken Dora ile Batuhan karşılaşması oyunun kaderini belirledi. Rakibini mağlup eden Dora mavi takıma oyunu kazandırdı. Mavi takım böylece yiyecek ödülünü aldı.
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TAKIMLAR ARASI GERGİNLİK
Survivor Türkiye'nin 20. haftasında oynanan market oyununda yeni bir tartışma daha yaşandı. Batuhan ile Dora karşılaşmasında oyun alanına gelen İsmail Poyraz'ın yanına geçti. Steven İsmail'i iterek Poyraz'ın yanında yer almak isteyince İsmail "Neden itiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Steven İsmail'e yerine geçmesini söylerken İsmail sesini yükseltti.
Oyunun ardından yerine geçen Dora İsmail'e çıkışarak "Yerine geç İsmail" diye bağırdı.