Survivor’da ödülü kim kazandı? 20 Mayıs Survivor market ve hafıza oyununu kazanan takım belli oldu!

Diğer etapta ise bu kez ödül için yeniden yarışmacılar parkura geldi. Ada şartları için önemli olan market oyununda heyecan hız kesmeden devam etti. Haftalık erzak paketi için bu sezon ilk defa oynayacakları bir parkura çıkan yarışmacılar oldukça zorlandı. 5-2 üstünlüğü yakalayan Mavi takım gecenin sonunda ipi göğüsledi. Mavi takım ile Kırmızı takım arasındaki karşılaşma sonrası skoru 10'a 8 yapan mavi takım ödülü almaya hak kazandı.