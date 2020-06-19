Survivor'da ödül ve haftalık görevi kim kazandı 18 Haziran 2020? Survivor yeni takımları ve 112. bölüm fragmanı

TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU? Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde, takım kaptanlığı için yarışmacılar parkurda karşı karşıya geldi. Survivor'da çeyrek final dönemine girilmesiyle birlikte yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için ciddi performans sergiledi. Çekişmeli geçen oyunun sonunda kaptanlık oyununu Elif ve Yasin kazandı. Böylece Elif ve Yasin takım kaptanı oldu.