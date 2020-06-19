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Haber Giriş: 19 Haziran 2020 - 01:27,

Survivor'da ödül ve haftalık görevi kim kazandı 18 Haziran 2020? Survivor yeni takımları ve 112. bölüm fragmanı

Survivor'da haftalık görevi kim kazandı? Survivor'un 18 Haziran Perşembe ekranlara gelen 111. bölümünde çeyrek final öncesi takımlar yeniden kuruldu. Kaptanlık oyununu kazanarak kaptan olan yarışmacıların kurduğu yeni takımlar, gecenin ilerleyen saatlerinde ilk ödül oyunu mücadelesini verdi. Şampiyonluğa doğru geri sayımın hızlandığı Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de Acun Ilıcalı konseyde haftalık görevi kazananları açıkladı. İşte, Survivor yeni takımları ve son bölümde yaşananlar.

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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler ödül ve kaptanlık oyunu heyecanı ile sevenlerinin karşısına çıktı. Survivor'un ekranlara gelen 111. bölümünde Yasin ve Elif'in takım kaptanı seçilirken, ödül oyununun kazananı erzağın sahibi oldu. Çeyrek final öncesi konseyde gerçekleşen SMS oylamasında, Acun Ilıcalı görev oyununu kazanan takımın mavi takım olduğunu açıkladı.

2TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU
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TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde, takım kaptanlığı için yarışmacılar parkurda karşı karşıya geldi. Survivor'da çeyrek final dönemine girilmesiyle birlikte yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için ciddi performans sergiledi. Çekişmeli geçen oyunun sonunda kaptanlık oyununu Elif ve Yasin kazandı. Böylece Elif ve Yasin takım kaptanı oldu.

3SURVİVORDA TAKIMLAR NASIL KURULDU
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SURVİVOR'DA TAKIMLAR NASIL KURULDU?

Elif ve Yasin kaptanı oldukları takımların yarışmacılarını seçti. Çeyrek final öncesi son kez kurulan takımlar belli oldu.

Survivor'da takımlar şöyle kuruldu;

Kırmızı Takım: Elif, Sercan, Berkan, Evrim

Mavi Takım: Yasin, Cemal Can, Barış, Nisa.

4SURVİVORDA ERZAK ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI
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SURVİVOR'DA ERZAK ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da kurulan takımların ardından yarışmacılar erzak ödülü oyununda karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadele sonunda Survivor erzak ödülü oyununu 10-7 skorla mavi takım kazandı. Böylece mavi takım ödülün kazananı oldu.

5GÖREV ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI
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GÖREV ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da yapılan konseyde Acun Ilıcalı geçen haftanın görev ödülünü mavi takımın kazandığını açıkladı. Yeni görevi de duyuran Acun Ilıcalı yarışmacıların kolye yapacaklarını söyledi.

6SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
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SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor'un yayınlanan son bölümü sonrası 112. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'un yayınlanan fragmanında Barış'ın sakatlanması dikkat çekti.

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SURVİVOR 112. BÖLÜM FRAGMANI | BARIŞ SAKATLANDI!

SURVİVOR 112. BÖLÜM FRAGMANI | BARIŞ SAKATLANDI!

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