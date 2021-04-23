Survivor’da ödül ve anlat bakalım oyununu kim kazandı? 22 Nisan Survivor ödül oyununu kazanan belli oldu
Survivor'da ödülü kazanan takım parkurda yaşanan kıyasıya mücadele sonrası belli oldu. Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'in 22 Nisan tarihinde ekranlara gelen son bölümünde yarışmacılar kazanmak için parkurda ciddi mücadele verdi. Nefes kesen karşılaşmada rakibini yenen takım yiyecek tabağı ödülünün sahibi olurken, anlat bakalım oyununda keyifli anlar yaşandı. Gecenin sonunda yaşanan mücadelenin ardından ipi göğüsleyen takım Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? sorusunu yanıta kavuşturdu. Survivor'ın 22 Nisan tarihli 75. bölümüne Çağrı Atakan'ın diskalifiyesi damga vurdu. İşte, Survivor’da ödül oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyunu için yeniden karşı karşıya geldi. Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen ve her geçen gün heyecan seviyesi artan Survivor'ın Tv8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde yiyecek ödül oyunu nefesleri kesti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda ödülün kazananı Ünlüler takımı oldu. Yarışmacıların keyifli anlar yaşadığı anlat bakalım oyununu ise gönüllüler takımı kazandı. Öte yandan dizinde sakatlık yaşayan Çağrı sağlık sorunları nedeni ile zorunlu olarak adaya veda etti.
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SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Tüm hızıyla devam eden Survivor'da yarışmacılar her perşembe olduğu gibi ödül oyunu için parkura geldi. Oyun öncesi ödül mercimek çorbası, paçanga böreği, kremalı mantarlı et sote, makarna, kabuklu patates kızartması, dondurmalı pasta, meyve salatası, peynir tabağı olarak açıklandı. Ayrıca yarışmacılara kazanan takımın bir mağazanın 5 bin TL hediye çekini alacakları da duyuruldu.
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Ada şartları için büyük önem taşıyan ödül oyununda ilk etapta avantaj oyunu oynanadı. Atışlara önce başlayan Batuhan, sekiz küpü devirerek avantajı takımına kazandırdı. Sonraki turda ise Sergen ve Melis, Dora ve Ayşe karşısında sayı kazandı. Bu sonuçla beraber ödül oyununu 10-7 skorla ünlüler takımı kazandı. Böylece ünlüler iki hafta ödülün sahibi oldu.
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ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Keyifli anların yaşandığı anlat bakalım oyununda ise ödül peynirli milföy böreği olarak açıklandı. Açlık sınırlarını zorlayan yarışmacılar anlat bakalım oyununda en fazla kelimeyi bilmek için takım arkadaşlarının ağzından çıkan her kelimeyi dikkatle dinledi. Oyuna iyi başlayan Gönüllüler ilk üç karşılaşmada sayıyı aldı.
İlerleyen dakikalarda ise Sergen – Batuhan ikilisine karşılık Dora – Poyraz çıktı. Ünlüler takımında 7 kelime bilinirken, gönüllüler günün rekorunu kırdı. Poyraz ve Dora ikilisi 8 kelime bilerek anlat bakalım oyununu kazandı. 4-3 skorla Anlat Bakalım oyununun galibi olan gönüllüler yiyecek ödülüne kavuştu.
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ÇAĞRI DİSKALİFİYE OLDU
Survivor'un perşembe akşamı yayınlanan son bölümü diskalifiye ile ekranlara damga vurdu. Ünlüler ve gönüllüleri konseyde toplayan Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Survivor'da biliyorsunuz sakatlık diye bir bela var. Bu bela şu anda aktif sporculardan daha çok Survivor yarışmacılarını zorlayan ve onları zaman zaman yarışmadan alıkoyan bir bela. Çok önemli yarışmacılarımızı sakatlıklar ile kaybettik. Semih, Nagehan, Turabi... Bu yarışmacılarımız biliyorsunuz 3 hafta 4 haftada sakatlananlar. " dedi.
Çağrı'nın sağlık sorunları nedeniyle elendiğini söyleyen Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Doktorumuzun net açıklaması ile 'Oyun oynarsa sağlığında kalıcı hasar olur' dediği yarışmacımız Çağrı. " ifadesini kullandı.