Survivor’da ödül ve anlat bakalım oyununu kim kazandı? 22 Nisan Survivor ödül oyununu kazanan belli oldu

ÇAĞRI DİSKALİFİYE OLDU Survivor'un perşembe akşamı yayınlanan son bölümü diskalifiye ile ekranlara damga vurdu. Ünlüler ve gönüllüleri konseyde toplayan Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Survivor'da biliyorsunuz sakatlık diye bir bela var. Bu bela şu anda aktif sporculardan daha çok Survivor yarışmacılarını zorlayan ve onları zaman zaman yarışmadan alıkoyan bir bela. Çok önemli yarışmacılarımızı sakatlıklar ile kaybettik. Semih, Nagehan, Turabi... Bu yarışmacılarımız biliyorsunuz 3 hafta 4 haftada sakatlananlar. " dedi.



Çağrı'nın sağlık sorunları nedeniyle elendiğini söyleyen Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Doktorumuzun net açıklaması ile 'Oyun oynarsa sağlığında kalıcı hasar olur' dediği yarışmacımız Çağrı. " ifadesini kullandı.