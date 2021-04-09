Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte 9 Nisan Survivor ödül ve anlat bakalım oyununu kazanan takım

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? Ünlüler ile Gönüllüler takımı ödül oyunu için zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi takımlar avantaj oyununda mücadele verdi. Merve - Batuhan Berkay - Aleyna Kalaycıoğlu karşılaşmasında Gönüllüler takımı avantaj oyununun sahibi oldu.



Takımlar ödül oyununda yeniden karşılaştı. Bu kez yarışmacılar gerçek oyun için parkura geldi. Gönüllüler takımında Poyraz, sakatlığı nedeniyle oyunda yer almazken, ünlüler takımında ise Çağrı oyunun dışına çıktı. Parkurun bir kısmında sala binen yarışmacıları, arkadaşları mekanizma ile çekmek için var gücü ile mücadele verdi. Ünlülerden Çağrı ve Merve, karşılaştıkları rakipleri Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu'ndan birer sayı alarak skoru 9-9'a getirirken, oyun bayrak yarışına kaldı.