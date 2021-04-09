Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte 9 Nisan Survivor ödül ve anlat bakalım oyununu kazanan takım
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım perşembe gecesi kesinleşti. Ödül ve anlat bakalım heyecanı ile ekranlara gelen Survivor 2021'de, ünlüler ve gönüllüler takımı ödülü kazanmak için kıran kırana mücadele verdi. Zorlu parkurda ipi göğüsleyen takım üç çeşit pizza yemek ödülüne kavuşurken, yapılan oylama ile bu haftanın takım kaptanları Batuhan ve Poyraz olarak seçildi. Nefes kesen karşılaşmanın yaşandığı Survivor 2021'in 8 Nisan tarihli 65. bölümünde gecenin sonunda galip gelen takım Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusunu yanıta kavuşturdu. İşte, Survivor ödül oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor'da ödülü kazanan takım nefes kesen mücadele sonrası belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve haftanın belirli günleri izleyici ile buluşan Surivivor 2021'in 8 Nisan tarihli son bölümünde yiyecek ödül oyunu için takımlar adeta canını dişine taktı. Rekabetin giderek arttığı yarışmada ödülün sahibi gönüllüler takımı oldu. Keyifli anların yaşandığı anlat bakalım mücadelesinden ise bu hafta ünlüler galip ayrıldı.
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ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ünlüler ile Gönüllüler takımı ödül oyunu için zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi takımlar avantaj oyununda mücadele verdi. Merve - Batuhan Berkay - Aleyna Kalaycıoğlu karşılaşmasında Gönüllüler takımı avantaj oyununun sahibi oldu.
Takımlar ödül oyununda yeniden karşılaştı. Bu kez yarışmacılar gerçek oyun için parkura geldi. Gönüllüler takımında Poyraz, sakatlığı nedeniyle oyunda yer almazken, ünlüler takımında ise Çağrı oyunun dışına çıktı. Parkurun bir kısmında sala binen yarışmacıları, arkadaşları mekanizma ile çekmek için var gücü ile mücadele verdi. Ünlülerden Çağrı ve Merve, karşılaştıkları rakipleri Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu'ndan birer sayı alarak skoru 9-9'a getirirken, oyun bayrak yarışına kaldı.
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Batuhan ile Ayşe karşılaşması ise oyunun kaderini belirledi. Zorlu parkurda rakibinden önce yaparak skoru 10-9 yapan Ayşe ödülü takımına kazandırdı. Böylece gönüllüler pizza ödülünün sahibi oldu.
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ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ada şartlarında yarışmacıların stres atmasını sağlayan anlat bakalım yine keyifli anlara sahne oldu. Anlat bakalım oyununda yarışmacılar verilen sürede en fazla kelimeyi bilmeye çalıştı. Poyraz, alınan sayı sonrasında yaptığı hareket nedeniyle ünlüler takımından sert tepki aldı. Bu olay sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı. İsmail ile Dora arasında sözlü tartışma yaşandı. Oyunun yeniden başlamasının ardından anlat bakalım mücadelesi 5-2 skorla bitti. Böylece anlat bakalımın sahibi ünlüler oldu. Gecenin en fazla kelimesini bilen Batuhan – Melis ikilisi ise rakor kırdı.
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TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU
Her hafta perşembe günleri seçilen takım kaptanları için yarışmacılar yeniden oylarını verdi. Kaptanlık için Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı seçimlerini açıkladı.
Yapılan oylama sonrası Bu hafta ünlüler takımına Batuhan kaptan olurken, gönüllüler takımının kaptanı ise Poyraz seçildi.