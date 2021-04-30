Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte 29 Nisan Survivor anlat bakalım ve ödülü kazanan takım

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI? Yarışmacıların hem eğlendikleri hem de ödül aldıkları anlat bakalım oyununda, takımlar karşılıklı olarak doğru kelimeleri tahmin etmeye çalıştı. Anlat Bakalım oyununda skor 4-4 olunca en iyiler oyun alanına geldi. Gönüllüler takımı Poyraz ve Dora, Ünlüler takımı Sergen ve Melis ile son turda karşılaştı.



Gecenin rekoru ise 9 kelime bilen Poyraz ve Dora'dan geldi. Skoru 5-4 yapan ikili ayrıca anlat bakalım ödülünü takımına kazandırdı. Anlat Bakalım oyununu sahibi olan gönüllüler takımı fıstık ezmesi ve çekirdeksiz hurma yiyebilme şansını elde etti.



İki oyunu da kaybeden ünlüler takımı ise kamp alanına eli boş dönmenin üzüntüsünü yaşadı.