Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte 15 Nisan Survivor anlat bakalım ve ödül oyununu kazanan takım

Bir sonraki oyunda ise bu kez yarışmacılar gerçek oyun için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Gönüllüler takımında sakatlığı devam eden Poyraz ve Berkay, Ünlüler takımında Merve ve Çağrı, ödül oyununda yer alamadı.



Ünlüler takımı oyunun ilk dakikalarına iyi başlarken, gönüllüler sonradan atağa geçti. Ancak ünlüler yeniden parkurda galibiyeti ele aldı ve skor 10-3 oldu. Ödülü kazanan ünlüler takımı böylece, piliç kızarmış but, salata, patates ve kola içeceğini kazandı. Kazanan takım yarışmacıları, ayrıca Konuşanlar programının bir bölümünü de izleme şansını elde etti.