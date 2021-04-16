Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte 15 Nisan Survivor anlat bakalım ve ödül oyununu kazanan takım
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım, perşembe gecesi belli oldu. Ödül mücadelesi ile ekranlara gelen Survivor 2021'de kaptanların belli olmasının ardından takım yarışmacıları parkura çıktı. Zorlu ödül oyununda en iyi performansı sergileyen ünlüler takımı piliç kızartma ödülünü alırken, anlat bakalım oyununun galibi de atıştırmalık kazandı. Survivor 2021'in 15 Nisan tarihli 70. bölümünde yemek temin ederken yakalanan Dora'ya verilen ceza ekranlara damga vurdu. İsmail ve Steven arasında yaşanan tartışma tansiyonu yükseltti. İşte, Survivor ödül oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor Ünlüler Gönüllüler'in perşembe akşamları ekranlara gelen ödül oyunu yine izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da Hanzade'nin elenmesinin ardından yeni bir ödül mücadelesi yaşandı ve Melis ile Poyraz kaptanlığa getirildi. Survivor Türkiye'nin 15 Nisan tarihli son bölümünde ödül oyununu ünlüler kazanırken, anlat bakalım oyununun galibi ise gönüllüler takımı oldu. Son haftalarda kural ihlalleri ile gündeme gelen Survivor'da Dora'nın isteği yeniden ortalığı karıştırdı.
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SURVİVOR'DA KİMLER KAPTAN OLDU?
Kaptanlık için ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları oyunlardan önce oylarını kullandı. Yeni haftanın takım kaptanları için herkes seçtikleri adayların isimlerini söyledi.
Ünlüler takımında oylama ile Melis kaptan seçilirken, gönüllülerde ise Poyraz, bir kez daha takım kaptanlığına getirildi.
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ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2021'in 15 Nisan tarihli bölümünde kaptanların seçilmesinin ardından takımlar ödül oyunu için parkura geldi. Büyük rekabetin giderek arttığı Survivor’da yarışmacılar, parkurda kazanmak için adeta canını dişine taktı.
Ünlüler takımından Batuhan - Melis, Gönüllüler takımından Steven - Ayşe ilk olarak avantaj oyununa çıktı. Steven'in atışlardaki başarısı ile gönüllüler takımı avantaj oyununun sahibi oldu. Böylece gönüllüler oyunda seçim yapma hakkını elde etti.
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Bir sonraki oyunda ise bu kez yarışmacılar gerçek oyun için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Gönüllüler takımında sakatlığı devam eden Poyraz ve Berkay, Ünlüler takımında Merve ve Çağrı, ödül oyununda yer alamadı.
Ünlüler takımı oyunun ilk dakikalarına iyi başlarken, gönüllüler sonradan atağa geçti. Ancak ünlüler yeniden parkurda galibiyeti ele aldı ve skor 10-3 oldu. Ödülü kazanan ünlüler takımı böylece, piliç kızarmış but, salata, patates ve kola içeceğini kazandı. Kazanan takım yarışmacıları, ayrıca Konuşanlar programının bir bölümünü de izleme şansını elde etti.
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DORA'YA ÜÇ ÖDÜL CEZASI
Survivor'da kural ihlallerine bir yenisi eklendi. Oyun parkurunda Acun Ilıcalı gönüllüler takımından Dora'nın yiyecek temin ettiğini öğrendiklerini söyledi. Dora ise yarışmacılardan ve Acun Ilıcalı'dan özür diledi.
Öte yandan yiyeceğini iyi niyetle Hanzade ile paylaşan İlayda'nın cezasında ise bir ödül oyunu indirime gidildi.
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ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacıların keyifli anlar yaşadığı oyunda ünlüler ve gönüllüler en fazla kelimeyi tahmin etmeye çalıştı. Keyifli anların yaşandığı oyunda günün rekorunu 8 kelime bilen Aleyna Kalaycıoğlu - Aleyna Çalışkan ikilisi kırdı.
Komik ve eğlenceli anların ekranlara geldiği oyunda gönüllüler rakibini mağlup etti. Kazanan gönüllüler takımı böylece mini kek ödülünü almış oldu.