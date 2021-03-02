Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte 1 Mart Survivor voleybol maçını kazanan takım ve son bölümde yaşananlar

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı yeni bir ödül oyunu ce voleybol maçı için karşı karşıya geldi. Tv8 ekranlarında haftanın belirli günleri yayınlanan Survivor 2021'in 1 Mart tarihli son bölümünde yiyecek ödül oyunu için her iki takım da elinden geleni yaptı. Oyunun sonunda ödülü kazanan takım gönüllüler oldu. Acun medya ve yarışmacılar arasında oynanan voleybol maçının kazananı ise Acun Medya oldu. Maçı kazanan takımı, ve o takımı tutan yarışmacılar böylece verilen ödülden faydalanma şansı elde etti.