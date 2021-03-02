Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte 1 Mart Survivor voleybol maçını kazanan takım ve son bölümde yaşananlar
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım, son bölümde belli oldu. Voleybol maçı ve ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor Ünlüler Gönüllüler'de, yarışmacılar yemek ödülünü almak için parkurda karşı karşıya geldi. Zorlu parkurda en iyi performansı sergileyen takım gecenin sonunda Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusunu yanıta kavuştururken, kaybeden takım kamp alanına eli boş dönmenin üzüntüsünü yaşadı. Sezonun ilk voleybol derbi maçının oynandığı Survivor 2021'in 1 Mart tarihli 38. bölümünde galip gelen takım Acun Medya ekibi oldu. İşte, Survivor ödül oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı yeni bir ödül oyunu ce voleybol maçı için karşı karşıya geldi. Tv8 ekranlarında haftanın belirli günleri yayınlanan Survivor 2021'in 1 Mart tarihli son bölümünde yiyecek ödül oyunu için her iki takım da elinden geleni yaptı. Oyunun sonunda ödülü kazanan takım gönüllüler oldu. Acun medya ve yarışmacılar arasında oynanan voleybol maçının kazananı ise Acun Medya oldu. Maçı kazanan takımı, ve o takımı tutan yarışmacılar böylece verilen ödülden faydalanma şansı elde etti.
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SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ünlüler ile Gönüllüler takımı ödül oyunu için parkurda yerlerini aldı. Ödül oyun öncesi kahvaltı olarak açıklandı. Adada yeme fırsatını yakalamak isteyen yarışmacılar parkurda zorlu anlar yaşadı. Güç ve dengenin ön planda olduğu oyunda iki takımdan iki erkek bir kadın yarışmacı ilk etapta avantaj oyunu için karşı karşıya geldi. Ünlülerde İsmail, Gönüllüler Steven avantaj oyununda atıcı olarak seçildi. Bayrak yarışında ünlüler ödül oyununda seçim şansı elde etti. Ödül oyunu sonrasında takımlar bu kez gerçek oyun için parkurda yeniden mücadele verdi. Avantaj oyununu kazanan ünlülerin seçimi sonrasında, ilk turda dışarıda kalan isim Çağrı oldu.
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Parkurunda havuz, tırmanma ve denge gibi engellerin yer aldığı ödül oyununda yarışmacılar, üç kuleyi devirmeye çalıştı. Nefes kesen mücadelede gönüllüler 4-1 öne geçti. Fakat daha sonra ünlüler üst üste aldıkları sayılar ile 5-4 öne geçti. İkinci turda ise İsmail - Merve, Gönüllülerden Steven - Aleyna bayrak yarışına çıktı. Nefeslerin tutulduğu son atışlarda Aleyna, üç kule ile iki küpü İsmail'den önce devirdi. Bu atışla beraber gönüllüler takımı 10-9 skorla ödül oyununu kazandı.
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SURVİVOR’DA VOLEYBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Acun Medya ve yarışmacılar arasında nefes kesen voleybol maçı heyecanı yaşandı. Oyun öncesinde ödülün ikişer dilim su böreği ve lokum olduğu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Aleyna Kalaycıoğlu ile Ayşe Yüksel, Acun Ilıcalı – İrem Kanan ile karşılaştı. Oyun öncesi Acun Ilıcalı yarışmacılara hangi takımı tuttuğunu sordu.
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Ayşe ve Aleyna'yı tutan sadece Aleyna Çalışkan ve Steven oldu. Aleyna Çalışkan ve Ayşe Yüksel ikilisi mükemmel bir oyun ortaya koyarken, Acun Ilıcalı - İrem Kanan ikilisi sonraki üç seti aldı.
Nefes kesen karşılaşmada Voleybol maçı, Acun Medya'nın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Böylece Acun Medya'yı destekleyen yarışmacılar yiyecek ödülünü almış oldu.