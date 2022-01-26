Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor anlat bakalım oyununu ve ödülü kazanan takım belli oldu

Survivor All Star'da sezonun ilk ödül oyunu ve anlat bakalım oyunu heyecanı salı akşamı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Survivor 2022'nin son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları ilk etapta, ödül oyununda karşı karşıya geldi. Varil yuvarlama engelinin olduğu parkurda yiyecek ödül oyununun kazanan gönüllüler takımı oldu. Yarışmacıların stres atmasını sağlayan sezonun ilk anlat bakalım oyununu da gecenin sonunda ünlüler takımı kazandı.
Zorlu parkurda yemek ödülü için ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Bu oyunun ödülü sunucu Murat Ceylan tarafından yarışma öncesi açıklandı. Oyunu kazanan takımın yoğurt, ananas, mango, fındık, badem, kaju, muz, kivi, hindistan cevizi gibi çeşitli ürünlerin olduğu yiyecekleri alacağı duyuruldu. Ada şartlarında önemli olan ödül oyununda iki takım da kazanmak için zorlu parkurda adeta canını dişine taktı.
Heyecanlı anların ekranlara geldiği oyunda kadın yarışmacıların mücadelesini 8-6 gönüllüler kazanırken, erkekler mücadelesini de 8-5 skorla ünlüler takımı kazandı. Eşitlik sağlandığı için en iyiler mücadelesinde karşılaşan iki takım sonunda yarışı 3-0 gönüllüler takımı kazandı. Bu sonuçla parkurda ciddi performans gösteren gönüllüler ödülün sahibi olurken, ünlüler takımı ise kampa eli boş döndü.
Survivor'da soru ve yanıt vermeye dayalı eğlenceli oyunlardan olan anlat bakalım için takımlar yeniden karşılaştı. Keyifli anların yaşandığı oyunda renkli görüntüler ortaya çıktı.
Verilen süre içinde en çok kelimeyi bilen ikili, takımına sayı kazandırırken ünlüler takımı geceyi birinci tamamladı. Rakibini 5-0 skorla anlat bakalımda mağlup eden ünlüler takımı bu sonuçla kalem böreği ödülünü kazandı.
Survivor All Star’a kim veda edecek? İşte yeni bölüm tanıtımı #SurvivorAllStar #SurvivorTürkiye #Ünlüler #Gönüllüler #Dominik #AcunMedya #TV8 pic.twitter.com/xnLkLUm17b— Survivor Türkiye (@survivorturkiye) January 25, 2022