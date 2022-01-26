Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor anlat bakalım oyununu ve ödülü kazanan takım belli oldu

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Zorlu parkurda yemek ödülü için ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Bu oyunun ödülü sunucu Murat Ceylan tarafından yarışma öncesi açıklandı. Oyunu kazanan takımın yoğurt, ananas, mango, fındık, badem, kaju, muz, kivi, hindistan cevizi gibi çeşitli ürünlerin olduğu yiyecekleri alacağı duyuruldu. Ada şartlarında önemli olan ödül oyununda iki takım da kazanmak için zorlu parkurda adeta canını dişine taktı.