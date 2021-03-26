Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor market ve ödül oyununu kazanan belli oldu
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım, perşembe akşamı yaşanan kıran kırana mücadelenin ardından belli oldu. Market ve yiyecek ödül oyunu ile ekranlara gelen Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı erzak kazanmak için parkurda ter döktü. Rakibine fark atarak ipi göğüsleyen takım Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusunu yanıta kavuştururken, iki oyunu da kaybeden takım yarışmacıları gecenin sorunda birbirine girdi. Survivor 2021'in 25 Mart tarihli 55. bölümünde bu hafta ünlülerin kaptanı Çağrı olurken, gönüllüler takımı tercihini Poyraz'dan yana kullandı. İşte, Survivor ödül oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananlar.
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Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı yeni bir ödül oyunu için mücadele verdi. Her hafta heyecanlı anlara sahne olan Survivor ödül oyununda bu hafta market ve yiyecek oyununda yaşanan kıyasıya mücadele sonunda gönüllüler gecenin galibi oldu. İki oyunu da kaybeden ünlüler takımı kamp alanlarına eli boş dönmenin burukluğunu yaşarken, Batuhan ve Merve arasında yaşanan tartışma tansiyonu yükseltti. Batuhan takım arkadaşını yalancılıkla suçlarken Merve'den de cevap gecikmedi.
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SURVİVOR’DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyunu için yarışmacılar parkurda yerlerini aldı. Survivor'da oyun öncesi market ödülü, sıvı yağ, domates ve nohut olan erzak paketi olarak açıklandı.
Dört erkek, dört kadın yarışmacı oyunda parkurda yerlerini aldı. Takım olarak denizde sandal üzerine konulmuş irili ufaklı tüm küplerin sahile taşınması gereken yarışmacılar adeta canını dişine taktı.
Ünlüler takımı seçim avantajını yakalarken oyunun ilerleyen dakikalarında gönüllüler takımı, skoru 6-2 farka getirdi. Dora ile Batuhan karşılaşması ise oyunun kaderini belirledi. Dora Batuhan'a karşı sayı alınca 7-2 skorla market oyununun kazananı gönüllüler oldu.
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SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da yiyecek ödülü için yarışmacılar bu kez yeniden parkura geldi. Adada yeme fırsatını yakalamak isteyen ünlüler ve gönüllüler güç ve dengenin ön planda olduğu oyunda zorlu anlar yaşadı. Parkurda yarışmacıları en çok asma denge engeli zorlarken, sepetlere atılacak üç basket ile takımlar sayı almak için mücadele verdi.
Parkurda daha başarılı olan takım gönüllüler takımı, market oyununda olduğu gibi ödül oyununun da sahibi oldu. Üç çeşit pizza ve kola ödülünü alan gönüllüler adaya daha çok motive olurken, ünlüler takımında gerginlik yaşandı.
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MERVE VE BATUHAN ARASINDA GERGİNLİK
Survivor'da oynanan ödül oyunu sonrası ünlüler takımında tansiyon yükseldi. Batuhan Merve'yi dinlemek istemediğini söylerken, Merve takım arkadaşını hareketlerin dikkat etmesi konusunda uyardı.
Merve için kan ağlıyor lafını söyleyerek, Batuhan'ın insanların modunu düşürdüğünü dile getirirken, Batuhan yalancılıkla suçladı. İkili arasında yaşanan sözlü tartışma sonrası ortam normale döndü.
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TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU
Her hafta perşembe akşamları belirlenen Survivor kaptanları yarışmacıların oyları ile seçildi. Ünlüler takımı bu hafta kaptanlıktan yana tercihini Çağrı'dan yana kullandı. Gönüllüler ise Poyraz'ı haftanın kaptanı seçti.