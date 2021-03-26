Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor market ve ödül oyununu kazanan belli oldu

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor'da yiyecek ödülü için yarışmacılar bu kez yeniden parkura geldi. Adada yeme fırsatını yakalamak isteyen ünlüler ve gönüllüler güç ve dengenin ön planda olduğu oyunda zorlu anlar yaşadı. Parkurda yarışmacıları en çok asma denge engeli zorlarken, sepetlere atılacak üç basket ile takımlar sayı almak için mücadele verdi.



Parkurda daha başarılı olan takım gönüllüler takımı, market oyununda olduğu gibi ödül oyununun da sahibi oldu. Üç çeşit pizza ve kola ödülünü alan gönüllüler adaya daha çok motive olurken, ünlüler takımında gerginlik yaşandı.