Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 24 Mayıs Survivor'da sembol oyunu ve ödülü kazanan takım belli oldu
Survivor'da sembol oyunu ve ve ödül oyununu kazanan takım kesinleşti. Çeyrek finale kısa süre kala heyecan seviyesi artan Survivor'da performans oyunu ve akşam yemeği ödülü için kıran kırana mücadele veren yarışmacılar parkurda zorlu anlar yaşarken, gecenin sonunda kırmızı takım mutlu sona ulaştı. Survivor Türkiye'nin 24 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan 101. bölümünde, sembol ödülünü ise kadın ve erkek yarışmacılardan birer kişi kazandı. Sinirlerine hakim olamayan Dora'ya Acun Ilıcalı'dan gelen uyarıyla oyun alanı adeta buz kesti. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte, ödül oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor'da ödül oyunu heyecanı pazartesi akşamı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye'nin 24 Mayıs tarihli 101. bölümünde yarışmacılar yemek ödülü ve ve sembol oyununu kazanmak için iki ayrı etapta mücadele verdi. Büyük finale günler kala heyecanla beraber rekabetin de arttığı adada nefes kesen yarışın ardından ödülün sahibi kırmızı takım oldu. Sembol oyununda ise bu hafta kazanan kadınlarda Aleyna Çalışkan erkeklerde ise Batuhan oldu.
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SURVİVOR'DA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Ödün oyunu Survivor'ın 20. haftasında da devam etti. Oyun öncesi ödül bu hafta villada spa keyfi ve güzel bir akşam yemeği olarak açıklandı. Oyun öncesi yarışmacılar ilk olarak avantaj oyununda mücadele verdi. Kırmızı takım Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takım Poyraz ve Merve avanta yarışına çıktı. Karşılaşma sonrası avantajı bayrak yarışında kırmızı takım kazandı.
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Bir sonraki etapta ise yarışmacılar bu kez gerçek oyunu kazanmak için mücadele verdi. Karşılıklı alınan sayılar ile skordaki denge 5-5'e kadar devam ederken, ilerleyen anlarda kırmızı takım, üst üste sayılar alarak farkı dörde çıkardı. Merve, kural ihlali yaptığı için aldığı sayı iptal edilinde oyun yeniden oynanadı. Batuhan, Dora'yı yenerek skoru 10-6 yaparak ödülü takımına kazandırdı. Böylece kırmızı takım ödülden faydalanma hakkı kazandı.
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SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Pazartesi akşamları oynana sembol oyununda yeni bir kıran kırana mücadele daha yaşandı. Sembolü kazananın vokadolu, domatesli bruşetta yiyeceği ödülde kadın ve erkekler ayrı ayrı mücadele verdi. Oyun ilk önce kadın yarışmacılar arasında başladı. Zorlu turda Aleyna Çalışkan Ayşe'yi mağlup ederek ödülü aldı.
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Erkeklerde ise Berkay ve Dora'nın elenmesi ile sembolü Batuhan kazandı. Kırmızı takım yarışmacıları kazandıkları ödüle birer arkadaşını da götürdü. Aleyna Çalışkan, ödül için Berkay'ı seçerken, Batuhan da İsmail Balaban'ı ödüle götürmeyi tercih etti. Bu sonuçla mevi takım pazartesi gecesi iki ödül oyununu da kazanamayarak kamp alanına eli boş döndü.
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DORA'YA ACUN ILICALI'DAN UYARI
Berkay karşısında sayı kaybeden Dora oyunun ardından elindeki çekici oyun alanının dışına fırlattı. Dora'nın hareketi sonrası Acun Ilıcalı yarışmacıyı "Çekiçleri sağa sola fırlatmayalım" diyerek uyarıda bulundu. Dora boşluğa attığını söylerken Ilıcalı, yarışmacılara gelebileceğini dile getirerek, Dora'ya dikkatli olması konusunda ikazını yeniledi.