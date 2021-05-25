Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 24 Mayıs Survivor'da sembol oyunu ve ödülü kazanan takım belli oldu

Survivor'da ödül oyunu heyecanı pazartesi akşamı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye'nin 24 Mayıs tarihli 101. bölümünde yarışmacılar yemek ödülü ve ve sembol oyununu kazanmak için iki ayrı etapta mücadele verdi. Büyük finale günler kala heyecanla beraber rekabetin de arttığı adada nefes kesen yarışın ardından ödülün sahibi kırmızı takım oldu. Sembol oyununda ise bu hafta kazanan kadınlarda Aleyna Çalışkan erkeklerde ise Batuhan oldu.