Survivor’da ödül oyununu kim kazandı 18 Mayıs? Survivor'da ödül oyunlarını kazanan takım belli oldu!

Sonraki turda ise yarışmacılar bu kez gerçek oyunu kazanmak için karşılaştı. Bu sezon ilk defa oynayacakları Tünel Parkurunda yarışmacılar oyunu almak için elinden geleni yaptı. Kırmızı takım, üst üste sayılar alarak farkı açmaya başlarken Mavi takım, rakibi ile arasındaki farkı azaltmak için parkurda mücadelesine devam etti. Kırmızı takım, iyi başladığı oyunu iyi bir şekilde devam ettirirken skoru 10-3 yaptı. Böylece 1. ödül oyununun kazananı kırmızı takım oldu.