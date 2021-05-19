Survivor’da ödül oyununu kim kazandı 18 Mayıs? Survivor'da ödül oyunlarını kazanan takım belli oldu!
Survivor’da ödül oyununu hangi takımın kazandığı heyecan dolu mücadelenin ardından belli oldu. İki ödül oyunu ile ekranlara gelen Survivor 2021'in 18 Mayıs tarihli 96. bölümünde parkurda kırmızı ve mavi takım kazanmak için adeta canını dişine taktı. Yarışmacıların ada motivesi için önemli olan ödül oyununda ipi göğüsleyen takım gecenin sonunda Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? sorusunu yanıta kavuşturdu. Çeyrek finale kısa süre kala rekabetin arttığı Survivor'ın son bölümünde Poyraz ve İsmail arasında yaşanan tartışma damga vurdu. İşte, 18 Mayıs Survivor 2021 ödül oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor'da ödül oyunu heyecanı salı akşamı yaşandı. Bayram dolayısı ile bir hafta elemeye mola veren Survivor'da yarışmacılar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye'nin 18 Mayıs tarihli 96. bölümünde yarışmacılar yemek ödülü ve FA Cup final maçını Chelsea – Leicester City karşılaşmasını izlemek için mücadele verdi. Zorlu engellerin bulunduğu parkurda günün sonunda kazanan kırmızı takım oldu. Rakibini mağlup eden kırmızı takım yarışmaya daha fazla motive oldu.
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SURVİVOR 1. ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
1. ödül oyununda yarışmacılar akşam yemeği ve FA Cup final maçı olan Chelsea - Leicester City maçını izlemek için parkura geldi. Oyun öncesi takımlar ilk olarak avantaj mücadelesine çıktı. Mavi takım Steven - Merve Aydın, kırmızı takım İsmail Balaban - Aleyna Kalaycıoğlu ikilisi ile parkura gelirken oyun bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışındaki zorlu mücadelede mavi takım rakibini mağlup ederek seçim avantajı elde etti.
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Sonraki turda ise yarışmacılar bu kez gerçek oyunu kazanmak için karşılaştı. Bu sezon ilk defa oynayacakları Tünel Parkurunda yarışmacılar oyunu almak için elinden geleni yaptı. Kırmızı takım, üst üste sayılar alarak farkı açmaya başlarken Mavi takım, rakibi ile arasındaki farkı azaltmak için parkurda mücadelesine devam etti. Kırmızı takım, iyi başladığı oyunu iyi bir şekilde devam ettirirken skoru 10-3 yaptı. Böylece 1. ödül oyununun kazananı kırmızı takım oldu.
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2. ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
İlk oyun sonrası kırmızı ve mavi takım bu kez bir gün boyunca kamplarında müzik dinleme, yiyecek ve TolgShow izlemek için mücadele verdi. İlk olarak yarışmacılar bu turda da avantaj oyununda karşılaştı. Kırmızı takımdan Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takımdan Poyraz ve Ayşe avantaj için parkura çıktı. Bayrak yarışında kazanan ise yine mavi takım oldu.
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Sonraki etapta ise bu kez yeni, oyun için mücadele verildi. Parkurda yarışmacılar, zorlayan engel, toplu denge engelini aşmaya çalıştı. Oyuna iyi başlayan Mavi takım ilerleyen dakikalarda avantajı kaybetti. Geriden gelen kırmızı takım ödül oyununu 10-6 kazanmayı başardı. Böylece Survivor'da iki ödül oyununun da sahibi kırmızı takım oldu.
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TAKIMLAR ARASI GERGİNLİK
Ödül oyunu sırasında kırmızı ve mavi takım arasında gerginlik yaşandı. İki takım arasında sevinç ve yer tartışması çıktı. Poyraz İsmail'e çıkışarak "Senin ne işin var burada" dedi. Poyraz takım arkadaşlarını kırmızı takımla muhatap olmama konusunda uyarırken, İsmail "Rakibin burada ne işi var" karşılığını verdi. İki takım arasında yaşanan sözlü tartışma sonrası tansiyon normale döndü.