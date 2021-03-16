Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? 15 Mart Survivor anlat bakalım ve ödül oyununu kazanan takım yemeği aldı

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı yeni bir ödül oyunu için mücadele verdi. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada birleşme partisine adım adım yaklaşılırken her iki takım yeni bir ödül oyunu için parkurda elinden geleni yaptı. Oyunun sonunda ödülü kazanan takım kızarmış bütün tavuk yeme ve yanında kola içme şansı kazandı. Bu hafta ödül ve anlar bakalım ödülünü kazanan Ünlüler oldu. Gönüllüler ise ödülü kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Öte yandan Gonca parkurda talihsizlik yaşayınca Murat Ceylan oyunu durdurmak zorunda kaldı.