Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? 15 Mart Survivor anlat bakalım ve ödül oyununu kazanan takım yemeği aldı
Survivor'da kazanan takım heyecanlı bölümün ardından belli oldu. Anlat bakalım ve ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'de takımlar yiyecek ödülünü almak için zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Haftanın elemesinden önce moral bulmak isteyen takımlardan en iyi performansı sergileyen gecenin sonunda Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? sorusunu yanıta kavuşturdu. Anlat bakalım oyununda keyifli anların ekranlara geldiği Survivor 2021'ın 15 Mart tarihli 48. bölümünde parkurda su yutan Gonca korkuttu. İşte, Survivor ödül oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı yeni bir ödül oyunu için mücadele verdi. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada birleşme partisine adım adım yaklaşılırken her iki takım yeni bir ödül oyunu için parkurda elinden geleni yaptı. Oyunun sonunda ödülü kazanan takım kızarmış bütün tavuk yeme ve yanında kola içme şansı kazandı. Bu hafta ödül ve anlar bakalım ödülünü kazanan Ünlüler oldu. Gönüllüler ise ödülü kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Öte yandan Gonca parkurda talihsizlik yaşayınca Murat Ceylan oyunu durdurmak zorunda kaldı.
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SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Pazartesi akşamları oynanan Survivor ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler ödülü almak için karşı karşıya geldi. Ödül oyunu öncesinde takımlar avantaj oyununda mücadele verdi. Batuhan – Merve, Gönüllülerden Poyraz – Aleyna Kalaycıoğlu karşılaşmasında heyecan dolu anlar yaşandı. Aleyna’yı yakalayan Batuhan atışlarda Merve’ye avantajı kazandırdı. Böylece seçim avantajını ünlüler takımı kazanmış oldu.
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Bir sonraki turda ise takımlar bu kez gerçek ödül oyununda karşılaştı. Dubada aldıkları sörf tahtası ile iki duba üzerindeki engelleri aşması gereken yarışmacılar parkurda elinden geleni yaptı. Aldıkları iki sayı ile skoru 7-2 yapan Ünlüler, büyük avantaj elde ederken; gönüllüler, 4 tane üst üste sayı alarak skoru 7-6'a getirdi. 10-7 skorla ödül oyununu gün sonunda kazanan ünlüler oldu.
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SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Yarışmacıların stres atmasını sağlayan Survivor anlat bakalım oyunu yine keyifli anlara sahne oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımının birbirlerine sorular sorduğu oyunda ödül patso olarak açıklandı.
İletişim ve eleme konseyi öncesi moral bulmak isteyen takımlar anlat bakalımda birbirlerine soru sorarak en fazla kelimeyi bilmeye çalıştı. Bu hafta anlat bakalımda günün rekoru ise 8 kelime bilen İsmail – Gonca, Ayşe – Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan - Gonca'dan geldi. Eğlenceli anların yaşandığı anlat bakalımda 7-4 skorla oyunu ünlüler takımı kazandı.
Ödül ve anlat bakalımı ünlüler kazanırken gönüllüler parkurdan eli boş döndü.
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GONCA PARKURDA KORKUTTU
Suya dayalı ödül oyununun oynandığı anlarda Hanzade ile parkura çıkan Gonca su yuttu. Gonca'nın yardımına ilk olarak takım arkadaşı Çağrı koşarken Murat Ceylan oyunu durdurdu.
Korku dolu anların ardından oyun yeniden başladı. Gonca'nın sağlık durumunun ciddi olmadığını anlaşıldı.