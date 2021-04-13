Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 12 Nisan Survivor ödül oyununu kazanan takım yemeği aldı
Survivor'da ödülü kazanan takım son bölümde belli oldu. Yiyecek ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor Ünlüler Gönüllüler'de, yarışmacılar kazanmak için parkurda karşı karşıya geldi. Nefes kesen anların yaşandığı parkurda en iyi performansı sergileyen takım gecenin sonunda Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusunu yanıta kavuşturdu. Ödülü kaybeden takım ise kamp alanına eli boş dönmenin üzüntüsünü yaşadı. Survivor'ın 12 Nisan tarihli 68. bölümünde Batuhan'dan sayı almayı başaran Dora'nın tepkisi son bölümde çok konuşuldu. İşte, ödülün sahibi ve son bölümde yaşananlar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı yeni bir ödül oyunu heyecanı ile ekranlara geldi. Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri gerçekleşen ve haftanın belirli günleri Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da pazartesi gecesi yalnızca bir ödül oyunu oynandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı parkurda yiyecek ödülünü kazanan takım ünlüler oldu.
2
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ünlüler gönüllüler konsepti ile yayınlanan Survivor'da ödül kahve öğütme makinesi, kuşbaşılı sandviç, patates kızartması, pide yiyecek ve performans sanatçıları tarafından verilen muhteşem şov olarak açıklandı.
Adaya motivasyonu sağlayan yiyecek ödülü için Ünlüler ile Gönüllüler takımı yarışmacıları parkurda zorlu anlar yaşadı. Güç ve dengenin ön planda olduğu oyunda ilk olarak avantaj oyunu oynandı. Ünlüler takımından Merve – Batuhan, Gönüllüler takımından Aleyna – Berkay'ın geldiği avantaj oyununda kazanan Batuhan oldu. Böylece ünlüler avantajın sahibi oldu.
3
Sonraki turda ise su kaydırağı ile yarışmacıları zorlu parkur karşıladı. Gönüllüler takımında Poyraz, sakatlığı nedeniyle oyunda yer alamadı. Altı tane küpün iki çubuk üzerine dizilmesi, sonrasında tüm küplerin top atışları ile devrilmesi gereken oyunda, yarışmacılar kazanmak için adeta var gücü ile mücadele etti. Oyuna iyi başlayan Ünlüler ilerleyen dakikalarda skoru 7-2’ye getirdi.
4
Oyunun sonuna doğru Merve ve Batuhan aldıkları sayılar ile skoru 10-7 yaptı ve ödül oyununu takımına kazandırdı. Yiyecek ödülünü alan ünlüler büyük sevinç yaşarken, gönüllüler yiyecek ödülünü kaybetmenin üzüntüsü ile kamp alanlarına geri döndü.
5
DORA'DAN BATUHAN'A GÖNDERME
Survivor Türkiye 2021'in 14. haftasında oynanan ödül oyununda parkurda Dora'dan Batuhan'a gönderme geldi. Batuhan'dan sayı almayı başaran Dora'nın davranışı dikkat çekti.
Oyun bittikten sonra "nerede bu top?" diye soran Batuhan'a Dora'nın "Al diyerek" topu ayağı ile fırlatması ekranlara yansıdı.