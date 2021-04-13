Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 12 Nisan Survivor ödül oyununu kazanan takım yemeği aldı

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? Ünlüler gönüllüler konsepti ile yayınlanan Survivor'da ödül kahve öğütme makinesi, kuşbaşılı sandviç, patates kızartması, pide yiyecek ve performans sanatçıları tarafından verilen muhteşem şov olarak açıklandı.



Adaya motivasyonu sağlayan yiyecek ödülü için Ünlüler ile Gönüllüler takımı yarışmacıları parkurda zorlu anlar yaşadı. Güç ve dengenin ön planda olduğu oyunda ilk olarak avantaj oyunu oynandı. Ünlüler takımından Merve – Batuhan, Gönüllüler takımından Aleyna – Berkay'ın geldiği avantaj oyununda kazanan Batuhan oldu. Böylece ünlüler avantajın sahibi oldu.