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Televizyon
Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 - 01:55 | 

Survivor’da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte 10 Mayıs Survivor sembol ve ödül oyununu kazanan takım

Survivor’da ödül oyununu kazanan takım son bölümde belli oldu. Pazartesi akşamı ödül ve sembol mücadelesinin yaşandığı gecede, zorlu parkurda yarışmacılar ödülün sahibi olmak için elinden geleni yaptı. Eleme öncesi Batuhan, Dora ve İsmail arasında yaşanan gerginlikler Survivor 2021'in 10 Mayıs tarihli 89. son bölümüne damga vururken, sembol oyununu kazanan Aleyna Çalışkan ve İsmail Balaban ödüle arkadaşlarını götürdü. Peki, Survivor’da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, Survivor sembol ve ödül oyununu kazanan takım .

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Survivor 2021'in 10 Mayıs tarihli 89. bölümünde yeni bir sembol ve dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Ödülün sahibi olmak isteyen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları parkurda engelleri aşmak için adeta canını dişine taktı. Ödül olarak Punta Cana'ya katılacak olan yarışmacılar zaman zaman gerginlikler de yaşadı. Oyunun sonunda ipi göğüsleyen mavi takım olurken, kadınlarda ve erkeklerde de sembolün sahibi kırmızı takım oldu.

2SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Pazartesi akşamları oynanan Survivor ödül oyununda kırmızı ve mavi takım ödülü almak için karşı karşıya geldi. Ödül oyunu öncesinde takımlar avantaj oyununda parkura geldi.Bayrak yarışına kalan oyunda kırmızı takım İsmail - Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takım Poyraz - Ayşe ikilisi parkurda çıktı. Mücadele sonrası avantajı kırmızı takım kazandı.

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Sonraki turda ise yarışmacılar bu kez gerçek oyunu kazanmak için karşı karşıya geldi. Mavi takım, skorda 7-1 üstünlüğü yakalarken kırmızı takım farkı dörde düşürdü. Aleyna Çalışkan karşısında Ayşe, atışlarda dörtte üç yaparak sayıyı almayı başardı. Böylece 10-5 skorla ödül oyununu kazanan Mavi takım oldu. Mavi takım Punta Cana'ya gitmeye hak kazandı.

4SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sembol oyununda ilk olarak kadın yarışmacılar karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı gecede her iki takım da oyunu almak için elinden geleni yaptı. kadınlarda sembolü kazanan Kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan oldu. Erkeklerde kazanan ise İsmail Balaban oldu.

Sembolü kazanan iki isim kırmızı takımdan olunca ödülden takım olarak faydalanabildiler.

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