Survivor’da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte 10 Mayıs Survivor sembol ve ödül oyununu kazanan takım

Survivor 2021'in 10 Mayıs tarihli 89. bölümünde yeni bir sembol ve dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Ödülün sahibi olmak isteyen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları parkurda engelleri aşmak için adeta canını dişine taktı. Ödül olarak Punta Cana'ya katılacak olan yarışmacılar zaman zaman gerginlikler de yaşadı. Oyunun sonunda ipi göğüsleyen mavi takım olurken, kadınlarda ve erkeklerde de sembolün sahibi kırmızı takım oldu.