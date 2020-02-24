Survivor’da kim yazıldı? Survivor 2020 eleme adayı kim oldu?
Survivor 2020’nin yayınlanan son bölümünde önce dokunulmazlık ardından konsey heyecanı yaşandı. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı Survivor 6. Bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere konseye gitti. Yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor’da kim yazıldı? Survivor 2020 eleme adayı kim oldu?
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Survivor 23 Şubat Pazar akşamı 6. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kısa bir süre önce Gönüllüler takımından 1 kişinin elendiği Survivor’da haftanın 2. Konseyi gerçekleşti. Eleme konseyine gidecek takım, dokunulmazlık oyunu ardından belli oldu. Dokunulmazlık oyununun mağlubu olan takım, aralarından birini eleme adayı olarak gösterdi. Konseyde ayrıca en iyi performanslar açıklandı ve performanslar liginin ayrıntıları belli oldu. Survivor’da kim yazıldı? Survivor 2020 eleme adayı kim oldu? Haftanın en iyi performansını gösteren isimler kimler oldu?
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23 Şubat 2020 Survivor 6. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdiler. Başa baş giden oyunun galibi Gönüllüler oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler ada konseyine giderek eleme potasına göndermek istedikleri takım arkadaşını yazdı. Yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Oy çoğunluğuyla haftanın ilk eleme adayı Derya oldu.
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Acun Ilıcalı performans liginin ayrıntılarını açıkladı
Eleme konseyinde Acun Ilıcalı, performans liginin ayrıntılarını açıkladı. Survivor performans ligi puan tablosu haftalık olarak açıklanacak. Bu tablo yarışmacıların oynadıkları, kazandıkları her oyun için verilecek puanlara göre şekillenecek. Performans sıralamasında üst sıralarda yer alan yarışmacılar, bir ödül için yarışacak.
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Survivor 2020'nin altıncı bölümü konsey toplantısında Acun Ilıcalı Gönüllüler ve Ünlüler takımındaki en iyi performansları açıkladı. Ünlüler takımında erkeklerden Perviz, kadınlardan Elif haftanın en iyi performanslarını sergileyen isimler olarak açıklandı, Gönüllüler takımının birincileri ise Cemal Can ve Meryem oldu. Bu isimler 24 Şubat Pazartesi günü ödül için teke tek performans sergileyecek.