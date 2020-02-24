Survivor 23 Şubat Pazar akşamı 6. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kısa bir süre önce Gönüllüler takımından 1 kişinin elendiği Survivor’da haftanın 2. Konseyi gerçekleşti. Eleme konseyine gidecek takım, dokunulmazlık oyunu ardından belli oldu. Dokunulmazlık oyununun mağlubu olan takım, aralarından birini eleme adayı olarak gösterdi. Konseyde ayrıca en iyi performanslar açıklandı ve performanslar liginin ayrıntıları belli oldu. Survivor’da kim yazıldı? Survivor 2020 eleme adayı kim oldu? Haftanın en iyi performansını gösteren isimler kimler oldu?