Survivor'da kim kazandı, birleşme partisine kimler gidecek? 3 Mart Survivor All Star son bölümde dokunulmazlığı kazanan isimler

Survivor'ın 3 Mart Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde Birleşme Partisi oyunu heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor All Star'da iki takım da zorlu parkurda dokunulmaz olmak için ter döktü. İlk grupta kadınların mücadelesinde turu atlayanlar Elif, Birsen Ayşe, Gizem ve Seda, erkeklerde de Adem, Ogeday, Anıl, Parviz, Atakan, Barış oldu.
Acun Ilıcalı'nın duyurduğu yeni sistem perşembe günü Dominik'te hayata geçti. Ünlüler ve gönüllüler takımı Survivor 2022'de birleşme partisine gidebilmek için parkurda karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelenin ilk etabında kadınlar oyunu oynandı.
Adada kalmak isteyen kadın yarışmacılar kazanmak için adeta canını dişine taktı. İlk turun sonunda gönüllülerden Ayşe, Seda; ünlülerden de Gizem, Birsen ve Elif üst tura çıktı.
Erkekler mücadelesinde ise yine nefes kesen anlar ekranlara geldi. Kıran kırana mücadelenin ekranlara yansıdığı oyunda yarışmacılar güç ve dengeyi sağlamak için elinden geleni yaptı.
. Karşılaşma sonunda erkeklerden ise Adem, Anıl, Ogeday, Parviz, Batuhan, Atakan ve Barış üst tura adını yazdırdı.
Birleşme partisine gitmeyi garantileyecek ilk iki isim kim olacak? İşte yeni bölüm tanıtımı... #SurvivorAllStar #SurvivorTürkiye #Ünlüler #Gönüllüler #Dominik #AcunMedya #TV8 pic.twitter.com/4FfIhW0Ely— Survivor Türkiye (@survivorturkiye) March 3, 2022