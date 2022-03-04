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Survivor'da kim kazandı, birleşme partisine kimler gidecek? 3 Mart Survivor All Star son bölümde dokunulmazlığı kazanan isimler

#Survivor#Televizyon#Yarışma

Survivor'da dokunulmazlığı kimler kazandı? sorusu perşembe akşamı yanıt buldu. Dominik'te heyecan ve rekabet her geçen gün artarken, Survivor'ın 3 Mart tarihli 37. bölümünde Birleşme Partisi'ne katılacak yarışmacıları seçmek için dokunulmazlık oyunu oynandı. Kadın ve erkek yarışmacıların ayrı ayrı mücadele verdiği gecede ünlüler ve gönüllüler Birleşme Partisi oyununu kazanmak için zorlu parkurda var gücü ile elinden geleni yaptı. Gecenin sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan iki kadın ve iki erkek yarışmacı Birleşme Partisi'ni garantiledi. Peki Survivor'da Birleşme Partisi oyununu kim kazandı? İşte, son bölümün özeti.

1/6Survivorda kim kazandı, birleşme partisine kimler gidecek 3 Mart Survivor All Star son bölümde dokunulmazlığı kazanan isimler

Survivor'ın 3 Mart Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde Birleşme Partisi oyunu heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor All Star'da iki takım da zorlu parkurda dokunulmaz olmak için ter döktü. İlk grupta kadınların mücadelesinde turu atlayanlar Elif, Birsen Ayşe, Gizem ve Seda, erkeklerde de Adem, Ogeday, Anıl, Parviz, Atakan, Barış oldu.

2/6BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KİMLER KAZANDI

BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Acun Ilıcalı'nın duyurduğu yeni sistem perşembe günü Dominik'te hayata geçti. Ünlüler ve gönüllüler takımı Survivor 2022'de birleşme partisine gidebilmek için parkurda karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelenin ilk etabında kadınlar oyunu oynandı.

3/6Survivorda kim kazandı, birleşme partisine kimler gidecek 3 Mart Survivor All Star son bölümde dokunulmazlığı kazanan isimler

Adada kalmak isteyen kadın yarışmacılar kazanmak için adeta canını dişine taktı. İlk turun sonunda gönüllülerden Ayşe, Seda; ünlülerden de Gizem, Birsen ve Elif üst tura çıktı.

4/6Survivorda kim kazandı, birleşme partisine kimler gidecek 3 Mart Survivor All Star son bölümde dokunulmazlığı kazanan isimler

Erkekler mücadelesinde ise yine nefes kesen anlar ekranlara geldi. Kıran kırana mücadelenin ekranlara yansıdığı oyunda yarışmacılar güç ve dengeyi sağlamak için elinden geleni yaptı.

5/6Survivorda kim kazandı, birleşme partisine kimler gidecek 3 Mart Survivor All Star son bölümde dokunulmazlığı kazanan isimler

. Karşılaşma sonunda erkeklerden ise Adem, Anıl, Ogeday, Parviz, Batuhan, Atakan ve Barış üst tura adını yazdırdı.

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#Survivor#Televizyon#Yarışma