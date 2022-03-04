Survivor'da kim kazandı, birleşme partisine kimler gidecek? 3 Mart Survivor All Star son bölümde dokunulmazlığı kazanan isimler

Survivor'ın 3 Mart Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde Birleşme Partisi oyunu heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor All Star'da iki takım da zorlu parkurda dokunulmaz olmak için ter döktü. İlk grupta kadınların mücadelesinde turu atlayanlar Elif, Birsen Ayşe, Gizem ve Seda, erkeklerde de Adem, Ogeday, Anıl, Parviz, Atakan, Barış oldu.