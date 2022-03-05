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Survivor'da kim kazandı, Birleşme Partisi oyununda kimler birinci oldu? 4 Mart Survivor son bölümde dokunulmazlığı kazanan yarışmacılar

#Survivor#Yarışma#Televizyon

Survivor'da kimler kazandı sorusu cuma akşamı yayınlanan Survivor All Star'ın 4 Mart tarihli 38. bölümünde cevap buldu. Dominik'te heyecan dolu anları seyirci ile buluşturan Birleşme Partisi oyununun ikinci etabı oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları dokunulmaz olmak için zorlu parkurda elinden gelen mücadeleyi yaparken, gecenin sonunda bir kadın ve bir erkek yarışmacı Birleşme Partisi'ne gitmeyi garantiledi. Yasin ile Gökhan'ın gönüllüler takımında gruplaşma iddialarını gündeme getirmesi ise Survivor son bölüme damga vurdu. Peki, Survivor'da Birleşme Partisi oyununu kimler kazandı? İşte, 4 Mart Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanarak Birleşme Partisi'ne giden isimler.

1/6Survivorda kim kazandı, Birleşme Partisi oyununda kimler birinci oldu 4 Mart Survivor son bölümde dokunulmazlığı kazanan yarışmacılar

Survivor'ın cuma akşamı yayınlanan son bölümünde Birleşme Partisi heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor All Star'da kadın ve erkek yarışmacılar üstü tura çıkıp birleşme partisine gidebilmek için parkurda karşı karşıya geldi. Nefes kesen anların ekranlara geldiği gecede yarışmacılar parkurda güç ve dengeyi sağlamaya çalıştı. Kıran kırana yarışın sonunda kadınlarda Elif, erkeklerde ise Berkan Birleşme Partisi oyununu kazanarak dokunulmazlık sembolünü aldı.

2/6BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KİMLER KAZANDI

BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Birleşme Partisi oyununun ikinci etabında bu kez yarışmacılar parkurda güç ve koşu gerektiren parkurda karşılaştı. Kadın ve erkek yarışmacılar Survivor 2022'de birleşme partisine gidebilmek için yarıştı. Ünlüler ve gönüllülerde önce kadınlar, ardından da erkekler mücadele verdi.

3/6Survivorda kim kazandı, Birleşme Partisi oyununda kimler birinci oldu 4 Mart Survivor son bölümde dokunulmazlığı kazanan yarışmacılar

Survivor'da şampiyonluk hayallerine devam etmek ve Birleşme Partisi'ne kalmak isteyen kadın yarışmacılar, parkurda adeta canını dişine taktı. Elif ve Nagihan karşılaşmasının sonunda Elif oyunu 3-o'lık skorla kazandı. Böylece Survivor'da Birleşme Partisi oyununu kazanarak dokunulmazlık sembolünü alan ilk kadın yarışmacı Elif oldu.

4/6Survivorda kim kazandı, Birleşme Partisi oyununda kimler birinci oldu 4 Mart Survivor son bölümde dokunulmazlığı kazanan yarışmacılar

Erkekler mücadelesinde ise yine nefes kesen anlar ekranlara geldi. Kıran kırana mücadelenin ekranlara yansıdığı oyunun finalinde Anıl ve Berkan karşılaşması yaşandı.

5/6Survivorda kim kazandı, Birleşme Partisi oyununda kimler birinci oldu 4 Mart Survivor son bölümde dokunulmazlığı kazanan yarışmacılar

Berkan'ın aldığı 3-0'lık skor ile erkeklerin kazanan ilk ismi belli oldu. Erkekler ve kadınların yarıştığı oyunun sonunda Elif ve Berkan birleşme partisine katılmayı garantileyen isimler oldu. Survivor'da cumartesi akşamı oynanacak oyunlarla heyecan devam edecek.

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#Survivor#Yarışma#Televizyon