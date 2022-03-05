Survivor'da kim kazandı, Birleşme Partisi oyununda kimler birinci oldu? 4 Mart Survivor son bölümde dokunulmazlığı kazanan yarışmacılar

BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Birleşme Partisi oyununun ikinci etabında bu kez yarışmacılar parkurda güç ve koşu gerektiren parkurda karşılaştı. Kadın ve erkek yarışmacılar Survivor 2022'de birleşme partisine gidebilmek için yarıştı. Ünlüler ve gönüllülerde önce kadınlar, ardından da erkekler mücadele verdi.