Survivor'da kim kazandı, anlat bakalım ödülünü hangi takım aldı? 10 Mart Survivor bil bakalımı kazanan takım

Survivor'da 2022'de ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyunu için yeniden karşı karşıya geldi. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor'ın son bölümünde yarışmacıların keyifli anlar yaşadığı bil bakalım oyununda eşleşti. Eğlenceli anların yaşandığı Survivor bil bakalım oyununda, yarışmacılar soruların cevaplarını tahmin etmeye çalıştı. Bu etabın sonunda ünlüler takımı ödüle kavuştu. Yine bir diğer eğlenceli oyunlardan olan anlat bakalım oyununda da kazanan ünlüler oldu.
Zorlu soruların sorulduğu bil bakalım oyununu bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımı soruların cevaplarını tahmin etmeye çalıştılar. Kendi takım arkadaşları ile mücadele veren yarışmacıların verdikleri yanıtlar ortaya komik diyalogların çıkmasına da neden oldu. Oyunun sonunda ünlüler takımı oyunun galibi olarak ödüle kavuştu.
Gecenin bir diğer eğlenceli oyunlarından olan Survivor anlat bakalımda ise bu kez yarışmacılar kendilerine sorulan sorulara doğru yanıt vermeye çalıştı. Oyunda Mert ve Sude'nin diyaloğu geceye damga vururken ünlüler takımının verdiği yanıtlar gönüllüler takımını geçti. Gecenin sonunda anlar bakalım oyununu da yine ünlüler takımı kazandı.
. İki ödülün de sahibi olan ünlüler Bergen filmini izleyerek zeytinyağlı dolma yemeği hakkını elde etti. Ünlüler 2 ödülle yarışmaya daha çok motive olurken, gönüllüler de kamp alanına eli boş döndü.
Dominik’te heyecan artıyor! Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? İşte yeni bölüm tanıtımı… #SurvivorAllStar #SurvivorTürkiye #Ünlüler #Gönüllüler #Dominik #AcunMedya #TV8 pic.twitter.com/v89CtkYkd2— Survivor Türkiye (@survivorturkiye) March 10, 2022