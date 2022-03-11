Survivor'da kim kazandı, anlat bakalım ödülünü hangi takım aldı? 10 Mart Survivor bil bakalımı kazanan takım

SURVİVOR ANLAT BAKALIM'I HANGİ TAKIM KAZANDI?

Gecenin bir diğer eğlenceli oyunlarından olan Survivor anlat bakalımda ise bu kez yarışmacılar kendilerine sorulan sorulara doğru yanıt vermeye çalıştı. Oyunda Mert ve Sude'nin diyaloğu geceye damga vururken ünlüler takımının verdiği yanıtlar gönüllüler takımını geçti. Gecenin sonunda anlar bakalım oyununu da yine ünlüler takımı kazandı.