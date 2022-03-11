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Survivor'da kim kazandı, anlat bakalım ödülünü hangi takım aldı? 10 Mart Survivor bil bakalımı kazanan takım

#Survivor#Yarışma#Televizyon

Survivor'da kazanan takım, eğlenceli anların ekranlara geldiği Survivor All Star'ın 10 Mart tarihli 44. bölümünde belli oldu. Kıran kırana yarışın yer aldığı parkur oyunlarına bir günlüğüne ara veren Survivor'da bu kez bil bakalım ve anlat bakalım oyunları oynandı. Kazanan takımın yiyecek ile film izleme ödülü aldığı bil bakalım oyununda ünlüler takımı galip gelirken, anlat bakalımda da yarışmacılar yine en fazla kelimeyi bilmeye çalıştı. Peki, Survivor'da bil bakalım ve anlat bakalım oyunlarını kim kazandı? Ödülü hangi takım kazandı? İşte, 10 Mart Survivor son bölümde kazanan takım ve son bölümde yaşananlar.

1/5Survivorda kim kazandı, anlat bakalım ödülünü hangi takım aldı 10 Mart Survivor bil bakalımı kazanan takım

Survivor'da 2022'de ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyunu için yeniden karşı karşıya geldi. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor'ın son bölümünde yarışmacıların keyifli anlar yaşadığı bil bakalım oyununda eşleşti. Eğlenceli anların yaşandığı Survivor bil bakalım oyununda, yarışmacılar soruların cevaplarını tahmin etmeye çalıştı. Bu etabın sonunda ünlüler takımı ödüle kavuştu. Yine bir diğer eğlenceli oyunlardan olan anlat bakalım oyununda da kazanan ünlüler oldu.

2/5SURVİVORDA BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Zorlu soruların sorulduğu bil bakalım oyununu bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımı soruların cevaplarını tahmin etmeye çalıştılar. Kendi takım arkadaşları ile mücadele veren yarışmacıların verdikleri yanıtlar ortaya komik diyalogların çıkmasına da neden oldu. Oyunun sonunda ünlüler takımı oyunun galibi olarak ödüle kavuştu.

3/5SURVİVOR ANLAT BAKALIMI HANGİ TAKIM KAZANDI

SURVİVOR ANLAT BAKALIM'I HANGİ TAKIM KAZANDI?

Gecenin bir diğer eğlenceli oyunlarından olan Survivor anlat bakalımda ise bu kez yarışmacılar kendilerine sorulan sorulara doğru yanıt vermeye çalıştı. Oyunda Mert ve Sude'nin diyaloğu geceye damga vururken ünlüler takımının verdiği yanıtlar gönüllüler takımını geçti. Gecenin sonunda anlar bakalım oyununu da yine ünlüler takımı kazandı.

4/5Survivorda kim kazandı, anlat bakalım ödülünü hangi takım aldı 10 Mart Survivor bil bakalımı kazanan takım

. İki ödülün de sahibi olan ünlüler Bergen filmini izleyerek zeytinyağlı dolma yemeği hakkını elde etti. Ünlüler 2 ödülle yarışmaya daha çok motive olurken, gönüllüler de kamp alanına eli boş döndü.

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#Survivor#Yarışma#Televizyon