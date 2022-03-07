SURVİVOR'DA KİM KAZANDI? 6 Mart Survivor'da ödül oyununu kazanan takım belli oldu... Acun Ilıcalı'dan Yasin'e diskalifiye hatırlatması!

Survivor'ın 6 Mart tarihli son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor All Star'da kadın ve erkek yarışmacılar bu kez yiyecek ödül oyununu kazanmak için kıran kırana yarıştı. Nefes kesen anların ekranlara geldiği oyunun sonunda kazanan takım gönüllüler oldu.
Birleşme partisine günler kala yarışmacılar için yapılan Survivor SMS oylaması da son bulurken Hikmet ile tartışan Yasin'in akıbeti ile ilgili Acun Ilıcalı önemli açıklamalarda bulundu.
Ada şartları için kritik önem taşıyan Survivor ödül oyununda kadın ve erkeklerin mücadelesi nefes kesen anlara sahne oldu. Balerin oyununun oynandığı parkurda yarışmacılar dengeyi sağlamak için elinden gelen mücadeleyi verdi. Ödül oyununun ilk etabında kadın yarışmacılar karşılaştı. Birsen ile eşleşen Sude'nin aldığı sayı ile skor 6-8 oldu. Böylece Survivor'da ödül oyununun ilk etabını gönüllüler kazandı.
İkinci etapta ise bu kez erkekler karşı karşıya geldi. Kazanan takımın kek, poğaça ve çay yiyebileceği oyunun sonlarına doğru heyecan da giderek artı. Bora ile karşılaşan Gökhan'ın rakibini yenmesiyle, gönüllüler takımı ödülü 4-8 skorla kazandı. Ünlüler takımı ise ödülü kaybederek kamp alanına eli boş döndü.
Survivor'da oynanan ödül oyununun ardından ada konseyi gerçekleşti. Konseyde yarışmacılar için yapılan SMS oylamaları tamamlandı. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının bir arada olduğu konseyde Acun Ilıcalı Yasin ve Hikmet'in yaşadığı tartışmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Ilıcalı Hikmet'in adada kendisine ayrı bir alan yapmasından dolayı rahatsız olduğunu dile getiren Yasin'e "Yasin sen bana Acun Ilıcalı bana racon kesemez dedin mi" diye sordu.
Olayın yanlış anlaşıldığını ifade eden Yasin ise "Abi lütfen kişisel algılamayın lafın gelişiydi" dedi. Daha önce Hikmet'e saldırdığı için ikaz alan Yasin'e diskalifiye hatırlatmasında bulunan Ilıcalı " Yasin sana diyorum , burada bir ihraç sebebi yok ama şunu da söyleyim senin bu hareketlerini kaldıracaz diye bir durum da yok haberin olsun" dedi.
Dominik’te heyecan artıyor! Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? İşte yeni bölüm tanıtımı… #SurvivorAllStar #SurvivorTürkiye #Ünlüler #Gönüllüler #Dominik #AcunMedya #TV8 pic.twitter.com/wjOmKojHVv— Survivor Türkiye (@survivorturkiye) March 6, 2022