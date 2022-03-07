SURVİVOR'DA KİM KAZANDI? 6 Mart Survivor'da ödül oyununu kazanan takım belli oldu... Acun Ilıcalı'dan Yasin'e diskalifiye hatırlatması!

SURVİVOR OYLAMA KONSEYİ

Survivor'da oynanan ödül oyununun ardından ada konseyi gerçekleşti. Konseyde yarışmacılar için yapılan SMS oylamaları tamamlandı. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının bir arada olduğu konseyde Acun Ilıcalı Yasin ve Hikmet'in yaşadığı tartışmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Ilıcalı Hikmet'in adada kendisine ayrı bir alan yapmasından dolayı rahatsız olduğunu dile getiren Yasin'e "Yasin sen bana Acun Ilıcalı bana racon kesemez dedin mi" diye sordu.