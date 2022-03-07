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SURVİVOR'DA KİM KAZANDI? 6 Mart Survivor'da ödül oyununu kazanan takım belli oldu... Acun Ilıcalı'dan Yasin'e diskalifiye hatırlatması!

#Survivor#Yarışma#Televizyon

Survivor'da ödülü kim kazandı? sorusu pazar akşamı yanı buldu. Birleşme partisine kısa süre kala heyecanla beraber rekabetin de arttığı Survivor All Star'ın 6 Mart tarihli 40. bölümünde ödül oyunu oynandı. Yiyecek ödülünü almak için ünlüler ve gönüllüler takımı balerin parkurunda karşı karşıya gelirken gecenin sonunda Survivor konseyi gerçekleşti. SMS oylamalarının kapanışının yapıldığı konseyde, Acun Ilıcalı Yasin'e diskalifiye hatırlatması yaparak son kez ikazda bulunmasıyla ortam adeta buz kesti. O anlar geceye damga vurdu. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, 6 Mart Survivor'da kazanan takım ve son bölümde yaşananlar.

1/6SURVİVORDA KİM KAZANDI 6 Mart Survivorda ödül oyununu kazanan takım belli oldu... Acun Ilıcalıdan Yasine diskalifiye hatırlatması

Survivor'ın 6 Mart tarihli son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor All Star'da kadın ve erkek yarışmacılar bu kez yiyecek ödül oyununu kazanmak için kıran kırana yarıştı. Nefes kesen anların ekranlara geldiği oyunun sonunda kazanan takım gönüllüler oldu.

Birleşme partisine günler kala yarışmacılar için yapılan Survivor SMS oylaması da son bulurken Hikmet ile tartışan Yasin'in akıbeti ile ilgili Acun Ilıcalı önemli açıklamalarda bulundu.

2/6SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ada şartları için kritik önem taşıyan Survivor ödül oyununda kadın ve erkeklerin mücadelesi nefes kesen anlara sahne oldu. Balerin oyununun oynandığı parkurda yarışmacılar dengeyi sağlamak için elinden gelen mücadeleyi verdi. Ödül oyununun ilk etabında kadın yarışmacılar karşılaştı. Birsen ile eşleşen Sude'nin aldığı sayı ile skor 6-8 oldu. Böylece Survivor'da ödül oyununun ilk etabını gönüllüler kazandı.

3/6SURVİVORDA KİM KAZANDI 6 Mart Survivorda ödül oyununu kazanan takım belli oldu... Acun Ilıcalıdan Yasine diskalifiye hatırlatması

İkinci etapta ise bu kez erkekler karşı karşıya geldi. Kazanan takımın kek, poğaça ve çay yiyebileceği oyunun sonlarına doğru heyecan da giderek artı. Bora ile karşılaşan Gökhan'ın rakibini yenmesiyle, gönüllüler takımı ödülü 4-8 skorla kazandı. Ünlüler takımı ise ödülü kaybederek kamp alanına eli boş döndü.

4/6SURVİVOR OYLAMA KONSEYİ

SURVİVOR OYLAMA KONSEYİ

Survivor'da oynanan ödül oyununun ardından ada konseyi gerçekleşti. Konseyde yarışmacılar için yapılan SMS oylamaları tamamlandı. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının bir arada olduğu konseyde Acun Ilıcalı Yasin ve Hikmet'in yaşadığı tartışmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Ilıcalı Hikmet'in adada kendisine ayrı bir alan yapmasından dolayı rahatsız olduğunu dile getiren Yasin'e "Yasin sen bana Acun Ilıcalı bana racon kesemez dedin mi" diye sordu.

5/6SURVİVORDA KİM KAZANDI 6 Mart Survivorda ödül oyununu kazanan takım belli oldu... Acun Ilıcalıdan Yasine diskalifiye hatırlatması

Olayın yanlış anlaşıldığını ifade eden Yasin ise "Abi lütfen kişisel algılamayın lafın gelişiydi" dedi. Daha önce Hikmet'e saldırdığı için ikaz alan Yasin'e diskalifiye hatırlatmasında bulunan Ilıcalı " Yasin sana diyorum , burada bir ihraç sebebi yok ama şunu da söyleyim senin bu hareketlerini kaldıracaz diye bir durum da yok haberin olsun" dedi.

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#Survivor#Yarışma#Televizyon