Survivor'da kim kazandı? 3 Haziran Survivor market oyununu kazanan takım erzak paketini aldı!
Survivor'da ödülü kazanan takım belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmanın ekranlara geldiği gecede kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ilk olarak Survivor market ödülünü almak için parkurda mücadele verdi. Adaların birleştiği Survivor 2021'in 3 Haziran tarihli 110. bölümünde renkli anlar yaşanırken, haftanın takım kaptanları İsmail Balaban ve Ayşe seçildi. Mavi takım erzak paketini almanın sevincini yaşarken, Berkay ile karşılaşan Poyraz'ın parkurda geçirdiği kaza yürekleri ağza getirdi. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte, 3 Haziran Survivor'da kazanan takım.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Tv8 ekranlarında heyecanına devam eden Survivor 2021'in perşembe gecesi seyirci karşısına çıkan bölümünde ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Büyük finale sayılı günler kala rekabetin arttığı yarışmada, takımlar gecenin ödülünü almak için kıran kırana yarışa girdi. Rakibine fırsat vermeyen mavi takım ödül ve market oyununu kazanarak mutlu sona ulaştı. Ada birleşmesinin de yaşandığı bölümde iki takım arasındaki konuşma sonrasında takımlar aynı barakada kalmak üzere anlaştı.
2
SURVİVOR'DA TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?
Her perşembe akşamı olduğu gibi Survivor'da kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın kaptanını seçmek üzere oylarını kullandı. Oy birliği ile mavi takım kaptanı bu hafta Ayşe seçilirken, kırmızı takımın kaptanı da İsmail Balaban oldu.
3
SURVİVOR MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?
İlk etapta yarışmacılar gecenin market oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Market oyunu öncesinde ödül bu hafta , acılı veya acısız lahmacun ve haftalık erzak paketi olarak açıklandı. Market oyununda yarışmacılar, dizili küpleri üzerindeki emojilerle ezberlemek için gayret gösterdi. Oyunda hızlı başlayan Kırmızı takım skoru 8-3'e getirdi.
4
Oyunun ilerleyen dakikalarında ise mavi takım atağa geçti. Beş sayı geride kaldığı oyunda üst üste dört sayı alarak farkı bire indiren mavi takım yarışmacıları oyunun kaderini değiştirdi. Batuhan ve Aleyna’nın aldığı sayılar ile skor 10-7 olunca market oyununu bu hafta mavi takım kazandı.
5
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Market oyununun hemen ardından bu kez yarışmacılar ödül oyunu için karşılaştı. Oyun öncesinde ise ödül soğuk kahve ve villada havuz partisi olarak duyuruldu. Finalde ise uzun platform üzerine dizili küpleri Hindistan cevizi ile düşürmeye çalışan yarışmacılar, kazanmak için ciddi çaba sarf etti. Kırmızı takım atağa geçerek skoru 5-2 yaptı.
6
Mavi takımın mücadeleyi bırakmayıp farkı kapattığı oyun bayrak yarışına kaldı. 9-9luk skorda Poyraz, 10 küpü rakibinden önce devirerek ödül oyununu takımına kazandırdı. Böylece gecenin ödül oyununun da sahibi mavi takım yarışmacıları oldu.
7
POYRAZ'IN DÜŞMESİ KORKUTTU
Berkay ile parkura çıkan Poyraz oyun sırasında talihsiz kaza geçirdi. Denge tahtasına koşan Poyraz ayağı takılarak yere düştü. Yere düşen Poyraz'a ilk müdahaleyi yapan Doktor Metin Kuş durumunun kötü olmadığını söyledi. Yarışmacı bacağı sarıldıktan sonra oyun alanına geri dönerek yarışa devam etti.