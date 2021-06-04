Survivor'da kim kazandı? 3 Haziran Survivor market oyununu kazanan takım erzak paketini aldı!

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? Market oyununun hemen ardından bu kez yarışmacılar ödül oyunu için karşılaştı. Oyun öncesinde ise ödül soğuk kahve ve villada havuz partisi olarak duyuruldu. Finalde ise uzun platform üzerine dizili küpleri Hindistan cevizi ile düşürmeye çalışan yarışmacılar, kazanmak için ciddi çaba sarf etti. Kırmızı takım atağa geçerek skoru 5-2 yaptı.