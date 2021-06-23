Survivor’da kim elendi, son kez adaya kim veda etti? Acun Ilıcalı finalin detaylarını açıkladı! İşte 22 Haziran Survivor'da son dörtlü
Survivor kim elendi sorusu, salı akşamı SMS sıralaması ile belli oldu. Büyük finale saatler kala son kez ada konseyinde karşılaşan yarışmacılar heyecan dolu anlar yaşarken; Acun Ilıcalı İstanbul'daki final gecesinin detaylarını açıkladı. Poyraz, Ayşe ve Berkay'ın potada olduğu Survivor 2021'in 22 Haziran tarihli 126. bölümünde halktan gelen SMS sonuçlarına göre elenen isim duygularına güçlükle hakim oldu. Son dörde kalan yarışmacıların Survivor yarı finale kalmayı garantilediği gecede, son kez oynanan ödül oyunu ise Dominik Cumhuriyeti'nde kıran kırana mücadeleye sahne oldu. Peki, Survivor’dan kim elendi? İşte, Survivor'dan elenen isim ve yarı finale kalan isimler.
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Survivor'ın 22 Haziran akşamı Tv8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde sezonun son eleme heyecanı yaşandı. Ocak ayında başlayan Survivor macerasında sona gelindi. Dora'nın geçtiğimiz hafta elendiği yarışmada ada konseyinde son kez eleme konseyi toplandı. Ayşe, Berkay ve Poyraz'ın konseyde elenmemek için ter döktüğü anların ardından Acun Ilıcalı en az SMS oyunu alan yarışmacıyı açıkladı. Rakiplerinden daha az oy alarak Survivor macerasını tamamlayan isim Berkay oldu. Survivor'dan elenen isim hayallerine veda etmenin üzüntüsünü yaşadı.
Öte yandan bu sezonun son ödül oyunu da yine sıkı mücadelelerle geçti. Lüks spor araba ile ultra lüks bir villada eğlence ödülünü kazanan, oyunun sonunda kırmızı takım oldu.
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SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Survivor yarı finaline saatler kala bu haftanın SMS oy sonuçlarını Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı. Tüm yarışmacıları final koltuğuna yakıştırdığını belirten Ilıcalı, en az SMS oyunu alarak Survivor'dan son elenen yarışmacının Berkay olduğunu açıkladı. Survivor hayallerine şampiyonluk için kısa süre varken veda eden Berkay, "Burası beni gerçekten büyüttü olgunlaştığımı hissettim. Buraya gelmeden önce ve geldiğimde de iz bırakan yarışmacı olmak istemiştim. Umarın bunu izleyenlerde bırakmışımdır. İyi ki buraya gelmişim, çok güzel dostluklar ve arkadaşlıklar biriktirdim." dedi.
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Acun Ilıcalı ise, "Hayatımda hep görmek istediğim iyi niyetli güzel kalpli insanlardan birisin. Ailen seni o kadar iyi yetiştirmiş ki bence gerçekten pırlantasın... Survivor'da tek bir hata yaptın bence, o hatayı da çıkınca ben sana anlatacağım. Belki Survivor'ı kaybettin ama o hatayı da iyi niyetli olarak yaptın. İnsanların gönlünde çok iyi yer edindiğini düşünüyorum. 5 6 hafta önce final koltuğunun bir tanesi Berkay'ındır diye düşünüyordum." dedi. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamanın ardından Berkay gözyaşlarına hakim olamadı.
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SURVİVOR'DA YARI FİNALE KİMLER KALDI?
Survivor'ın son eleme konseyinde Berkay'ın elenmesinin ardından geriye dört yarışmacı kaldı. Bu isimler kırmızı takımdan Aleyna ve İsmail, mavi takımdan ise Ayşe ve Poyraz oldu. Böylece 4 yarışmacı yarı finale yükseldi.
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ACUN ILICALI YARI FİNAL VE FİNAL DETAYLARINI AÇIKLADI
Ada konseyinde Acun Ilıcalı final ve yarı finalin detaylarını açıkladı. Ilıcalı şunları söyledi;
"Yarın yine finalle ilgili bir oyun oynayacaksınız. İsmail artık oyun oynamayacak, direkt olarak İstanbul'daki koltuğuna oturacak ve performans oyununun karşılığını alacak. Kalan üç yarışmacı yarın oyuna çıkacak. Beşer canla oyun oynayacaksınız, birbirinizle oyun oynamaya başlayacaksınız. Beşe kalan ilk yarışmacı finale kalacak. Daha sonra on olan kazanır şeklinde bir mücadeleye çıkacaksınız...
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Yani yarı final koltuğuna birinci oturacak ilk isim İsmail, ikinci oturacak ismi bu üçlü oyun belirleyecek. Üçüncü ve dördüncü oturacak isimler yarın akşam oylamaya çıkmış olacak ve sonucunu İstanbul'da açıklayacağız. Böylece canlı yayında yapacağımız İstanbul'daki yarı finalin hemen başında bir veda olacak, sonunda da bir veda olacak ve iki yarışmacımız büyük finale çıkacak."
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ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye 2021'de sezonun son ödül oyunu kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Mavi takım ile Kırmızı takım, sezonu güzel bir ödülle kapatmak için parkurda adeta canını dişine taktı. Poyraz ile Ayşe, Kırmızı takımdan Berkay, Aleyna ve İsmail’e karşı ödül için mücadele verirken Berkay parkurda düşerek korku dolu anlara neden oldu. Yarışmacının sağlık durumunun iyi olduğunu anlaşılmasının ardından oyun yeniden başladı.
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8-5 öne geçen Mavi takım, bu üstünlüğünü koruyamadı ve kırmızı takım yeniden öne geçti. Sonrasındaki beş karşılaşmayı alan Kırmızı takım, ödül oyununu 10-8 skorla kazanarak salı gecesinin de galibi oldu. Böylece sezonun son ödül oyununu kırmızı takım kazanmış oldu.