Survivor’da kim elendi, son kez adaya kim veda etti? Acun Ilıcalı finalin detaylarını açıkladı! İşte 22 Haziran Survivor'da son dörtlü

Acun Ilıcalı ise, "Hayatımda hep görmek istediğim iyi niyetli güzel kalpli insanlardan birisin. Ailen seni o kadar iyi yetiştirmiş ki bence gerçekten pırlantasın... Survivor'da tek bir hata yaptın bence, o hatayı da çıkınca ben sana anlatacağım. Belki Survivor'ı kaybettin ama o hatayı da iyi niyetli olarak yaptın. İnsanların gönlünde çok iyi yer edindiğini düşünüyorum. 5 6 hafta önce final koltuğunun bir tanesi Berkay'ındır diye düşünüyordum." dedi. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamanın ardından Berkay gözyaşlarına hakim olamadı.