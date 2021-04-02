Survivor'da kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? İşte 1 Nisan Survivor 2021 SMS sıralaması ile veda eden isim
Survivor'da SMS sıralaması ile elenen isim belli oldu. Bu hafta perşembe gecesi ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Birleşme partisi sonrası rekabetin hız kazandığı Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı ödülü olmak için parkurda mücadele verdi. Rakibini yenen gönüllüler, ödülün sahibi olurken, ada konseyinde SMS birincileri İsmail ve Poyraz oldu. Aleyna Çalışkan, Öykü, Hanzade, Aleyna Kalaycıoğlu ve Çağrı'nın potaya girdiği Survivor 2021'in 1 Nisan tarihli 60. bölümünde, SMS sonucunun açıklanmasının ardından Survivor'da kim elendi? sorusu yanıt buldu. Adaya veda eden isim üzüntüsünü gizleyemedi. İşte, Survivor'a bu hafta veda eden isim ve son bölümde yaşananların özeti.
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Survivor 2021'den elenen isim, ada konseyinde netlik kazandı. Tv8 ekranlarında Ünlüler Gönüllüler formatı ile bu sezon ekranlara gelen Survivor 2021'de perşembe gecesi SMS birincisi olan Poyraz Aleyna Kalaycıoğlu'nu potaya gönderdi. Ünlülerin SMS birincisi olan İsmail ise 5. eleme adayı olarak Çağrı'nın ismini verdi. SMS mücadelesi sonunda en az oyu alarak Survivor'dan elenen yarışmacı Öykü oldu. Survivor macerasını 12. haftada tamamlayan Öykü söylediği sözlerle dikkat çekti. Diğer yandan bu haftanın kaptanları ise Ayşe ve Merve seçildi.
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SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Survivor'ın 12. haftasında eleme gecesi hafta sonu yapılan birleşme partisinden dolayı 1 Nisan Perşembe akşamı gerçekleşti. Heyecanın zirveye çıktığı gecede Aleyna Çalışkan, Öykü, Hanzade, Aleyna Kalaycıoğlu ve Çağrı arasında halktan gelen SMS oylamasında en az oyu alan ismi Acun Ilıcalı açıkladı.
Üzgün olduğunu belirten Ilıcalı bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacının Öykü olduğunu duyurdu. Survivor 2021'e ve hayallerine veda eden yarışmacı vedasının erken olduğunu dile getirerek, "Survivor çok tehlikeli yarışma aslında. Ama geldiğimden beri kendimi çok güvende hissettim. Çok teşekkür ederim" dedi.
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İLAYDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Survivor'da Öykü'nün elenmesi ünlüler takımında adeta şok etkisi yarattı. Takım arkadaşları Öykü'nün gitmesine oldukça üzülürken İlayda ise gözyaşlarına hakim olamadı. İlayda takım arkadaşına sarılarak dakikalarca ağladı.
İki yarışmacının veda konuşması diğer yarışmacıları da duygulandırdı.
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SURVİVOR’DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Pazartesi ve salı gecesi oynanan dokunulmazlık oyunlarını bu hafta her iki takım da karşılıklı olarak kaybetti. Pazartesi akşamı gönüllülerde yapılan oylamada adaylar Hanzade ve Aleyna Çalışkan seçildi.
Salı gecesi ünlüler konseyinde ise en çok ismi yazılan Öykü oldu. Böylece Öykü 3. aday oldu.
Elemenin yapıldığı perşembe gecesi ise gönüllülerde SMS birincisi olan Poyraz Aleyna Kalaycıoğlu'nu aday olarak gösterdi. Ünlüler birincisi İsmail ise Çağrı'yı 5. aday olarak söyledi.
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SURVİVOR 12. HAFTA SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU
Survivor’da 12. haftanın SMS sıralaması oylamadan önce belli oldu. Bu hafta gönüllülerde Poyraz birinci olurken, İsmail ünlülerde birinci seçildi.
Gönüllülerde SMS ikincisi Ayşe, üçüncüsü ise Aleyna oldu.
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Survivor ünlüler takımında ise SMS ikincisi Çağrı, SMS üçüncüsü ise Batuhan seçildi. Dördüncü Merve beşinci ise İlayda oldu.
En az oyu ise bu hafta Öykü aldı.
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ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye’de birleşme partisi sonrasında rekabet ile beraber ödüller de arttı. Oyun öncesi ödül dürüm et döner, patates kızartması ve içecek olarak açıklandı. Yarışmacıların adaya motive olmasını sağlayan ödül oyunu için takımlar adeta canını dişine taktı.
Parkurda son dört oyun için en iyiler seçildi. Ünlülerden İsmail, Melis, Dilara ve Çağrı oldu. Gönüllüler ise Steven, Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe seçilen isimler oldu.
Müthiş mücadele sonrası gönüllüler, 10-8 skorla ödül oyununu kazandı. Böylece parkurda ipi göğüsleyen gönüllüler takımı üst üste dört oyununun galibi oldu.
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TAKIM KAPTANLARI SEÇİLDİ
Her hafta perşembe akşamları yapılan kaptanlık oylamasında heyecan yine arttı. Ödül oyunu öncesinde takım kaptanlığı için ünlüler ve gönüllüler oylarını kullandı.
Yapılan oylama sonrası ünlüler takımında Merve, gönüllülerde ise Ayşe kaptanlığa getirildi.