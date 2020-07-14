Survivor'da kim elendi, kimler finale kaldı? 13 Temmuz Survivor SMS sıralamasıyla finalistler belli oldu

Dokunulmazlık oyunlarındaki başarısıyla dikkat çeken Cemal Can ise "Çok güzel bir hikayeydi. Bu hikayede yer almak beni gururlandırıyor. Hepimiz ailelerimizin ve sevenlerimizin şampiyonu. Buralara kadar gelebildik. Çok guruluyum. Herkese teşekkürler" diye konuştu.



Yaşadığı sakatlıklar ile gündeme gelen Barış ise, şunları söyledi;



"Çok çektik, çok bekledik, çok sabrettik, çok emek verdik. O yüzden burdaki herkesin özel olduğunu düşünüyorum."