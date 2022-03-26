Survivor'dan kim elendi? Konseyde diskalifiye şoku... Barış mı, Elif mi diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı "Üzücü bir haberim var" diyerek duyurdu!

SURVİVOR'DA ELİF DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın 59. yeni bölümü yayınlandı. Ünlüler ve gönüllüler takımının dokunulmazlık mücadelesi verdiği oyunun sonunda konseyde Acun Ilıcalı kötü haberi verdi. Elif'in elendiğini söyleyen Acun Ilıcalı şunları ifade etti; Elif Survivor'a devam edemeyecek. Kendisi ile konuştuk son bir haftadır mide rahatsızlığı ve zorlanmalar... Bu daha önce defalarca yaşadığımız bir olay. Elif olduğu için şaşırdım. Sanki aylarca dayanabilecek gibi duruyordu. Ama malesef böyle gelişmeler yaşıyoruz. Bugün itibarıyla Elif Survivor'a devam edemeyecek. Elif yarın kampa gelecek ve sizinle vedalaşacak."