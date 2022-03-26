Survivor'dan kim elendi? Konseyde diskalifiye şoku... Barış mı, Elif mi diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı "Üzücü bir haberim var" diyerek duyurdu!

Survivor Elif diskalifiye mi oldu? sorusu Survivor All Star'ın yayınlanan son bölümünde öne çıkan konulardan oldu. Dokunulmazlık oyunu sonrası gerçekleşen konseyde Acun Ilıcalı bir yarışmacının sağlık sorunlarından dolayı yarışmayı bıraktığını duyurdu. Ilıcalı, "Bugün itibarıyla Elif Survivor'a devam edemeyecek." dedi. Öte yandan Acun Ilıcalı sakatlık yaşayan Barış'ın da sağlık durumunun belirsizliğini koruduğunu vurgulayarak, takımların karışabileceği mesajını verdi.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın 59. yeni bölümü yayınlandı. Ünlüler ve gönüllüler takımının dokunulmazlık mücadelesi verdiği oyunun sonunda konseyde Acun Ilıcalı kötü haberi verdi. Elif'in elendiğini söyleyen Acun Ilıcalı şunları ifade etti; Elif Survivor'a devam edemeyecek. Kendisi ile konuştuk son bir haftadır mide rahatsızlığı ve zorlanmalar... Bu daha önce defalarca yaşadığımız bir olay. Elif olduğu için şaşırdım. Sanki aylarca dayanabilecek gibi duruyordu. Ama malesef böyle gelişmeler yaşıyoruz. Bugün itibarıyla Elif Survivor'a devam edemeyecek. Elif yarın kampa gelecek ve sizinle vedalaşacak."
Öte yandan cuma akşamı yayınlanan son bölümde gözler sakatlık yaşayan Barış Murat Yağcılar'a çevrildi. 56. bölümde parkura çıkan Barış Murat Yağcı, oyun parkurunda bir anda yere yığılmıştı. Doktor kontrolüne alınan yarışmacı ardından ada konseyinde koltuk değnekleri ile oylamaya katılmıştı. Barış'ın sağlık durumuna da değinen Acun Ilıcalı, durumunun belirsiz olduğunu belirtti.
Barış'ın elenmesi ile yarışmacı eksilmesi durumunda takımın karışabileceğini mesajını veren Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü; "Açıkçası ek kısa zamanda bununda ilgili bir toplantı yaparak bununla ilgili bir karar alacağız. "
Öte yandan Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyununun ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında bir şok gelişme daha yaşandı. Sakatlığı dolayısı ile durumu belirsiz olan Barış'a seslenen Acun Ilıcalı'nın "İstersen ayrılabilirsin" demesi yeni bir eleme sinyalini daha gündeme getirdi.
Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 tarihinde Bursa'nın İznik ilçesinde dünyaya geldi. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmıştır. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir. Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
Elif Yıldırım Gören, Enka Spor kulübünün İdari Menajeri ve Yöneticisi Yalım Gören ile evli.
Oyunculuğu maddiyat dışında manevi tatmin için yaptığını açıklayan Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir Çeşme Alaçatı'da doğmuştur ve boyu 1,99'dur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Aynı zamanda gastronomi alanında tahsili de bulunmaktadır.
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.
Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.