Survivor’da kim elendi, dün gece adadan hangi yarışmacı gitti? İşte 1 Haziran Survivor SMS sıralaması ve adaya veda eden isim

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ? Salı gecesi Survivor'da bir isim daha veda etti. Her hafta salı günleri yapılan haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Aleyna Çalışkan, Dora, Poyraz ve Batuhan'ın eleme potasında olduğu gecede en az SMS oyunu alan Aleyna Çalışkan oldu. 22. haftada adaya veda eden Aleyna şaşkın olduğunu ve kendisini rüyanın içinde gibi hissettiğini söyledi.



Aleyna Çalışkan'ın vedasının ardından kırmızı takım yarışmacıları duygusal anlar yaşarken; Acun Ilıcalı, Aleyna'nın karakteri ile beğeni toplayan yarışmacı olduğunu dile getirdi. Mavi takımda eleme potasında yer alan Dora ise adada kaldığı için sevinç yaşarken kameralara yansıdı.