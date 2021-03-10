Survivor'da kim elendi, dün akşam adadan kim gitti? Acun Ilıcalı'dan konseyde sert çıkış! İşte 9 Mart Survivor 2021 SMS sıralaması

Yaşanan olayların ardından Acun Ilıcalı konseyde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı şunları söyledi;



Murat Ceylan'a yapılan hakareti kendime yapılmış sayarım. Yaptığın hareketi kabul etmiyoruz. Bizi temsil eden birine yapılan hareket benim açımdan kabul edilir değil. Görüntüleri 3 kere seyrettim. Sana yapacağımız yaptırımı söylüyorum;



Bizim bu konu ile ilgili kararımız şöyle; Sen bundan sonrası beş ödülden yararlanmayacaksın. Bu beş ödülden yararlanmamak Survivor şartlarında çok zor durum. Kafanda şunları da değerlendirmeni istiyorum. Ben bu sebepten seni yarışmadan elemem. Ama şuan yarışmayı bırakıyorum dersen de mutlu olurum.



Acun Ilıcalı'nın teklifi üzerine Çağrı Atakan bunun cevabını bir sonraki konseyde vermek istediğini söyledi.



Sorun olmadığını söyleyen ünlü televizyoncu, "Ona posta koy, buna posta koy. Burası kimsenin çiftliği değil. Biz bunları hak etmiyoruz. Şöyle yapalım sen bir hafta düşün. Bir hafta sonra bize kararını bildir. " diyerek tepkisini sürdürdü.