Survivor'da kim elendi, dün akşam adadan kim gitti? Acun Ilıcalı'dan konseyde sert çıkış! İşte 9 Mart Survivor 2021 SMS sıralaması
Survivor'da elenen isim, ada konseyinde belli oldu. Eleme ve iletişim oyunu heyecanının ekranlara yansıdığı Survivor 2021'in 9 Mart tarihli 44. bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takımı sevdikleri ile iletişim kurma şansını kazanmak için parkurda karşı karşıya geldi. Rakibini yenen gönüllüler takımı oyunun galibi olurken, parkurda Çağrı'nın sinir krizi geçirmesi tansiyonu yükseltti. Ada konseyinde Acun Ilıcalı, sunucu Murat Ceylan'a sert sözler söyleyen Çağrı'ya yarışmayı bırakmasını teklif etti. Survivor tarihinde ender rastlanan olayın sonunda 'Survivor'da kim elendi?' sorusu da yanıt buldu. Diğer yandan bu hafta Survivor SMS birincisi ise Ayşe oldu. Ayşe dördüncü eleme adayı olarak Dora’nın ismini verdi. İşte, Survivor son bölümde yaşananlar
Rekabetin arttığı Survivor'da yeni bir eleme heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında Ünlüler Gönüllüler formatı ile izleyici ile buluşan Survivor'da eleme potasına bu hafta Hanzade, Öykü, Aleyna Çalışkan ve Dora girdi. Yarışmacılar arasında SMS mücadelesi yaşanırken, Çağrı ile ilgili Acun Ilıcalı'nın yaptırım kararı belli oldu. Konseyde Acun Ilıcalı Çağrı'ya ödül oyunlarından faydalanamayacağını ve yarışmadan ayrılmasını teklif etti. Gözyaşlarını tutamayan Çağrı ise bir hafta süre istedi. Gergin geçen konseyin sonunda gönüllülerde elenen isim Öykü oldu. Bu hafta Survivor'a veda eden yarışmacı üzgün olduğunu söyledi.
SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Survivor'da bu hafta eleme adayları gönüllüler takımında Hanzade, Öykü ve Aleyna Çalışkan olarak seçildi. SMS birincisi olan Ayşe Dora’yı potaya gönderdi.
Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden gönüllüler takımında 9. haftanın SMS sıralamaları da belli oldu. Acun Ilıcalı bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacının Öykü olduğunu duyurdu. Survivor 2021'e ve hayallerine veda eden yarışmacı yaşadığı üzüntüyü gizleyemedi.
SURVİVOR’DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bu hafta gönüllüler takımında dokunulmazlık oyunlarının hafta sonu kaybedilmesi ile haftanın üç eleme adayı belli oldu. Cumartesi akşamı Survivor oylamasında eşitlik sağlanmasından dolayı eleme potasına Hanzade ve Öykü girdi.
Pazar akşamı yapılan oylamada Aleyna Çalışkan haftanın 3. eleme adayı oldu. Salı akşamı ise eleme adayı Dora olarak seçildi.
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