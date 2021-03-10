MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor'da kim elendi, dün akşam adadan kim gitti? Acun Ilıcalı'dan konseyde sert çıkış! İşte 9 Mart Survivor 2021 SMS sıralaması
GeriTelevizyon Survivor'da kim elendi, dün akşam adadan kim gitti? Acun Ilıcalı'dan konseyde sert çıkış! İşte 9 Mart Survivor 2021 SMS sıralaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 10 Mart 2021 - 20:35 | 

Survivor'da kim elendi, dün akşam adadan kim gitti? Acun Ilıcalı'dan konseyde sert çıkış! İşte 9 Mart Survivor 2021 SMS sıralaması

Survivor'da elenen isim, ada konseyinde belli oldu. Eleme ve iletişim oyunu heyecanının ekranlara yansıdığı Survivor 2021'in 9 Mart tarihli 44. bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takımı sevdikleri ile iletişim kurma şansını kazanmak için parkurda karşı karşıya geldi. Rakibini yenen gönüllüler takımı oyunun galibi olurken, parkurda Çağrı'nın sinir krizi geçirmesi tansiyonu yükseltti. Ada konseyinde Acun Ilıcalı, sunucu Murat Ceylan'a sert sözler söyleyen Çağrı'ya yarışmayı bırakmasını teklif etti. Survivor tarihinde ender rastlanan olayın sonunda 'Survivor'da kim elendi?' sorusu da yanıt buldu. Diğer yandan bu hafta Survivor SMS birincisi ise Ayşe oldu. Ayşe dördüncü eleme adayı olarak Dora’nın ismini verdi. İşte, Survivor son bölümde yaşananlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Rekabetin arttığı Survivor'da yeni bir eleme heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında Ünlüler Gönüllüler formatı ile izleyici ile buluşan Survivor'da eleme potasına bu hafta Hanzade, Öykü, Aleyna Çalışkan ve Dora girdi. Yarışmacılar arasında SMS mücadelesi yaşanırken, Çağrı ile ilgili Acun Ilıcalı'nın yaptırım kararı belli oldu. Konseyde Acun Ilıcalı Çağrı'ya ödül oyunlarından faydalanamayacağını ve yarışmadan ayrılmasını teklif etti. Gözyaşlarını tutamayan Çağrı ise bir hafta süre istedi. Gergin geçen konseyin sonunda gönüllülerde elenen isim Öykü oldu. Bu hafta Survivor'a veda eden yarışmacı üzgün olduğunu söyledi.

2SURVİVORDAN KİM ELENDİ

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta eleme adayları gönüllüler takımında Hanzade, Öykü ve Aleyna Çalışkan olarak seçildi. SMS birincisi olan Ayşe Dora’yı potaya gönderdi.

Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden gönüllüler takımında 9. haftanın SMS sıralamaları da belli oldu. Acun Ilıcalı bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacının Öykü olduğunu duyurdu. Survivor 2021'e ve hayallerine veda eden yarışmacı yaşadığı üzüntüyü gizleyemedi.

3SURVİVOR’DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU

SURVİVOR’DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu hafta gönüllüler takımında dokunulmazlık oyunlarının hafta sonu kaybedilmesi ile haftanın üç eleme adayı belli oldu. Cumartesi akşamı Survivor oylamasında eşitlik sağlanmasından dolayı eleme potasına Hanzade ve Öykü girdi.

Pazar akşamı yapılan oylamada Aleyna Çalışkan haftanın 3. eleme adayı oldu. Salı akşamı ise eleme adayı Dora olarak seçildi.

4

Survivor'da gönüllüler takımından elenen isim belli oldu

5İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Her hafta salı akşamları oynanan iletişim oyunu yine nefes kesen anlara sahne oldu. Bu hafta iletişim oyununda ödül ünlüler için yarışmacıların sevdiklerinden gelen mektupları okuma şansı olarak belirlendi. Gönüllüler için ise yarışmacıların arkadaşları ile Whatsapp üzerinden yazışması olarak açıklandı.

6

Oyundan önce oynanan avantaj oyununda her iki takım da zorlu anlar yaşadı. Ünlüler takımında Barış, rahatsızlığı nedeniyle oyuna katılmazken, Gönüllüler takımında Steven oyun dışına çıktı. Avantajın sahibi gönüllüler oldu ve yarışmacılar bir kez daha parkurda mücadele verdi.

Çamurdan kaplı parkurda takımlar iletişim oyununun sahibi olmak için elinden gelenin fazlasını yaptı. Oyunda Ünlüler, atışlarda daha başarılı olunca skor 5-1 oldu. Gönüllüler, geriden geldikleri oyunda rakiplerini yakaladı ve öne geçtiler. Berkay, İsmail’i yenerek skoru 9-8 yaptı. Son turda ise Aleyna Çalışkan'ın atışı oyunu gönüllülere kazandırdı. Gönüllülerin sevinç gösterisi ise ortamı bir anda gerdi.

7ÇAĞRI KONTROLDEN ÇIKTI

ÇAĞRI KONTROLDEN ÇIKTI

Oyun sonrası gönüllülerin sevinmesi ünlüler takımından Gonca'yı rahatsız etti ve tepki gösterdi. Ayşe’nin özür dilemesi sonrasında Steven “Niye özür diliyorsun?” dedikten sonra sinirler iyice gerildi.

Kontrolden çıkan Çağrı “Steven da çok pişkin” diyerek Gönüllüler takımında yarışmacıların üzerine yürüdü. Çağrı'yı diğer yarışmacılar zor tutarken, Murat Ceylan'a da sinirlenen yarışmacı Murat Ceylan’a “Ne yeter? Sana ne?" diye tepki gösterdi.

8

Yaşanan olayların ardından Acun Ilıcalı konseyde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı şunları söyledi;

Murat Ceylan'a yapılan hakareti kendime yapılmış sayarım. Yaptığın hareketi kabul etmiyoruz. Bizi temsil eden birine yapılan hareket benim açımdan kabul edilir değil. Görüntüleri 3 kere seyrettim. Sana yapacağımız yaptırımı söylüyorum;

Bizim bu konu ile ilgili kararımız şöyle; Sen bundan sonrası beş ödülden yararlanmayacaksın. Bu beş ödülden yararlanmamak Survivor şartlarında çok zor durum. Kafanda şunları da değerlendirmeni istiyorum. Ben bu sebepten seni yarışmadan elemem. Ama şuan yarışmayı bırakıyorum dersen de mutlu olurum.

Acun Ilıcalı'nın teklifi üzerine Çağrı Atakan bunun cevabını bir sonraki konseyde vermek istediğini söyledi.

Sorun olmadığını söyleyen ünlü televizyoncu, "Ona posta koy, buna posta koy. Burası kimsenin çiftliği değil. Biz bunları hak etmiyoruz. Şöyle yapalım sen bir hafta düşün. Bir hafta sonra bize kararını bildir. " diyerek tepkisini sürdürdü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi