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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, dün akşam (18 Mayıs) Survivor kim gitti? İletişim ödülünü kim kazandı? İşte Survivor SMS sonuçları ile adaya veda eden isim!

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#Survivor Kim Elendi#Survivor Sms Sonuçları#Survivor İletişim Oyunu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 03:21

Survivor'da kim elendi? sorusu dün gece yanıtını buldu. Çeyrek finale yaklaşan Survivor 2023'ün yayınlanan son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımının şampiyonluk için kıyasıya mücadele ettiği Survivor'ın 18 Mayıs tarihli 103. son bölümünde, yarışmacılar ilk olarak mini ödül ve iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Kıran kırana yarışın sonunda kazanan mavi takım olurken; gecenin sonunda eleme konseyi yapıldı ve haftanın elemesi gerçekleşti. Kürşat, Aziz ve Osman Can'ın eleme potasında yer aldığı gecede Acun Ilıcalı, SMS oylama sıralamasını paylaştı. Rakiplerinden daha az oy alarak Survivor'dan bu hafta elenen isim duygusal anlar yaşadı. Peki, dün gece Survivor'da kim gitti, adaya kim veda etti? İşte, 18 Mayıs Survivor'dan elenen isim ve son bölümde yaşananlar.

1/6SURVİVORDA KİM ELENDİ, dün akşam (18 Mayıs) Survivor kim gitti İletişim ödülünü kim kazandı İşte Survivor SMS sonuçları ile adaya veda eden isim

Survivor'ın 18 Mayıs tarihli son bölümünde eleme ve iletişim ödülü heyecanı yaşandı. Dominik'ten TV8 ekranlarında gelen Survivor'da perşembe gecesi ilk olarak mini ödül oyunu oynandı. Daha sonra iletişim oyununda karşılaşan yarışmacılar, arkadaşları ile görüşme şansı yakalamak için zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Gecenin sonunda yapılan ada konseyinde ise eleme potasında yer alan Kürşat, Aziz ve Osman Can'ın SMS oy sonuçları belli oldu. En az SMS oyunu alarak bu hafta Survivor'dan elenen isim Kürşat oldu.

2/6SURVİVORDAN KİM ELENDİ

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Şampiyonluk yarışının kızıştığı Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacı sayısının giderek azaldığı Survivor'da haftanın elemesi yapıldı. Heyecanlı ve duygu dolu anların yaşandığı haftanın elemesinde, eleme adayları olan Kürşat, Aziz ve Osman Can'ın seyirci oylaması sonuçları belirlendi.

3/6SURVİVORDA KİM ELENDİ, dün akşam (18 Mayıs) Survivor kim gitti İletişim ödülünü kim kazandı İşte Survivor SMS sonuçları ile adaya veda eden isim

Acun Ilıcalı bu hafta rakiplerinden daha az SMS oyunu alarak Survivor'dan elenen yarışmacının Kürşat olduğunu söyledi. Öte yandan bu hafta performans birincisi Özgür oldu. Konseyde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Survivor'da yeni dönemin detaylarını anlattı.

4/6SURVİVOR ELEME ADAYI KİMLERDİ

SURVİVOR ELEME ADAYI KİMLERDİ?

Survivor'da bu haftanın eleme adayları kırmızı ve mavi takımından seçilmişti. Adada yapılan oylamalar sonucunda eleme potasına Kürşat, Aziz ve Osman Can girmişti.

5/6SURVİVORDA YENİ DÖNEM

SURVİVOR'DA YENİ DÖNEM

Ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Survivor'da çeyrek finalin başlayacağını söyleyerek, "Çeyrek final başlıyor. Artık Survivor'da dokunulmazlıklar bireysel ama ödül oyunları iki takım olarak oynanacak. Haftada üç aday belirlenecek birinci olarak aday söyleyebilirsiniz. Artık kadın erkek eşit oynayacaksınız." dedi.

6/6SURVİVOR İLETİŞİM VE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR İLETİŞİM VE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın elemesinden önce iki takımın da yarışmacıları ilk önce mini ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ödül ise kruvasan, peynir, zeytin gibi kahvaltı menüsü oldu. Kazanan takımın yiyecek ödülünden yararlanacağı oyun için kıran kırana mücadele sonunda mavi takım galip geldi.

Gecenin ikinci etabında ise bu kez iletişim oyunu oynandı. Oyun öncesi Murat Ceylan kazanan takımın arkadaşları ile görüşme şansını elde edeceğini söyledi. İki turdan oluşan oyunun sonunda mavi takım üstün geldi. Böylece mavi takım hem ödülün hem de iletişim oyununun galibi oldu.

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#Survivor Kim Elendi#Survivor Sms Sonuçları#Survivor İletişim Oyunu