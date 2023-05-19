SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, dün akşam (18 Mayıs) Survivor kim gitti? İletişim ödülünü kim kazandı? İşte Survivor SMS sonuçları ile adaya veda eden isim!

Survivor'ın 18 Mayıs tarihli son bölümünde eleme ve iletişim ödülü heyecanı yaşandı. Dominik'ten TV8 ekranlarında gelen Survivor'da perşembe gecesi ilk olarak mini ödül oyunu oynandı. Daha sonra iletişim oyununda karşılaşan yarışmacılar, arkadaşları ile görüşme şansı yakalamak için zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Gecenin sonunda yapılan ada konseyinde ise eleme potasında yer alan Kürşat, Aziz ve Osman Can'ın SMS oy sonuçları belli oldu. En az SMS oyunu alarak bu hafta Survivor'dan elenen isim Kürşat oldu.