SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, dün akşam (18 Mayıs) Survivor kim gitti? İletişim ödülünü kim kazandı? İşte Survivor SMS sonuçları ile adaya veda eden isim!

SURVİVOR İLETİŞİM VE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın elemesinden önce iki takımın da yarışmacıları ilk önce mini ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ödül ise kruvasan, peynir, zeytin gibi kahvaltı menüsü oldu. Kazanan takımın yiyecek ödülünden yararlanacağı oyun için kıran kırana mücadele sonunda mavi takım galip geldi.



Gecenin ikinci etabında ise bu kez iletişim oyunu oynandı. Oyun öncesi Murat Ceylan kazanan takımın arkadaşları ile görüşme şansını elde edeceğini söyledi. İki turdan oluşan oyunun sonunda mavi takım üstün geldi. Böylece mavi takım hem ödülün hem de iletişim oyununun galibi oldu.