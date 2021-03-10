Survivor'da kim elendi, Çağrı diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı'dan o isme sert çıkış! İşte 9 Mart Survivor 2021 SMS sıralaması
Survivor'da elenen isim, ada konseyinde belli oldu. Eleme ve iletişim oyunu heyecanının ekranlara yansıdığı Survivor 2021'in 9 Mart tarihli 44. bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takımı sevdikleri ile iletişim kurma şansını kazanmak için parkurda karşı karşıya geldi. Rakibini yenen gönüllüler takımı oyunun galibi olurken, parkurda Çağrı'nın sinir krizi geçirmesi tansiyonu yükseltti. Ada konseyinde Acun Ilıcalı, sunucu Murat Ceylan'a sert sözler söyleyen Çağrı'ya yarışmayı bırakmasını teklif etti. Survivor tarihinde ender rastlanan olayın sonunda 'Survivor'da kim elendi?' sorusu da yanıt buldu. Diğer yandan bu hafta Survivor SMS birincisi ise Ayşe oldu. Ayşe dördüncü eleme adayı olarak Dora’nın ismini verdi. İşte, Survivor son bölümde yaşananlar
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Rekabetin arttığı Survivor'da yeni bir eleme heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında Ünlüler Gönüllüler forması ile izleyici ile buluşan Survivor'da eleme potasına bu hafta eleme adayları Hanzade, Öykü, Aleyna Çalışkan ve Dora olarak belirlendi. Yarışmacılar arasında SMS mücadelesi yaşanırken, Çağrı ile ilgili Acun Ilıcalı'nın verdiği karar belli oldu. Konseyde Acun Ilıcalı kararı Çağrı'ya bırakırken, yarışmacı bir hafta süre istedi. Gergin geçen konseyin sonunda gönüllülerde elenen isim Öykü oldu. Bu hafta Survivor'a veda eden yarışmacı üzüntüsünü gizleyemedi.
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SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Survivor'da bu hafta eleme adayları gönüllüler takımında Hanzade, Öykü ve Aleyna Çalışkan olarak seçildi. SMS birincisi olan Ayşe Dora’yı potaya gönderdi.
Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler ve gönüllüler takımında 9. haftanın SMS sıralamaları belli oldu. Acun Ilıcalı bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacının Öykü olduğunu duyurdu. Survivor 2021'e ve hayallerine veda eden yarışmacı yaşadığı üzüntüyü gizleyemedi.
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SURVİVOR’DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bu hafta her iki takımında dokunulmazlık oyunları hafta sonu kaybetmesi ile gönüllüler takımında haftanın üç eleme adayı belli oldu. Cumartesi akşamı Survivor oylamasında eşitlik sağlanmasından dolayı eleme potasına Hanzade ve Öykü girdi.
Pazar akşamı yapılan oylamada ise Aleyna Çalışkan haftanın 3. eleme adayı oldu. Salı akşamı ise eleme adayı Dora olarak seçildi.
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İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Her hafta salı akşamları oynanan iletişim oyunu yine nefes kesen anlara sahne oldu. Bu hafta iletişim oyununda ödül ünlüler için yarışmacıların sevdiklerinden gelen mektupları okuma şansı olarak belirlendi. Gönüllüler için ise yarışmacıların arkadaşları ile Whatsapp üzerinden yazışması olarak açıklandı.
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Oyundan önce oynanan avantaj oyunundaher iki takım da zorlu anlar yaşadı. . Ünlüler takımında Barış, rahatsızlığı nedeniyle oyuna katılmazken, Gönüllüler takımında Steven oyun dışına çıktı. Avantajın sahibi gönüllüler oldu ve yarışmacılar bir kez daha parkurda mücadele verdi.
Çamurdan kaplı parkurda takımlar iletişim oyununun sahibi olmak için elinden gelenin fazlasını yaptı. Oyunda Ünlüler, atışlarda daha başarılı olunca skor 5-1 oldu. Gönüllüler, geriden geldikleri oyunda rakiplerini yakaladı ve öne geçtiler. Berkay, İsmail’i yenerek skoru 9-8 yaptı. Son turda ise Aleyna Çalışkan'ın atışı oyunu gönüllülere kazandırdı.
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ÇAĞRI KONTROLDEN ÇIKTI
Oyun sonrası gönüllülerin sevinmesi ünlüler takımından Gonca'yı rahatsız etti ve tepki gösterdi. Ayşe’nin özür dilemesi sonrasında Steven “Niye özür diliyorsun?” dedikten sonrası sinirler iyice gerildi.
Kontrolden çıkan Çağrı “Steven da çok pişkin” diyerek Gönüllüler takımında yarışmacıların üzerine yürüdü. Çağrı'yı diğer yarışmacılar zor tutarken, Murat Ceylan'a da sinirlenen yarışmacı Murat Ceylan’a “Ne yeter? Sana ne? Diye tepki gösterdi.
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Yaşanan olayların ardından Acun Ilıcalı olanlarla ilgili konseyde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı şunları söyledi;
Murat Ceylan'a yapılan hakareti kendime yapılmış sayarım. Yaptığın hareketi kabul etmiyoruz. Bizim temsil eden birine yapılan hareket benim açımdan kabul edilir değil. Görüntüleri 3 kere seyrettim. Sana yapacağımız yaptırımı söylüyorum;
Bizim bu konu ile ilgili kararımız şöyle; Sen bundan sonrası beş ödülden yararlanmayacaksın. Bu beş ödülden yararlanmamak Survivor şartlarında çok zoru durum. kafanda şunları da değerlendirmeni istiyorum. Ben bu sebepten seni yarışmadan elemem. Ama şuan yarışmayı bırakıyorum dersen de mutlu olurum.
Acun Ilıca'nın teklifi üzerine Çağrı Atakan bunun cevabını bir sonraki konseyde vermek istediğini söyledi.
Sorun olmadığını söyleyen ünlü televizyoncu, "Ona posta koy, buna posta koy. Burası kimsenin çiftliği değil. Biz bunları hak etmiyoruz. Şöyle yapalım sen bir hafta düşün. Bir hafta sonra bize kararını bildir. " diyerek tepkisini sürdürdü.