Survivor'da kim elendi, bu hafta adadan kim gitti 2022? 26 Ocak Survivor All Star'dan giden yarışmacı ve ödülü kazanan takım

Survivor'dan kimin elendiği çarşamba akşamı netlik kazandı. TV8 ekranlarında yayınlanan ve haftanın eleme heyecanı ile seyirci karşısına çıkan Survivor 2022 All Star'da cumartesi akşamından beri oynanan dokunulmazlık oyunları ile adaya veda eden isim belirlendi. Bu hafta takım arkadaşlarının oylamaları ile eleme adayı olarak sürgün adasına giden yarışmacılar Mert, Ayşıl, Sercan ve Berna olmuştu. Ünlülerden üç gönüllülerden de bir eleme adayının bulunduğu Survivor'da Acun Ilıcalı en az SMS oyunu alarak elenen yarışmacının Ayşıl olduğunu açıkladı. Survivor'dan elenen Ayşıl hayallerine veda ettiği için büyük üzüntü yaşadı.
Survivor'da ilk etapta oynanan ödül oyunu sonrası konseyde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da eleme adaylarının belirlenmesi ile 2. haftanın elemesi çarşamba günü gerçekleşti. Acun Ilıcalı oy sonuçlarını gecenin sonunda yapılan ada konseyinde açıkladı. En az SMS oyunu alarak adaya veda eden isim Ayşıl oldu.
Ünlüler takımına yeni gelen Ayşıl'ın erken vedası dikkat çekti. Dominik'e veda eden yarışmacı bu kadar erken elenmesini beklemediğini ifade etti.
Ünlüler ve gönüllüler takımı için kritik önem taşıyan ödül oyununda kıran kırana mücadele yaşandı. Nefes kesen anlarda yarışmacılar yiyecek kazanmak için parkurda adeta canını dişine taktı. Oyun öncesi gecenin ödülü kazanan takımın çikolata alacağı duyuruldu. Domino oyunu gibi zorlu engellerin yer aldığı oyun genel skorda 1-1 olunca en iyiler mücadelesine geçildi.
Nisa, Seda, Gökhan ve Ogeday, Merve, Elif, Batuhan, Atakan'ın yarıştığı oyunda bu kez skor 2-2 oldu. Yine eşitlik sağlandığı için bu kez bayrak yarışı oynandı. Bayrak yarışında oynanan oyun sonrası Gönüllüler takımı ödülün sahibi oldu. Böylece ünlüler uzun süredir alamadığı ödüle yine veda etti.
Bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler ve gönüllüler takımında adaylar belirlenmişti. Cumartesi akşamı yapılan ilk oylamada ünlüler takımı eleme adayı olarak Mert'in ismini yazdı.
Pazar akşamı yapılan oylamada ise 2. eleme adayı Berna oldu. Pazartesi akşamı dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımından 3. eleme adayı Ayşıl olurken son eleme adayı da Sercan olarak belirlenmişti.