Survivor'da kim elendi, bu hafta adadan kim gitti 2022? 26 Ocak Survivor All Star'dan giden yarışmacı ve ödülü kazanan takım

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Erdoğan müjdeyi duyurdu: Kamu işçi maaşlarına ek zamErdoğan müjdeyi duyurdu: Kamu işçi maaşlarına ek zam#İran
Piyasalar merakla bekliyordu Fed önemli faiz kararını açıkladıPiyasalar merakla bekliyordu! Fed önemli faiz kararını açıkladı#FED
Vitor Pereira sessizliğini bozdu Adada ortalığı karıştıran görüşme sonrası...Vitor Pereira sessizliğini bozdu! Ada'da ortalığı karıştıran görüşme sonrası...#Vitor Pereira
İstanbulda karla mücadele... Erdoğandan ilk yorum: Basiretsizliktirİstanbul'da karla mücadele... Erdoğan'dan ilk yorum: Basiretsizliktir#Recep Tayyip Erdoğan
Fed’in kararına altında ilk tepkiFed’in kararına altında ilk tepki!#Altın Fiyatları
ABDden flaş Türkiye mesajı: NATOnun vazgeçilmez bir müttefikidirABD'den flaş Türkiye mesajı: NATO'nun vazgeçilmez bir müttefikidir#Jeff Flake
Bomba gibi patladı Evi gören gözlerine inanamadıBomba gibi patladı! Evi gören gözlerine inanamadı#Patlama
Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme... Yanıtlar peş peşe geldiRusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme... Yanıtlar peş peşe geldi#Rusya
Danimarkadan tarihi adım Covid-19u kritik hastalık kategorisinden çıkarıldıDanimarka'dan tarihi adım! Covid-19'u kritik hastalık kategorisinden çıkarıldı#Danimarka
AK Partiden tepki: İBB büyük bir yönetim zafiyeti ortaya çıkardıAK Parti'den tepki: İBB büyük bir yönetim zafiyeti ortaya çıkardı#Ak Parti
Kovid-19da son durum belli oldu: Kayıplar maalesef canımız yakmaya devam ediyorKovid-19'da son durum belli oldu: Kayıplar maalesef canımız yakmaya devam ediyor#Koronavirüs
Fırtına anında balıkçıdaydı polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi'Fırtına anında balıkçıdaydı' polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi#İmamoğlu
İngilterede Johnson krizi Soruşturma sürerken istifa çağrısını yine reddettiİngiltere'de Johnson krizi! Soruşturma sürerken istifa çağrısını yine reddetti#Boris Johnson
Gamzenin şüpheli ölümünde flaş gelişme: TutuklandılarGamze'nin şüpheli ölümünde flaş gelişme: Tutuklandılar!#Gamze Sakallıoğlu
İYİ Parti ile CHP arasında yok sayma çatlağı CHP ile ittifaka mecbur değilizİYİ Parti ile CHP arasında 'yok sayma' çatlağı! 'CHP ile ittifaka mecbur değiliz'#Ahmet Çelik
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Survivor'da kim elendi, bu hafta adadan kim gitti 2022? 26 Ocak Survivor All Star'dan giden yarışmacı ve ödülü kazanan takım

#Survivor#Yarışma#Televizyon

Survivor kim elendi? sorusunun yanıtı ada konseyinde belli oldu. Heyecanı her geçen gün artan Survivor All Star 2022'in 26 Ocak Çarşamba akşamı ekranlara gelen 11. bölümünde, haftanın eleme potasına yer alan Mert, Ayşıl, Sercan ve Berna için yapılan SMS oylaması sonuçları açıklandı. Rakiplerine göre yüksek oy alan 3 yarışmacı bir hafta daha Dominik'te kalmayı garantilerken, elenen yarışmacı Survivor'a veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Diğer yandan nefes kesen karşılaşmalara sahne olan gecenin ödül oyununu ise gönüllüler takımı kazandı. Peki, bu hafta Survivor'dan kim gitti, hangi isim veda etti? İşte, Survivor SMS sıralaması ile adadan giden yarışmacı.

1/6Survivorda kim elendi, bu hafta adadan kim gitti 2022 26 Ocak Survivor All Stardan giden yarışmacı ve ödülü kazanan takım

Survivor'dan kimin elendiği çarşamba akşamı netlik kazandı. TV8 ekranlarında yayınlanan ve haftanın eleme heyecanı ile seyirci karşısına çıkan Survivor 2022 All Star'da cumartesi akşamından beri oynanan dokunulmazlık oyunları ile adaya veda eden isim belirlendi. Bu hafta takım arkadaşlarının oylamaları ile eleme adayı olarak sürgün adasına giden yarışmacılar Mert, Ayşıl, Sercan ve Berna olmuştu. Ünlülerden üç gönüllülerden de bir eleme adayının bulunduğu Survivor'da Acun Ilıcalı en az SMS oyunu alarak elenen yarışmacının Ayşıl olduğunu açıkladı. Survivor'dan elenen Ayşıl hayallerine veda ettiği için büyük üzüntü yaşadı.

2/6SURVİVORDAN KİM ELENDİ

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'da ilk etapta oynanan ödül oyunu sonrası konseyde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da eleme adaylarının belirlenmesi ile 2. haftanın elemesi çarşamba günü gerçekleşti. Acun Ilıcalı oy sonuçlarını gecenin sonunda yapılan ada konseyinde açıkladı. En az SMS oyunu alarak adaya veda eden isim Ayşıl oldu.

Ünlüler takımına yeni gelen Ayşıl'ın erken vedası dikkat çekti. Dominik'e veda eden yarışmacı bu kadar erken elenmesini beklemediğini ifade etti.

3/6SURVİVORDA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımı için kritik önem taşıyan ödül oyununda kıran kırana mücadele yaşandı. Nefes kesen anlarda yarışmacılar yiyecek kazanmak için parkurda adeta canını dişine taktı. Oyun öncesi gecenin ödülü kazanan takımın çikolata alacağı duyuruldu. Domino oyunu gibi zorlu engellerin yer aldığı oyun genel skorda 1-1 olunca en iyiler mücadelesine geçildi.

4/6Survivorda kim elendi, bu hafta adadan kim gitti 2022 26 Ocak Survivor All Stardan giden yarışmacı ve ödülü kazanan takım

Nisa, Seda, Gökhan ve Ogeday, Merve, Elif, Batuhan, Atakan'ın yarıştığı oyunda bu kez skor 2-2 oldu. Yine eşitlik sağlandığı için bu kez bayrak yarışı oynandı. Bayrak yarışında oynanan oyun sonrası Gönüllüler takımı ödülün sahibi oldu. Böylece ünlüler uzun süredir alamadığı ödüle yine veda etti.

5/6SURVİVORDA ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?

Bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler ve gönüllüler takımında adaylar belirlenmişti. Cumartesi akşamı yapılan ilk oylamada ünlüler takımı eleme adayı olarak Mert'in ismini yazdı.

6/6Survivorda kim elendi, bu hafta adadan kim gitti 2022 26 Ocak Survivor All Stardan giden yarışmacı ve ödülü kazanan takım

Pazar akşamı yapılan oylamada ise 2. eleme adayı Berna oldu. Pazartesi akşamı dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımından 3. eleme adayı Ayşıl olurken son eleme adayı da Sercan olarak belirlenmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Survivor#Yarışma#Televizyon