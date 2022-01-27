Survivor'da kim elendi, bu hafta adadan kim gitti 2022? 26 Ocak Survivor All Star'dan giden yarışmacı ve ödülü kazanan takım

Survivor'dan kimin elendiği çarşamba akşamı netlik kazandı. TV8 ekranlarında yayınlanan ve haftanın eleme heyecanı ile seyirci karşısına çıkan Survivor 2022 All Star'da cumartesi akşamından beri oynanan dokunulmazlık oyunları ile adaya veda eden isim belirlendi. Bu hafta takım arkadaşlarının oylamaları ile eleme adayı olarak sürgün adasına giden yarışmacılar Mert, Ayşıl, Sercan ve Berna olmuştu. Ünlülerden üç gönüllülerden de bir eleme adayının bulunduğu Survivor'da Acun Ilıcalı en az SMS oyunu alarak elenen yarışmacının Ayşıl olduğunu açıkladı. Survivor'dan elenen Ayşıl hayallerine veda ettiği için büyük üzüntü yaşadı.