Survivor’da kim elendi, bu akşam adadan kim gitti? (22. hafta Survivor SMS sıralaması) İşte 1 Haziran Survivor'da adaya veda eden isim
Survivor'dan elenen isim son bölümde kesinleşti. Heyecan dolu anların yaşandığı Survivor 2021'in 1 Haziran tarihli 108. bölümünde yarışmacılar ilk etapta parkurda iletişim ödül oyununu kazanmak için mücadele verdi. 22. hafta Survivor SMS sonuçlarını duyuran Acun Ilıcalı, gecenin sonunda Survivor'dan elenen ismi açıkladı. Aleyna Çalışkan, Dora, Poyraz ve Batuhan'ın eleme potasında olduğu gecede Survivor'a veda eden yarışmacı, "Burada çok güzel anılarım oldu. Bir rüyanın içindeymişim ve uyanacakmışım gibi geliyor." dedi. Acun Ilıcalı çarşamba gününden itibaren yarışmacıların tek bir adada yaşayacaklarını duyurdu. Peki, Survivor’da kim elendi? İşte, 1 Haziran Survivor'dan elenen isim ve oy sonuçları.
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Survivor'da elenen isim ada konseyinde SMS oy sonuçlarının açıklanması ise belli oldu. Çeyrek final heyecanının yaşandığı Survivor 2021'in 1 Haziran Salı akşamı TV8'de yayınlanan bölümünde rakibini parkurda mağlup eden kırmızı takım iletişim ödülünün sahibi oldu. Haftanın eleme konseyinde SMS birincileri Steven ve Berkay olurken, potaya Batuhan ve Poyraz girdi. 22. haftada Survivor SMS oy sıralamasına göre adadan elenen isim Aleyna Çalışkan oldu. Adadan elenen Aleyna duygularına güçlükle hakim oldu.
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SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Salı gecesi Survivor'da bir isim daha veda etti. Her hafta salı günleri yapılan haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Aleyna Çalışkan, Dora, Poyraz ve Batuhan'ın eleme potasında olduğu gecede en az SMS oyunu alan Aleyna Çalışkan oldu. 22. haftada adaya veda eden Aleyna şaşkın olduğunu ve kendisini rüyanın içinde gibi hissettiğini söyledi.
Aleyna Çalışkan'ın vedasının ardından kırmızı takım yarışmacıları duygusal anlar yaşarken; Acun Ilıcalı, Aleyna'nın karakteri ile beğeni toplayan yarışmacı olduğunu dile getirdi. Mavi takımda eleme potasında yer alan Dora ise adada kaldığı için sevinç yaşarken kameralara yansıdı.
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SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Bu hafta Survivor'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden kırmızı ve mavi takımdan birer isim hafta sonu eleme potasına girdi. Cumartesi gecesi yapılan oylamada haftanın ilk eleme adayı Dora olarak belirlendi. Pazar gecesi ise dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda Aleyna Çalışkan eleme potasına girdi.
Eleme heyecanının yaşandığı gecede ise ilk olarak SMS birincileri açıklandı. Mavi takım SMS birincisi Steven oldu. Steven mavi takımın ikinci adayı olarak Poyraz'ın ismini söyledi. Kırmızı takım SMS birincisi ise Berkay oldu. Berkay da potaya Batuhan'ı gönderdi. Böylece bu haftanın eleme adayları Dora, Aleyna Çalışkan, Poyraz ve Batuhan oldu.
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SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU
Survivor’da 22. hafta SMS sıralaması belli oldu. Oy sonuçlarına göre kırmızı takımda SMS birincisi bu hafta Berkay, SMS ikincisi ise Batuhan oldu. İsmail 3. sırada yer alırken, Aleyna Kalaycıoğlu 4. sırada haftayı tamamladı. Adaya veda eden Aleyna Çalışkan ise SMS sonuncusu oldu.
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Mavi takımda ise SMS birincisi Steven olurken, Poyraz SMS ikincisi seçildi. Ayşe 3. olurken, Dora ise en az SMS oyuyla haftanın sonuncusu olarak listede yer aldı.
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İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Eleme konseyinde önce oynanan iletişim oyunu yine nefes kesen anlara sahne oldu. Bu hafta Survivor'da iletişim ödülünü kazanan takımın yarışmacılarının beşer arkadaşı ile görüntülü sohbet edebileceği açıklandı. Sevdikleriyle iletişim kurabilmek için yarışmacıları yine zorlu parkurda kıran kırana mücadele verdi. Avantaj oyununda kırmızı takımdan İsmail – Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takımdan ise Steven – Ayşe parkura çıktı. Oyunun ilk etabında avantajı kazanan kırmızı takım oldu.
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Sonraki etapta ise yarışmacılar bu kez gerçek iletişim ödülü için karşı karşıya geldi. Parkurda türlü engelleri aşan yarışmacılar, finalden önce mekanizmayı sonuna kadar çevirmek için elinden geleni yaptı. Üç sayı geride iken aldığı üst üste sayılar ile 9-7 öne geçen kırmızı takım iletişim oyununun kaderini belirledi. Böylece kırmızı takım 10-8 skorla iletişim oyununun sahibi oldu. İsmail Balaban ve Aleyna Çalışkan'ın performansı ise göz doldurdu.